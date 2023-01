Průzkum: Ve druhém kole by volby vyhrál Pavel s 57,9 procenty, dorazit může až 88 procent voličů

V průzkumu realizovaným společností Median, který vyšel v pondělí odpoledne, by se vítězem voleb stal generál Petr Pavel. Předsedu ANO Andreje Babiše by porazil o 5,8 procentního bodu. Pondělí je posledním dnem před druhým kolem, kdy je možné zveřejňovat předvolební průzkumy. Aktualizujeme Praha 15:04 23. 1. 2023 (Aktualizováno: 15:33 23. 1. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Podle průzkumu by se druhého kola voleb určitě zúčastnilo 76 % lidí, dalších dvanáct procent účast zvažuje. „Je ale nutné podotknout, že deklarovaná volební účast bývá vyšší,“ podotknul Ivan Cuker ze společnosti Median na pondělní on-line tiskové konferenci.

Společnost upozorňuje na to, že udávaný volební výsledek by nastal právě za předpokladu, že by volební účast byla vysoká. V tom případě by Petr Pavel získal 57,9 % hlasů, Andrej Babiš 42,1 %.

Mezi těmi, kteří jsou ochotni zúčastnit se druhého kola, vede Petr Pavel s 59,4 procenty hlasů. Pokud bychom se ale zaměřili na voliče, kteří zatím váhají, zda k volbám půjdou, 54,4 % z nich by preferovalo Andreje Babiše. V tomto případě se jedná o 11 % potenciálních účastníků voleb.

Modely před 2. kolem

Dříve ten samý den zveřejnila průzkum také společnost Ipsos. Podle jejího modelu by volby vyhrál také Pavel, v tomto případe s 58,8 procenty hlasů. Volební účast poté odhadovala na 69 procent.

Podle volebního modelu agentur Data Collect a Kantar CZ pro Českou televizi zveřejněného v sobotu by Pavla určitě volilo 46 procent lidí a spíše sedm procent. Pro jeho protikandidáta Babiše by určitě hlasovalo 29 procent a spíše devět procent voličů.

Pavel by zvítězil také podle průzkumu agentury STEM, který zveřejnila v neděli televize CNN Prima News. V tomto modelu by pro bývalého vysokého představitele české armády a NATO hlasovalo 57,6 procenta, bývalý premiér a lídr hnutí ANO by získal 42,4 procenta.