Poslanci a senátoři z klubů ANO pomohli k nominaci do prezidentských voleb třem Babišovým soupeřům

Hnutí ANO má jasného prezidentského kandidáta – Andreje Babiše. Expremiér oznámil svůj zájem kandidovat na Hrad na poslední chvíli, řada poslanců a senátorů zvolených za ANO už předtím ale svými podpisy pomohla k zisku nominace Josefu Středulovi, Tomáši Zimovi a Denise Rohanové. Bez podpory zákonodárců zvolených za ANO by tito kandidáti neměli dostatek podpisů a voleb by se nemohli zúčastnit. Teď mohou Babišovi odebírat potřebné hlasy. Praha 5:00 10. prosince 2022

Poslanci ANO se za Babišem sešikovali, nedostal sice podpis všech členů klubu ANO, i 56 mu ale pro zisk nominace bohatě stačilo. „Podpisy pro kandidaturu Andreje Babiše připojili všichni kolegové, kteří v ten den byli v Poslanecké sněmovně. Je možné, že někteří další kolegové podpořili dříve i kandidaturu někomu dalšímu, v tom ale problém nevidím,“ řekla pro iROZHLAS.cz předsedkyně sněmovního klubu ANO Alena Schillerová.

Skutečně někteří její kolegové podpořili i jiné kandidatury. Zejména členové senátního klubu ANO svému šéfovi přidali do souboje o Hrad konkurenci.

Oslovení senátoři sedící v horní komoře v barvách ANO se pro iROZHLAS.cz shodli, že žádné omezení jim ohledně toho, komu se smí podepsat, nepřišlo. To potvrdila i Schillerová.

„Asi nikdo nikomu v rámci ANO nemohl zabránit, aby někomu nominaci podepsal. U senátorů obecně platí, že jsou mnohem nezávislejší na mateřských stranách. Jejich pouto ke straně je mnohem slabší. Je to dáno volebním systémem, kdy často kandidují sami za sebe. Navíc často sice kandidují třeba v barvách nějaké strany, ale jsou nestraníci. I z toho důvodu mají slabší vazbu na stranu, kterou v Senátu formálně reprezentují,“ vysvětluje politolog Petr Just z Metropolitní univerzity Praha.

Středula, Zima, Rohanová

Když na konci listopadu ministerstvo vnitra oznámilo, koho pro lednové volby registrovalo a koho ne, uvedlo u všech kandidátů i výčet podpisů poslanců či senátorů, kteří je podpořili.

Vyšlo tak najevo, že senátoři zvolení za ANO svými podpisy pomohli ke kandidatuře bývalému rektorovi Univerzity Karlovy Tomáši Zimovi, a především odborářskému předákovi Josefu Středulovi. A připočíst se dá i to, že se Denisa Rohanová opírá o 20 podpisů poslanců z minulé Sněmovny, mezi kterými je i šest bývalých poslanců ANO.

„V době, kdy nás oslovovali jednotliví kandidáti, jsem s rozvahou podpořil Tomáše Zimu s přesvědčením, že bude zastávat úřad prezidenta důstojně. V té době pan Andrej Babiš ještě nebyl rozhodnut a svou kandidaturu ohlásil mnohem později,“ vysvětlil pro iROZHLAS.cz například senátor Ondřej Feber (ANO).

Jeho nová kolegyně zvolená v říjnových senátních volbách Věra Procházková (ANO) pak stihla podepsat Středulovi i Zimovi. „Oběma jsem ale podepsala předtím, než oznámil kandidaturu pan předseda Babiš. Toho samozřejmě podporuji,“ dušuje se.

„V jejím případě je to hodně překvapivé. Zejména pro to, že je jako bývalá poslankyně daleko více navázána na stranu. Mezi poslanci bývá loajalita a disciplína vyšší než u senátorů,“ říká k Procházkové politolog Just.

Ve všech třech případech by daní kandidáti neměli bez podpisů zákonodárců zvolených za ANO dostatek podpisů a kandidovat by nemohli.

Zejména v případě levicově orientovaného Středuly by to mohl být pro Babiše potenciální problém. Odborářský předák sice v posledních průzkumech zaostává, stále je však do prvního kola více než měsíc.

Ústavní právník Jan Kysela v podcastu Čekání na prezidenta rozvíjel předpoklad, že by Středula mohl ve volbě odčerpat část levicových voličů, kteří by bez jeho účasti v prezidentské volbě šli „houfně“ za Andrejem Babišem.

Podle listopadového průzkum Data Collect a Kantar CZ má Středula 4% preference. V prosincovém modelu Ipsos pak Středula, Zima a Rohanová dohromady zhruba 6 %. I takové hodnoty nakonec mohou v případě, kdy jsou rozdíly mezi vedoucí trojicí velmi vyrovnané, hrát důležitou roli.

V zatím posledním průzkumu agentury Median z přelomu listopadu a prosince se Středulova podpora snížila na 3,5 %. První trojice se nezměnila, do čela se ale poprvé dostala Danuše Nerudová.

Podle politologa Justa se navíc na základě řady průzkumů ukazuje, že někteří voliči ANO váhají mezi více kandidáty. „Andrej Babiš není tím, na koho by soustředili veškerou pozornost, pokud jde o prezidentské volby. Omílají mantru o tom, že hlavně chtějí, aby se Babiš vrátil jako premiér, a tak v něm asi nezbytně nutně nevidí osobu prezidenta. I mezi těmito voliči tak bere nějaké hlasy například i Petr Pavel,“ vysvětluje Just.

Podpisy vládních zákonodárců

Vládní koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) žádného prezidentského kandidáta otevřeně nepodpořila, za „nejpřijatelnější“ pro první kolo označila trojici Pavel Fischer, Danuše Nerudová a Petr Pavel. Fischer nakonec sesbíral 30 uznaných podpisů, většinou šlo právě o senátory stran koalice Spolu.

Kromě toho ale dva senátoři z ODS Ladislav Chlupáč a Jan Tecl podepsali kandidaturu Tomáše Zimy, a dokonce pět lidoveckých senátorů, Tomáš Jirsa (ODS) a Jan Pirk (za TOP 09) pomohli ke kandidatuře Josefu Středulovi.

Někteří z nich uváděli, že jsou jim sociální otázky blízké, například lidovec Patrik Kunčar ale pro Seznam Zprávy přiznal, že se rozhodoval čistě strategicky.

„Bylo to z důvodu, aby pomohl rozptýlit hlasy v levé části spektra,“ vysvětlil s tím, že s jeho postupem souhlasil předseda strany Marian Jurečka. „Moje podmínka byla, že pokud Středula nepostoupí do druhého kola, tak v něm nepodpoří Andreje Babiše. A to mi slíbil,“ dodal.

Hnutí STAN také nikoho otevřeně nepodpořilo, jeho senátoři podepsali kandidaturu Marku Hilšerovi nebo Pavlu Fischerovi. Ivo Trešl (STAN), Jiří Vosecký (SLK) a dnes už bývalý senátor z klubu Starostů a nezávislých Václav Chaloupek podepsali i Tomáši Zimovi.

Stejně tak Piráti jako celek žádného z uchazečů o Hrad nepodporují. Jejich senátorka Adéla Šípová i proto podepsala kandidátní listiny Josefu Středulovi a Marku Hilšerovi. Bývalý senátor Ladislav Kos, který seděl v klubu SEN 21 a Piráti, se také podepsal Zimovi.

podpisy pro kandidáty Andrej Babiš: 56 poslanců ANO Jaroslav Bašta: 20 poslanců SPD Pavel Fischer: Miroslav Adámek (za ANO), Lumír Aschenbrenner (ODS), Josef Bazala (KDU-ČSL), Tomáš Czernin (TOP 09), Ladislav Faktor (klub ODS a TOP 09), Tomáš Fiala (za ODS), Tomáš Goláň (ODS), Jan Grulich (TOP 09), Hynek Hanza (ODS), Jaroslav Chalupský (Svobodní), Lumír Kantor (za KDU-ČSL), Pavel Karpíšek (ODS), Josef Klement (za KDU-SL), Rostislav Koštial (ODS), Roman Kraus (ODS), Patrik Kunčar (KDU-ČSL), Zbyněk Linhart (za STAN/SLK), Raduan Nwelati (ODS), Zdeněk Nytra (ODS), Jan Paparega (klub ODS a TOP 09), Herbert Pavera (TOP 09), Helena Pešatová (za STAN), Jitka Seitlová (KDU-ČSL), Jan Sobotka (za STAN), Leopold Sulovský (klub STAN), Ondřej Šimetka (za ODS), Tomáš Třetina (TOP 09), Jaromíra Vítková (KDU-ČSL), Miloš Vystrčil (ODS) a Jaroslav Zeman (klub ODS a TOP 09) Marek Hilšer: senátoři Miroslav Balatka (za STAN), Michael Canov (SLK), Jiří Drahoš (za STAN), Zdeněk Hraba (za ODS), Pavel Kárník (za STAN), Marek Ošťádal (STAN), Miroslav Plevný (za STAN), Přemysl Rabas (za SEN21), David Smoljak (STAN), Adéla Šípová (Piráti), Petr Štěpánek (STAN), Ivo Trešl (STAN) a Karel Zitterbart (za STAN) Danuše Nerudová: 82 657 uznaných podpisů občanů Petr Pavel: 81 329 uznaných podpisů občanů Denisa Rohanová: poslanci z minulé sněmovny: Hana Aulická Jírovcová (KSČM), Jiří Běhounek (ČSSD), Jan Birke (ČSSD), Jiří Bláha (za ANO), Stanislav Grospič (KSČM), Jan Hamáček (ČSSD), Pavel Juříček (ANO), Barbora Kořanová (ANO), Přemysl Mališ (ANO), Květa Matušovská (KSČM), Ivana Nevludová (SPD), Roman Onderka (ČSSD), Zdeněk Ondráček (KSČM), Daniel Pawlas (KSČM), Pavel Plzák (ANO), Ivo Pojezný (KSČM), Miloslava Rutová (ANO), Antonín Staněk (ČSSD), Lukáš Vágner (ČSSD), Jiří Valenta (KSČM) Josef Středula: Josef Bazala (KDU-ČSL), Petr Fiala (za KDU-ČSL), Tomáš Jirsa (ODS), Lumír Kantor (za KDU-ČSL), Josef Klement (za KDU-ČSL), Patrik Kunčar (KDU-ČSL), Zdeněk Matušek (za ANO a ČSSD), Jan Pirk (za TOP 09), Věra Procházková (ANO), Adéla Šípová (Piráti) a Petr Vícha (ČSSD) Tomáš Zima: Jiří Cieńciała (klub ANO a ČSSD), Ondřej Feber (ANO), Václav Chaloupek (klub STAN), Ladislav Chlupáč (ODS), Ladislav Kos (klub Piráti a SEN21), Věra Procházková (ANO), Jaromír Strnad (ČSSD), Jan Tecl (ODS), Ivo Trešl (STAN), Ladislav Václavec (za ANO), Jaroslav Větrovský (za ANO), Jiří Vosecký (SLK) a Jan Žaloudík (za ČSSD)