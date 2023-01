Data Collect a Kantar: Volební modely ukazují Pavlův úspěch. Mohl by vyhrát v obou kolech

V prvním kole prezidentských voleb by podle volebního modelu společností Data Collect a Kantar CZ nyní získal bývalý vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel 27,5 procenta hlasů, expremiér Andrej Babiš 26,5 procenta a někdejší rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová 22 procent voličů. Praha 20:30 8. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Výsledky průzkumu v neděli zveřejnila Česká televize (ČT). Oproti poslednímu průzkumu z poloviny prosince si Pavel o procentní bod polepšil, Babišovi zůstala stejná podpora a Nerudová si o pět procentních bodů pohoršila.

Ve druhém kole by Babiš prohrál s Pavlem i Nerudovou, v obou případech by získal 41 procent hlasů voličů. V případě duelu Pavla s Nerudovou by prohrála Nerudová, získala by 45 procent.

Agentury sbíraly data mezi 2. a 5. lednem, průzkumu se zúčastnilo 1265 respondentů. Statistická chyba se pohybuje v rozmezí od 0,5 procentního bodu u kandidáta se ziskem na úrovni jednoho procenta až po 2,6 procentního bodu u kandidáta s nejvyšším ziskem.

S odstupem za trojicí v čele následují senátor Pavel Fischer s osmi procenty, poslanec SPD Jaroslav Bašta se sedmi procenty, senátor Marek Hilšer se 3,5 procenta a odborářský předák Josef Středula se třemi procenty. Nikdo jiný v tomto aktuálním průzkumu nepřekonal hranici dvou procent. Oproti průzkumu z prosince si nejvíce, o 3,5 procentního bodu, polepšil Bašta.

U takzvaného volebního potenciálu, což je podíl lidí, kteří volbu daného kandidáta zvažují, by Pavel získal 38,5 procenta hlasů, Nerudová 34,5 procenta a Andrej Babiš 30,5 procenta. Naopak nejvyšší podíl rozhodnutých voličů má Babiš, a to 17 procent, u Pavla činí voličské jádro 11,5 procenta a u Nerudové sedm procent.

Podle volebního modelu agentury STEM, který v neděli zveřejnila televize CNN Prima News, by první kolo prezidentské volby vyhrál Babiš s 27,9 procenta hlasů. Těsně za ním by skončil generál Pavel s 26,7 procenta, třetí by byla Nerudová s 24,4 procenta.