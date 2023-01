Průzkum: Prezidentskou volbu by vyhrál Pavel se ziskem 57,6 procenta hlasů dotázaných

Pavel se ohradil proti falešnému videu. Zveřejnil celý záznam, z nějž vyplývá, že k vstupu do války nevybízel

„Jediná možnost, jak situaci dovést do zdárného konce, je pomoct Ukrajině tu válku vyhrát. My to můžeme udělat právě tím, že vstoupíme do války s Ruskem,“ znějí v upravené verzi Pavlova slova.