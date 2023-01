Příliš se nehledí na to, jestli to, co Babiš říká, odpovídá skutečnosti, říká o jeho kampani Daniel Kroupa

Přestože průzkumy naznačují vítězství Petra Pavla v prezidentských volbách, podle Daniela Kroupy z Katedry filozofie a humanitních studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem můžou současnými preferencemi voličů ještě zamíchat chystané debaty. Určitým handicapem podle něj může být i nemoc generála ve výslužbě. Praha 16:27 23. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš a Petr Pavel | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Ačkoli šéf hnutí ANO Andrej Babiš účast v debatě ČT odmítl, nakonec do Národního muzea, kde se konala, na poslední chvíli dorazil. Během duelu vysvětlil, že na účast v něm změnil názor po dopolední návštěvě mše za vlast v katedrále sv. Víta na Pražském hradě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kampaň před druhým kolem prezidentské volby vrcholí. Poslechněte si celé Téma dne

V pondělí vyrazil Andrej Babiš do Brna, kde se svými příznivci setkal u zabijačky. Podpořit ho i manželka Monika Babišová a předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

Kromě Brna, kde ho v prvním kole porazil jeho soupeř Pavel, Babiš vyrazí do Hradce Králové. Zúčastní se také dalších předvolebních duelů, mimo jiné i toho úplně posledního na Českém rozhlase, který ho odvysílá v pátek ve 13 hodin.

Prezidentský souhrn: průzkumy ve prospěch generála ve výslužbě, mše za vlast při účasti Pavla i Babiše Číst článek

Petr Pavel jednu z plánovaných debat přesunul, zrušil taky pondělní výjezd do Kolína, a to z důvodu nemoci. Pavel se kvůli viróze nezúčastnil ani nedělního koncertu pořádaného na jeho podporu v pražské Lucerně. Tam ho přišel podpořit například chirurg Pavel Pafko, držitel Stanleyova poháru Jiří Hrdina a zhruba třicítka hudebníků.

Co říkají poslední výzkumy?

Podle nejnovějších dat agentury STEM pro CNN Prima News by Petr Pavel porazil Andreje Babiše ziskem 57,6 procenta hlasů ku 42,4 procentům.

„Data zveřejněných výzkumů ukazují velmi konzistentně, že voliči Danuše Nerudové se ve většině přiklánějí k Petru Pavlovi, stejně jako voliči Marka Hilšera a Pavla Fischera. Voliči Jaroslava Bašty se o trochu více přiklánějí k Andreji Babišovi, ale rozdíl tam není tak velký a zatím se je Andreji Babišovi nedaří tolik mobilizovat,“ vysvětluje sociolog Matouš Pilnáček z Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd.

„Všechny argumenty, které měly v kampani zaznít, už zazněly.“ Daniel Kroupa

Podle Pilnáčka bude vliv výzkumů na druhé kolo prezidentských voleb velmi malý, protože existují dva daní favorité. Zároveň odhaduje, že volební účast bude o něco nižší než v prvním kole, přestože například podle agentury Median pro Český rozhlas bude účast na 82 procentech. Pondělní průzkum Medianu odhaduje až 88 procent.

„Je však důležité zdůraznit, že u takto vypjatých voleb, kde je vysoká účast, hraje velkou roli sociální nestabilita. Znamená to, že mají lidé pocit, že by k volbám měli dorazit. Když se jich potom začnete ptát, jestli k volbám skutečně dorazí, budou odpovídat kladně častěji, než je realita. To znamená, že těch 80 procent je určitě nadhodnocených,“ říká Pilnáček.

Snaha odradit voliče od účasti

Podle Daniela Kroupy z Katedry filozofie a humanitních studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem můžou současnými preferencemi voličů ještě zamíchat chystané debaty.

Průzkum: Prezidentskou volbu by vyhrál Pavel se ziskem 57,6 procenta hlasů dotázaných Číst článek

„Bude záležet, v jaké kondici budou jednotliví kandidáti. Říká se, že jeden z kandidátů Petr Pavel onemocněl, takže to může být určitý handicap. Myslím si ale, že všechny argumenty, které měly v kampani zaznít, už zazněly. Jak jsme viděli v poslední debatě ČT, Andrej Babiš jenom opakuje to, co už mnohokrát řekl. Petr Pavel by mohl z této pasti uniknout, pokud by se tím příliš nezabýval a soustředil se na své pozitivní vize,“ míní Kroupa.

Podle něj může ještě dojít i na negativní kampaň. „Zdá se, že současná negativní kampaň je zacílená hlavně na to, aby odradila voliče Petra Pavla od účasti ve volbách. Je vedena štábem Andreje Babiše a Babišem samotným, proto se příliš nehledí na to, jestli to, co Babiš říká, odpovídá skutečnosti, ale spíše se vybírají slogany z hlediska účinnosti,“ dodává Kroupa.

Poslechněte si celé Téma dne v audiozáznamu. Naleznete ho nahoře v článku.