Problémy ve volebních místnostech: v Budějovicích 'kandidoval' i Fischer

Při druhém kole prezidentských voleb nabízel minimálně jeden českobudějovický okrsek voličům hlasovací lístky tří kandidátů. Kromě Miloše Zemana a Jiřího Drahoše tak mohli podpořit i Pavla Fischera. Novinářům to potvrdila předsedkyně volební komise 22. okrsku Jana Šejharová. Podle ní členové komise dostali k dispozici lístky se jmény tří kandidátů, a proto nabízeli všechny. České Budějovice/Karviná 17:10 26. 1. 2018 (Aktualizováno: 20:12 26. 1. 2018)

Jednání komise v Českých Budějovicích podle náměstka ministra vnitra Petra Mlsny neohrozilo průběh voleb. Šlo o tři hlasovací lístky, které zůstaly na stole omylem, řekl Mlsna. Situace podle něho trvala zhruba 17 minut. Na to, že jí volební komise v okrsku č. 22 dala tři volební lístky, upozornila řádová sestra Marie Serafina Bartušková.

Řádová sestra Marie Serafina Bartušková upozornila na to, že jí volební komise dala tři volební lístky | Foto: Martin Pokorný | Zdroj: Český rozhlas

Volební komise měly k dispozici volební lístky pro Fischera pro případ, že by z voleb Miloš Zeman nebo Jiří Drahoš náhle odstoupil. Vytištěny byly i lístky dalších kandidátů, kteří vypadli v prvním kole voleb. Podle Mlsny nejspíš situace vznikla tak, že při úklidu hlasovacích lístků, které nakonec nebyly potřeba, jich několik zůstalo na stole. Jedna z voliček si na několika místech stěžovala, že by to mohlo voliče zmást.

Podle ministerstva vnitra byla po zjištění problému do volební místnosti obratem vyslána kontrola z magistrátu, která věc krátce po zahájení voleb vyřešila a lístky byly odstraněny. „Považuji to za nafouklou bublinu,“ řekl Mlsna. Zdůraznil, že volby jsou podle něj zatím bez problémů.

Klára Pěknicová z tiskového odboru ministerstva vnitra řekla, že českobudějovický magistrát a jihočeský krajský úřad dělají kontroly i v dalších volebních místnostech. Ministerstvu předají zprávu o tom, jak kontroly dopadly. „Ministerstvo vnitra v tuto chvíli nemá žádné informace, že by byl jakýmkoliv způsobem ohrožen průběh voleb,“ dodala Pěknicová.

Špatné vzory

Problémy byly i ve dvou volebních místnostech v Karviné. Tam řešily komise vzor hlasovacích lístků. Ten s kandidátem Milošem Zemanem totiž překrýval skoro celý vzor se jménem jeho protikandidáta Jiřího Drahoše.

Komise svou chybu uznaly a lístky už pověsily vedle sebe. „Musí tam být oba. V jakékoliv volbě musí být vyvěšeny všechny kandidátní listiny s nápisem vzor, není možné, aby tam byl jen jeden,“ řekla Radiožurnálu mluvčí ministerstva vnitra Klára Pěknicová.

Nejsou lístky

V Bedřichove v Jizerských horách došly ve večerních hodinách hlasovací lístky. V lyžařském středisku je zapsáno 244 voličů a komise dostala sadu s 500 lístky. Kvůli více než čtyřem stovkám lidi, kteří sem přišli s voličskými průkazy, ale po 18. hodině už počet lístků nestačil.

O člena komise méně

Volební komise ve Stránicích, čtvrti ležící v městské části Brno-střed, přišla v pátek večer o jednoho svého člena. Důvodem byl způsob, jakým si krátil dlouhou chvíli. „Předsedkyně komise požádala, zda by do volebního objektu mohla přijet hlídka městské policie s přístrojem na měření alkoholu v dechu. Jednoho ze členů komise totiž údajně ostatní vícekrát viděli popíjet z láhve alkohol. Opakovaně prý místnost opouštěl a vracel se ve stále méně reprezentativním stavu,“ mluvčí městské policie Brno Jakub Ghanem. Předsedkyně komise muže nakonec vykázala ještě před příchodem hlídky.

