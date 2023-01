ONLINE: Prezidentský duel v České televizi. Babiš neplánoval přijít, nakonec na debatu s Pavlem dorazil

Petr Pavel a překvapivě i Andrej Babiš (ANO) přišli diskutovat do debaty České televize. V neděli večer se potkali v budově Národního muzea. Babiš nejprve tvrdil, že do pořadu nepřijde. Jako první téma otevřeli postoj k válce na Ukrajině a způsobu jejímu řešení. „Generál nevěří v trvalý mír,“ prohlásil Babiš. „Řekl jsem, že trvalý mír je iluze. Trvalý mír je iluze, to ale neznamená, že o něj nemůžeme usilovat,“ odpověděl Pavel.

