Jen 4 z 9 prezidentských kandidátů uvedli v přiznání správně peněžité dary, řekl dohledový úřad

Z devíti kandidátů na prezidenta uvedli podle dohledového úřadu peněžité dary v přiznání správně jen čtyři z nich. Radiožurnálu to potvrdil člen Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí Jan Outlý. Praha 6:29 9. 1. 2018 (Aktualizováno: 9:04 9. 1. 2018)

Tři z devíti kandidátů na prezidenta neuvedli na oficiálních stránkách přehled s informacemi o osobách, které jim daly peněžitý dar na kampaň. Čtvrtý kandidát měl informace o dárcích v poznámce a další kandidát Michal Horáček neuvedl nic, protože si kampaň platí sám. Úřad zváží další kroky. Pochybení může pokutovat až 300 000 korunami.

Konkrétní jména ale Outlý neřekl. Kandidáti museli zveřejnit informace o financování kampaně do pondělní půlnoci. U fyzických osob bylo potřeba uvést jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu, u právnických osob název, IČO a sídlo.

Nepeněžité dary vykázalo správně osm kandidátů. „U jednoho kandidáta nicméně nejsou uvedeny všechny údaje, které zákon vyžaduje. Zda skutečně byla uvedena všechna bezúplatná plnění, bude úřad teprve zkoumat. Pokud jde o mítinky kandidáta Miloše Zemana v obcích, tak ty v bezúplatných plněních vykázány nejsou,“ řekl Radiožurnálu Outlý.

Údaje v poznámce

Podle něj to bylo horší u peněžitých darů. „Kandidáti si neuvědomili, že to, co mají na volebních účtech, neobsahuje povinné informace podle zákona. Z devíti kandidátů čtyři uvedli přehled v plném rozsahu," uvedl Outlý. Další kandidát podle něj nepřijímá žádné dary, takže neměl co uvádět. Jméno neřekl, nicméně je známo, že si kampaň hradí sám Horáček.

Podle Outlého uvedl jeden ze zbylých čtyř kandidátů informace o dárcích v poznámce, což nejspíš nebude chyba. „Ostatní tři neměli informace ani v podobě soupisu, ani v podobě poznámky. Neuvedli žádný přehled," dodal Outlý.

Úřad k pondělní půlnoci zadokumentoval registrované internetové stránky s účty a udělá podrobnější analýzu. V případě podezření může zahájit správní řízení, které může skončit pokutou. Může také zvolit formu příkazu se sankcí, proti které může dotyčný podat rozpor, čímž se věc dostane do správního řízení. Sankce je podle Outlého od 20 000 do 300 000 Kč

Transparentnost

Už v pondělí hodnotila prezidentské kampaně protikorupční organizace Transparency International. Podle její analýzy, kterou zveřejnila i na svém webu, má nejtransparentnější kampaň textař a podnikatel Michal Horáček. Nejméně průhledné je financování kampaně prezidenta Miloše Zemana.

Právě předvolební dění kolem současného prezidenta, který už loni na jaře vzkázal, že žádnou kampaň nepovede, řešil dohledový úřad opakovaně. Šlo například o propagaci knihy Dokážeme si vládnout sami nebo o billboardy s Milošem Zemanem, které se v minulých týdnech objevily po celém Česku.

Volební kampaň stála Zemana na nepeněžitých bezúplatných plněních téměř 17 milionů korun, na účet dostal další 4,5 milionu korun, uvedl současný prezident na svém volebním webu.

Například Jiří Drahoš na webu přiznal finanční dary ve výši téměř 34 milionů korun, Mirek Topolánek vykázal dary za 9,4 milionu korun. Michal Horáček si náklady na kampaň platí sám, ke konci prosince je vyčíslil na 29,4 milionu korun.