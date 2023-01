Zahraniční média si všímají těsného vítězství Pavla nad Babišem v prvním kole prezidentských voleb

Výsledky prvního kola prezidentských voleb v Česku vzbudily zájem u světových médií. Polská média od druhého kola očekávají tvrdý boj. Na Slovensku se dočtete, že první kolo je zejména zklamání pro Nerudovou, která se stylizovala do slovenské prezidentky Čaputové. Oproti té jí ale údajně chyběl přirozený šarm a pokora. K volbám se vyjadřují také další evropská média. Evropa 22:19 14. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mohutný finiš generála Petra Pavla, referendum o Andreji Babišovi, zklamání pro Danuši Nerudovou, napsal po prvním kole slovenský tisk (ilustrační foto) | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

Polské ohlasy

Polská média předpovídají v druhém kole prezidentských voleb v Česku tvrdý boj mezi Pavlem a Babišem. „Senzace v Čechách. Pozoruhodný zvrat v prezidentských volbách,“ píše například pravicový server Do rzeczy o „Babišově prohře s Pavlem“ v prvém kole voleb.

„Babiš zpočátku vedl, ale rozdíl Pavel systematicky zmenšoval. Nakonec oba kandidáti získali po 35 procentech hlasů a rozdíl mezi nimi činí sotva setiny procenta. Rýsuje se tak tvrdý boj v druhém kole za dva týdny,“ napsal pak server Natemat.pl.

„Podle pozorovatelů má větší šance na vítězství generál Pavel. Podpořili jej již tři kandidáti, kteří se do druhého kola nedostali, v čele s Danuší Nerudovou,“ dodal server.

Deník Gazeta Wyborcza upozorňuje, že Pavel sice dosáhl těsného vedení před Babišem v prvém kole, ale vyhrál jen ve čtyřech z třinácti krajů, přičemž nejlépe dopadl v Praze.

„Kdyby to záleželo na obyvatelích hlavního města, Pavel by už byl prezidentem,“ napsal deník o 51 procentech hlasů od volících Pražanů. Pavel, vnímaný jako dědic politiky Václava Havla a reprezentant západních hodnot, je také pokládán za favorita druhého kola.

Naproti tomu Babiš se rád ukazoval s maďarským premiérem Viktorem Orbánem a sliboval, že bude kráčet v jeho stopách, a vůbec podle deníku zaujímá „nejednoznačnou pozici vůči sankcím proti Rusku“, všímá si Gazeta Wyborcza.

Slovenská média

Mohutný finiš generála Petra Pavla, referendum o Andreji Babišovi, zklamání pro Danuši Nerudovou, napsal po prvním kole slovenský tisk.

„Velký obrat a mohutný finiš generála Pavla,“ napsal k výsledkům prvního kola list Pravda.

Podle listu Hospodárske noviny Pavel zatím nemá vyhráno, byť mu podporu slíbili někteří neúspěšní kandidáti z prvního kola. „Mnoho mohou napovědět televizní debaty. Ty byly klíčovým faktorem triumfu Miloše Zemana nad Jiřím Drahošem před pěti lety,“ uvedl deník.

Hospodárske noviny dodávají, že nejvíce asi bude zklamána Nerudová, která skončila v prvním kole voleb na třetím místě a která se podle listu stylizovala do slovenské prezidentky Zuzany Čaputové. Ve vstupování jí ale podle listu na rozdíl od slovenské hlavy státu chyběl přirozený šarm a pokora.

Portál Aktuality.sk napsal, že těsný souboj nepředpovídaly ani agentury pro výzkum veřejného mínění a ani mnoha analytiků. Babiš podle něj téměř vyhrál první kolo prezidentských voleb navzdory tomu, že ho během nich bylo nejméně vidět.

Babišovu kampaň přirovnal ke kampani Zemana z roku 2018, což podle portálu znamenalo příliš se neukazovat, nechodit do debat a spoléhat na skalní voliče.

Poznámky ze Saska

Německá média postup Andreje Babiše a Petra Pavla do druhého kola prezidentské volby nepovažují za překvapení. Saský deník Sächsische Zeitung, který volby v Česku podrobně popisuje, lepší šance na zvolení hlavou státu vidí u Pavla. List se také pozastavil nad slabým výsledkem Nerudové.

Saský deník v článku nazvaném Čekání na nového pána Pražského hradu pokračuje napsal, že první kolo prezidentské volby přineslo těsný výsledek vedoucího dua, ale že šance na vítězství má lepší přece jen Pavel než Babiš.

Výsledek Danuše Nerudové považuje saský list za slabší, než se očekávalo. „Volební účast s 68 procenty je na české poměry velmi vysoká,“ poznamenal.

K vysokému počtu hlasů Babišovi podle deníku pomohlo několik faktorů včetně jediného vystoupení v předvolební debatě, ve které tvrdě kritizoval vládu premiéra Petra Fialy, jež podpořila jak Nerudovou, tak Pavla.

Další mediální reakce

Podle bruselského webu Politico by byl jeho konečný úspěch dobrou zprávou pro Evropskou unii, neboť by mohl být více mužem kompromisu než Babiš. List Financial Times připomíná obavy, které Babiš vzbuzoval v Bruselu jako premiér například svým obdivem k tehdejšímu americkému prezidentu Donaldu Trumpovi.

Obě média konstatují, že i v souvislosti s podporou, kterou Pavlovi slíbila třetí kandidátka v pořadí Danuše Nerudová a další, je favoritem rozhodujícího souboje. Politico s odvoláním na průměr průzkumů veřejného mínění uvádí, že by mohl dostat téměř 60 procent, zatímco Babišovi přisuzuje okolo 40 procent.