Vymezování vůči Babišovi i popichování Pavla s Nerudovou. Jak se kandidáti vyjadřují o soupeřích

Že velká část prezidentských kandidátů kritizuje Andreje Babiše, není příliš překvapující. Jejich voliči to od nich přímo očekávají. Expremiér a šéf hnutí ANO je mezi uchazeči o Hrad jednoznačně politicky nejzkušenější a nejvíce exponovaný. Překvapením ale bylo do značné míry to, jak se před pár dny opřel Petr Pavel do Danuše Nerudové. I mezi zbylými kandidáty se objevují nesmělé pochvaly či podpory, převažují ale vzájemné rýpance a vymezování. Praha 5:00 22. prosince 2022

Petr Pavel v minulém týdnu nejprve v rozhovoru pro Deník N a později i na twitteru odmítl jasně podpořit svou konkurentku Danuši Nerudovou v případě, že by se dostala do druhého kola a on ne.

„Na otázku, zda si myslím, že by Danuše Nerudová byla dobrou prezidentkou, odpovídám upřímně – mám o tom pochybnosti. Vyvolala je především zbrklá vyjádření související s Ukrajinou, komentář na adresu prezidentky Čaputové a také články v médiích, naposledy o tom, jak pan Neruda asistoval u Babišova největšího obchodu.“

Nerudová mu naopak vzkázala: „I přes silné výhrady, které vůči panu Pavlovi mám, bych ho v druhém kole proti Andreji Babišovi samozřejmě podpořila.“

Bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky se ovšem ve stejném příspěvku vyjádřil i na adresu druhého velkého soupeře. Expremiéra Andreje Babiše označil za svého hlavního soupeře.

„Mým největším soupeřem je populismus a snaha Andreje Babiše orbanizovat Česko, jeho bych nikdy nepodpořil a v žádném případě nevolil. Obava z toho, co by na Hradě představoval, je však stále větší,“ srovnal Pavel možné prezidentství Nerudové a Babiše.

Proti Babišovi vystupuje Pavel dlouhodobě. Dokonce zmínil, že jeho možná kandidatura byla jedním z hlavních důvodů, proč se sám do boje o Hrad pustil.

„Představil jsem si všechno, co Andrej Babiš reprezentuje, nejenom jako osoba, ale jako politické hnutí. Představil jsem si jeho mnohokrát zdůrazňovanou inspiraci Viktorem Orbánem a řekl jsem si, že bych rozhodně nechtěl, aby Česká republika šla stejnou cestou, jakou dnes jde Maďarsko,“ řekl pro E15.

Pavlova slova na adresu Nerudové byla překvapivá i proto, že ještě koncem listopadu připouštěl, že v případě, kdy bude mít některých z pro něj přijatelných kandidátů (například Nerudová či Pavel Fischer) větší šanci, rád jej podpoří.

„Petr Pavel ani Danuše Nerudová zatím neprošli volbami a dává tedy smysl i jistá forma konkurenčního boje. Zvlášť v situaci, kdy jsou podle průzkumů síly prvních tři kandidátů vyrovnané. Tento konkurenční boj může vést k dalšímu přelévání voličů, což muže nakonec rozhodnout o tom, kdo reálně do druhého kola postoupí,“ říká pro iROZHLAS.cz Aleš Michal z Institutu politologických studií FSV UK.

Terč všech: Babiš

A co se týče vymezování se vůči Babišovi, podle Michala to od většiny kandidátů jejich voliči přímo očekávají.

Bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně v rozhovorech často tematizuje komunistickou minulost svých nejvážnějších soupeřů. „Zatímco pánové protikandidáti budou v kampani řešit svou minulost, já jsem připravena zaměřit se na budoucnost nás všech.“

Na debatě v Berouně v minulém týdnu uvedla na dotaz, koho by volila, kdyby nekandidovala: „Velmi blízko bych měla k Pavlu Fischerovi.“

Expremiér Babiš vůči protikandidátům vymezuje. „Moje největší výhoda je, že tam jdu proto, abych v první řadě bojoval za zájmy České republiky a českých občanů. Někteří kandidáti mají různé sponzory, jsou tam různé vlivové a byznysové skupiny,“ tvrdí politik, který má prospěch ze zisků holdingu Agrofert.

V jiných rozhovorech se politicky nejzkušenější uchazeč o Hrad vykresluje jako bojovník proti establishmentu. „Kandiduji proti polistopadovému kartelu. Vím, že mám nálepku, že rozděluju společnost, ale věřte mi, že se snažím o opak,“ řekl pro Echo24.

Oblíbený Fischer

Kromě sympatií Nerudové se dočkal senátor Pavel Fischer, který se v průzkumech pohybuje na čtvrtém místě s velkým odstupem za prvníá trojicí, i určité podpory stran Josefa Středuly. Odborářský předák sice varoval před pravicovými kandidáty, mezi které zařadil i Fischera, zároveň ale v debatě na půdě VŠE na začátku listopadu řekl, že v případě, kdyby měl volit někoho jiného než sebe, dal by hlas právě Fischerovi.

V kampani Fischer zdůrazňuje svou třicetiletou pracovní zkušenost ve státních službách, diplomacii i nyní v Parlamentu. Přestože opakuje, že nekandiduje proti někomu, ale pro něco, v různé míře intenzity ale kritizuje především kandidáty s komunistickou minulostí – Petra Pavla a Andreje Babiše.

„Představa, že ve druhém kole budou dva kandidáti, kteří byli oba členy KSČ a kteří si zadali s represivními složkami státu, je pro mě nepřijatelná. Mluvím o Petru Pavlovi a Andreji Babišovi,“ řekl pro iDnes.

Babiš podle něj zneužívá strachu ve společnosti a upozorňuje na nebezpečí plynoucí z toho, že expremiér vlastní až třetinu mediálního trhu. Na Pavlovi se mu nelíbí jeho armádní kariéra. „V současné Evropě nosí uniformu jako hlava státu jen Lukašenko, který ani nebyl řádně zvolen. Musíme si hlídat, abychom nepodlehli dojmu, že je to tak v pořádku.“

Útočný Hilšer

I zbylí kandidáti, kteří se v průzkumech pohybují daleko za hodnotami zajišťujícími případný postup do druhého kola, nešetří vzkazy na adresu soupeřů.

„Primární motivací je využít slabých stránek protikandidatů ve svůj vlastní prospěch, což muže dobře působit na již rozhodnuté, ale hůř asi na dosud nerozhodnutou část voličů,“ domnívá se Aleš Michal z Institutu politologických studií.

Velmi aktivní je v této oblasti Marek Hilšer. Často zmiňuje, že on kandiduje jako nezávislý s úmyslem posílit demokracii, zatímco ostatní označuje a loutky. V Aréně N upřesnil, že tímto termínem myslí například Danuši Nerudovou.

„Její manžel má pět procent Havel and Partners. Tím pádem je majitelkou i ona. Přes tuto kancelář se přetavují nejrůznější zájmy do politiky i skrze legislativu a jsou tam lidé, kteří sedí například v legislativní radě,“ a popsal ji jako produkt obrovského PR, podporovaný průzkumy, čímž dostala nálepku, že může vyhrát. „Když se pak člověk podívá, co za nimi stojí, tak se člověk velmi podivuje,“ doplnil neurčitě ke kandidátům v čele průzkumů.

Na pondělní tiskové konferenci oznámil, že odmítá z volby uhnout či odstoupit. „Kdo chce něco změnit, musí sám změnu představovat. Nemůžete bojovat s oligarchou, když máte jiné oligarchy v zádech. A proto kandiduji. Nechci, abychom na Hradě vyměnili jednu vlivovou skupinu za druhou,“ řekl.

Ve středu potom využil další příležitosti ke kritice Nerudové. Na Mendelově univerzitě, kterou v letech 2018-2022 vedla, nadále probíhá kontrola Národního akreditačního úřadu kvůli například podezření ze zrychleného udělování akademických titulů.

Nerudové je vytýkáno i to, že spolupodepsala článek svého prorektora Vojtěcha Adama, na kterého posléze vyšlo najevo, že jeho práce vykazovaly hrubé nedbalosti a manipulace s daty, jak popsala expertní komise.

V souvislosti s jednou z favoritek volby kvůli tomu Hilšer dokonce použil slova: „Systematické podvádění, střet zájmů a klientelismus.“

Zbytek pelotonu

Kandidát SPD Jaroslav Bašta pro Deník N uvedl, že vedle Babiše je jediným kandidátem, který nebude mít podporu vládní pětikoalice. „Budu mířit na lidi, kteří nesouhlasí s politikou Fialovy vlády, kterých je podle různých odhadů minimálně 60 až 80 procent.“

Pro Josefa Středulu je neakceptovatelná komunistická minulost jeho protikandidátů. „Považuju to za velký problém morální integrity. Byli velmi angažovaní. Proti těmto lidem bych osobně v roce 1989 velmi aktivně vystupoval,“ řekl iDnesu. Kromě toho jsou pro něj největšími soupeři pravicoví kandidáti napřímo podpoření koalicí Spolu: Nerudová, Pavel a Fischer.

Komunistická minulost konkurentů vadí i Karlu Divišovi. „Je potřeba za tím, co bylo před revolucí, udělat tlustou čáru a do této pozice pustit někoho mladšího, civilního a bez břemen z minulosti. Nechci v téhle pozici někoho, kdo má něco společného se zločinným systémem, který tu byl před revolucí,“ vyhlašuje.

Tomáš Zima jako svou přednost vyzdvihuje zkušenost s řízením velké a důležité instituce. „Danuše Nerudová také vedla univerzitu, ale asi šestkrát menší. Rektorem býváte zvolen zpravidla pro dvě funkční období a paní rektorka Nerudová má za sebou jenom jedno,“ řekl k jedné z favoritek voleb.

„Navíc její někdejší prorektor pro vědu z etických důvodů rezignoval. Když máte vedle sebe člověka, u něhož se zjistí, že tam jsou nějaké pochybnosti ohledně jeho publikačních aktivit, tak je to problém rektora,“ dodal Zima.