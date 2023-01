Kdo komu platí kampaň? Pavel a Nerudová dostali od dárců nejvíc, Babiš s Baštou mají stranické miliony

Závod o nejvíce vybraných peněz na prezidentskou kampaň vede Petr Pavel před Danuší Nerudovou. Bývalému šéfovi české armády poslali sponzoři už více než 40 milionů korun, bývalé rektorce 34 milionů. Třetího velkého favorita voleb Andreje Babiše sponzoruje jeho hnutí ANO, a to zatím 20 miliony. Poslanec Jaroslav Bašta (SPD) získal od mateřské strany 13 milionů. Praha 5:00 12. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Majitel Baníku Václav Brabec (vlevo), spolumajitel Jablotronu Dalibor Dědek, pivovarník Stanislav Bernard a developer Luděk Sekyra s manželkou Věrou Sekyrovou Terzijskou | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Kandidáti jsou seřazení podle čísel, které jim byly přiděleny ministerstvem vnitra. Josef Středula byl po svém odstoupení zařazen na konec. Údaje z transparentních účtu jsou platné k úternímu večeru.

Pavel Fischer

Senátor Pavel Fischer dostal patnáct darů nad 100 tisíc korun. Zatím nejvýznamnějším jednorázovým příspěvkem bylo 500 tisíc korun, které Fischerovi přišly na účet 4. ledna od Jana Dokulila. Jihlavský podnikatel k daru připsal: „Podpora nejlepšímu z kandidátů. PF 2023.“ Dokulil je dlouhodobým sponzorem KDU-ČSL, straně od roku 2014 poslal 370 tisíc.

Jeho žena Slávka Dokulilová Fischerovi ve dvou darech už v listopadu zaslala 220 tisíc. Je mimo jiné předsedkyní Centra pro rodinu Vysočina, které například připravuje snoubence na manželství, má také programy pro matky a dcery nebo pořádá akce pro děti.

Dalším velkým darem je 300 tisíc od ani ne dvacetiletého studenta a sportovce Maximiliana Alberta Matolina. „Známe se roky, Max je student na vysoké škole. Naši předci se znají přes paní hraběnku Dohalskou s celou rodinou snad už sto let. Je možné, že od něj přijdou ještě další prostředky,“ uvedl Fischer pro Reportér. Zatím nepřišly.

Předsedu senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost podpořil i jeho kolega z tohoto výboru Ladislav Faktor (klub ODS a TOP 09), a to 200 tisíci. Příspěvek 100 tisíc získal Fischer i od bývalého europoslance a ministra Pavla Svobody (KDU-ČSL). A například od krkonošské Erlebachovy boudy mu 9. ledna přistálo taktéž 100 tisíc.

Kromě těchto velkých částek získal Fischer i stovky menších tisícových a desetitisícových darů. Celkem na účtu dokázal shromáždit necelých pět milionů korun.

Pavel Fischer na debatě prezidenských kandidátů pro studenty | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jaroslav Bašta

Poslanec Jaroslav Bašta se spoléhá především na stranické peníze SPD, které ho do voleb nominovalo. Od něj už na účet dostal 13 milionů korun, k nim přihodil 400 tisíc z vlastní kapsy a od občanů získal zhruba 20 tisíc.

Právě ti mu začali posílat alespoň nějaké příspěvky až v posledních týdnech. Zatím největší jednorázový příspěvek od občana dostal 20. prosince, šlo o 7 tisíc.

Kandidát na prezidenta Jaroslav Bašta tráví dnešní den v Poslanecké sněmovně | Foto: Natalie Máchová | Zdroj: Český rozhlas

Petr Pavel

Bývalý šéf české armády a jeden z favoritů voleb Petr Pavel jako první dokázal na svém transparentním účtu vybrat 40 milionů korun, což je maximální možná částka, kterou může kandidát v kampani před prvním kolem utratit. Pavlovy výdaje tvoří necelých 37 milionů.

Nejvyššími dary přispěli především podnikatelé ze seznamu podporovatelů, který Pavel zveřejnil už v létě. „Reprezentují řadu odvětví. Chci dát najevo, že rozhodně nezastupují zájem jakékoliv podnikatelské skupiny nebo jednoho z významných podnikatelů,“ řekl při té příležitosti.

Neformální setkání bývalého předsedy vojenského výboru NATO a náčelníka generálního štábu Petra Pavla s novináři k financování připravované kampaně pro prezidentské volby a představení sponzorů, 29. června 2022, Praha. Zleva Martin Hausenblas, Michal Nýdrle, Martin de Martini, Petr Pavel, Ondřej Fryc, Jan Barta a Václav Muchna | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

Vybraní Pavlovi sponzoři

zakladatel dopravní společnosti Eurowag Martin Vohánka – 2,5 milionu

šéf finanční skupiny RSJ Libor Winkler – 2 miliony

internetoví podnikatelé Martin Hájek (2 miliony) a Jiří Mareš (500 tisíc) z Livesportu

za investiční skupinu Pale Fire Capital jde o Jana Bartu (2,5 milionu), Dušana Šenkypla (2,5 milionu) a Davida Holého (1 milion)

bývalý majitel firmy gumárenského holdingu ČGS vyrábějící například pneumatiky Mitas Michal Šlemr – 2 miliony

Václav Muchna ze softwarové firmy Y Soft Corporation – 1,5 milionu

spoluzakladatel sázkové kanceláře Tipsport Jaroslav Beran – 1 milion

zakladatel Mall.cz a investor Ondřej Fryc – 1 milion

majitel Solar Global Vítězslav Skopal – 1 milion

spolumajitel firmy Jablotron Dalibor Dědek – 1 milion

majitel FC Baník Ostrava Václav Brabec – 700 tisíc (z toho 500 tisíc za svou firmu A&V Invest)

spolumajitel investiční skupiny Wood & Company Jan Sýkora – 500 tisíc

zakladatel digitální reklamní skupiny Kindred Group a dnes realitní investor Michal Nýdrle – 500 tisíc (jeho žena Pavla Nýdrle je volební manažerkou Pavlovy kampaně)

Zbyněk Frolík, šéf výrobce zdravotnických lůžek Linet – 500 tisíc

e-shop Dřevocentrum CZ – 500 tisíc

Nšan Avetisjan z Marlenky – 400 tisíc

generální ředitel firmy Siko Tomáš Vala – 300 tisíc

ředitel monarchistického Českého královského institutu Zdeněk Prázdný – 300 tisíc

pivovarník Stanislav Bernard – 250 tisíc

zakladatel sklářské společnosti Lasvit Leon Jakimič – 100 tisíc

podnikatel a investor Tomáš Janeček – 100 tisíc

knihkupec Jan Kanzelsberger – 50 tisíc

bývalý guvernér ČNB, dnes Pavlův poradce Zdeněk Tůma – 50 tisíc

Zakladatelé serveru ePojištění.cz Barta se Šenkyplem už mají s podobným sponzorstvím zkušenosti, když v roce 2021 nabídli až 30 milionů korun na kampaň tehdejším opozičním stranám, pokud se spojí proti Andreji Babišovi. Na této aktivitě se podíleli spolu s Hájkem, Winklerem i Vohánkou.

Pivovarník Stanislav Bernard ke svému daru pro iROZHLAS.cz v prosinci řekl: „Generál Pavel je statečný člověk. Osobně jsem se s ním setkal, strávili jsme spolu nějaký čas a cítím z něj, že to je férový člověk s obrovskými zkušenostmi na mezinárodní scéně. V následujícím období někoho, jako je on, potřebujeme.“

Majitel fotbalového Baníku Ostrava Václav Brabec chce, aby byl hlavou země člověk, který se vyzná a rozhoduje chladnou hlavou. „Měl jsem možnost Petra Pavla osobně poznat, a tak vím, že je to člověk nejen zkušený, ale především upřímný a férový. A takové vlastnosti já osobně od svého prezidenta očekávám,“ řekl pro Deník.

Pavlovi přispěl i mladší bratr Karla Janečka Tomáš, daroval mu 100 tisíc. Zdůvodnil to tím, že mu Pavel připadá jako kandidát na prezidenta nejvhodnější. „Je to člověk, kterého si na Hradě dokážu představit. Navzdory své minulosti se dokázal prosadit a nepostavil svůj úspěch na předrevolučních vazbách jako jiní,“ popsal.

„Kdybych neuspěl ve druhém kole, tak budu mít spoustu času na své zájmy a na rodinu,“ říká Pavel | Foto: Natalie Máchová | Zdroj: Český rozhlas

Tomáš Zima

Bývalý rektor Univerzity Karlovy a současná hlava lékařského konzilia, které se stará o prezidenta Miloše Zemana, pro iROZHLAS.cz před časem popsal, že jeho kampaň je nízkorozpočtová. Zatím získal necelé tři miliony korun.

Největším sponzorem jeho kampaně je s 500tisícovým darem, který poslal již letos v červnu, podnikatel Jiří Malúš – jinak také bývalý majitel zemědělského koncernu Agropol. Ten před třinácti lety koupil Zimův současný soupeř v prezidentských volbách Andrej Babiš.

Zimův účet je plný darů od kolegů z medicíny či akademického prostředí. 50 tisíci mu přispěl profesor biochemie Václav Pačes, třemi 20tisícovými dary profesor Karel Pacák nebo 300 tisíci bioanalytička Marcela Dražďáková.

Dalších 25 tisíc získal Zima od vědeckého ředitele a předsedy Rady BIOCEV (Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy) Pavla Martáska, 100 tisíc dostal jak od předsedy sdružení privátních diagnostických laboratoří Privalab Jaroslava Louckého, tak i od bývalého hejtmana a dlouholetého člena a sponzora ODS Petra Zimmermanna.

22. prosince dostal 100 tisíc od Jaroslava Třešňáka. Letos od Miloše Zemana vyznamenaný severočeský podnikatel je majitelem Hadích lázní v Teplicích. Mimo jiné patřil i mezi největší sponzory druhé prezidentské kampaně dosluhujícího prezidenta.

Sám Zima si poslal dvakrát 150 tisíc.

Kandidát na prezidentka Tomáš Zima v laboratoři 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy | Foto: Natalie Máchová | Zdroj: Český rozhlas

Danuše Nerudová

Bývalá rektorka Mendelovy univerzity a ekonomka zatím na svou prezidentskou kampaň od dárců vybrala 34 milionů korun.

Na transparentním účtu Danuše Nerudové se vyjímá zejména pětimilionový dar od majitele sítě drogerií Teta Martina Moravce ze 7. listopadu. „Večer jsem dostal syna. Zaslouží si vlast s budoucností, kde prezident bude demokrat. Po 20 letech zmaru je tu naděje, co slušnost spojuje,“ připsal v poznámce.

Od vlastníka investiční skupiny BHM a bývalého spolumajitele plzeňské Škody Transportation Tomáše Krska dostala Nerudová 6. ledna dva miliony korun. „Byla by skvělou proevropskou prezidentkou, proto jsem se rozhodl podpořit ji v její kandidatuře,“ řekl pro E15.

Nejvyšší dary sice Nerudové poslali muži, významnou část sponzorů Nerudové tvoří také podnikatelky, investorky či manažerky.

Vybraní sponzoři Nerudové

majitel sítě drogerií Teta Martin Moravec – 5 milionů

zakladatel dodávkové firmy Fany Gastroservis Pavel Faiereisl – 2,5 milionu

šéf investiční skupiny BHM Tomáš Krsek – 2 miliony

spolumajitel Jablotronu Dalibor Dědek – 2 miliony

firma Inexad Pavla Čmelíka provozující hračkářství Hamleys – 2 miliony

manažerka a investorka Diana Rádl Regerová z Deloitte – 1,5 milionu

kožní lékařka a manželka developera Luďka Sekyry Věra Sekyrová Terzijská – 1 milion

zakladatel nábytkářské společnosti Hranipex Zdeněk Rýzner – 1 milion

výrobce zastřešení Alukov, a. s. – 1 milion

zakladatelka společnosti Siko Jaroslava Valová – 1 milion

developer Jan Řežáb – 900 tisíc

advokátní kancelář HLADKY.LEGAL – 500 tisíc

podnikatel Jiří Hlavenka – 500 tisíc

Petr Borkovec ze skupiny Partners – 500 tisíc

majitelka společnosti Profimed Alexandra Kala – 490 tisíc

spolumajitelka skláren Moser Kateřina Zapletalová – 250 tisíc

spolumajitel RAVAK Patrik Kreysa – 250 tisíc

generální ředitelka CZC.cz Jitka Dvořáková – 200 tisíc

slovenská malířka a manželka majitele Tatra Mountains Resort Igora Rattaje Ľubica Skusilová 200 tisíc

exministryně školství z ČSSD Petra Buzková a její manžel Josef Kotrba – 100 tisíc

exministryně informací za US-DEU a investorka Dana Bérová – 100 tisíc

šéf skupiny Ambiente Tomáš Karpíšek – 100 tisíc

Bývalá ministryně Bérová, která se proslavila i jako investorka z pořadu ČT Den D, podporu Nerudové zdůvodnila mimo jiné tím, že je to občanská kandidátka, a ne politička.

„Líbilo se mi, jak je odhodlaná a že nemá naivní představy o tom, co to znamená vstoupit do takového boje. Kombinace odborných znalostí a zkušeností z akademické sféry může být něco, co se prezidentovi může hodit,“ popsala pro iROZHLAS.cz.

Na transparentním účtu kandidátky lze nalézt také částku 1 078 835 korun, kterou vybrala v rámci své sbírky na Donio.cz.

Před Vánocemi dostala Nerudová dva miliony i od spolumajitele firmy Jablotron Dalibora Dědka. Ten přitom poslal milion také Pavlovi. Je tak nejštědřejším dárcem, který svou podporu rozdělil mezi dva kandidáty. „Když jsem zvažoval dva kandidáty, kteří mi připadají přijatelní, tak jsem se nebyl schopen rozhodnout. Rozum mě spíš táhne k panu generálovi a srdce spíš k paní Nerudové, tak jsem to nakonec vyřešil šalamounsky a přispěl jsem oběma,“ řekl k tomu pro iROZHLAS.cz.

V minulých prezidentských volbách poslal miliony i Jiřímu Drahošovi, ve sněmovních volbách 2017 zase sponzoroval STAN.

Zakladatel softwarové společnosti Y Soft Václav Muchna svou finanční podporu také rozdělil, Pavlovi poslal celkem 1,5 milionu a Nerudové 200 tisíc. Oběma zmíněným poslala po půl milionu i pila Javořice. Podporu mezi Nerudovou a Pavla rozdělili i v rodině Valových, která stojí za firmou Siko. Zakladatelka Jaroslava Valová poslala Nerudové milion a její syn Tomáš Vala zase 300 tisíc Pavlovi.

Danuše Nerudová | Foto: Petr Švancara | Zdroj: ČTK

Andrej Babiš

Na rozdíl od svých dvou největších konkurentů expremiér neshání žádné sponzory.

„Dovolujeme si informovat, že hnutí ANO ani pan Andrej Babiš jako kandidát do prezidentských voleb nepřijímají od třetích osob žádné peněžité dary na volební kampaň pro prezidentské volby,“ píše se na webu ANO s tím, že veškeré zaslané peněžní částky od občanů i firem budou v „souladu s předsevzetím“ vráceny zpět.

„„Platby zaslané na transparentní účty obsahující pomlouvačný nebo hanlivý obsah, zejména v případě, kdy příkazce zaslal částku v zanedbatelné výši, budou odvedeny do státního rozpočtu.““ hnutí ANO

Babiš má pro nadcházející prezidentské volby rovnou dva účty. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí ve svém seznamu uvádí zřízený volební účet. Ten však slouží de facto jen k vyventilování Babišových odpůrců, nachází se na něm přes 20 tisíc korun. Jde hlavně o příspěvky, které ještě nebyly dárcům poslány zpět.

Pro hrazení výdajů na kampaň slouží druhý účet „ANO – PREZIDENT 2023“ patřící hnutí ANO. A jelikož Babišovi bude platit prezidentskou kampaň v plné výši jeho hnutí, právě tam míří stranické peníze a i z něj za všemožné výdaje také mizí. ANO už Babišovi poslalo čtyři příspěvky. V listopadu 10 milionů a pak v lednu postupně dva, šest a opět dva miliony. Dohromady tak dostal 20 milionů.

Babiš se už dříve zavázal, že do výdajů započítá i 8,5 milionu korun – na tolik vyčíslil svou účast v kampani v podzimních senátních a komunálních volbách.

Andrej Babiš během rozhovoru v rámci Dne s kandidátem | Foto: Natalie Máchová | Zdroj: Český rozhlas

Karel Diviš

Podnikatel a bývalý sportovní redaktor České televize Karel Diviš se může spolehnout téměř výhradně jen na sebe. Celkem už si na účet poslal 6 750 000 korun. Nejvyšší jednorázový příspěvek – 5 milionů – si poslal 21. listopadu, jen čtyři dny před tím, než jej z volby na několik týdnů vyřadil přezkum ministerstva vnitra.

Dary občanů mu začaly chodit až poté, co jej 13. prosince vrátil do hry Nejvyšší správní soud, i tak je to ale v součtu jen něco málo přes 30 tisíc.

| Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Marek Hilšer

Naprostou většinu příjmů na transparentním účtu tvoří prostředky přeposlané z provozního účtu MHS. Za touto zkratkou se schovává hnutí Marek Hilšer do Senátu, které má díky Hilšerovu senátorskému mandátu každoročně nárok na 900 tisíc korun.

Celkem už si takhle naposílal 1 600 000 korun z celkového příjmu 1 750 000 korun. Ze všech kandidátů tak pracuje s nejmenším obnosem.

Mimo to získal příspěvek od manželů Svárovských. Martin Svárovský (KDU-ČSL) je asistentem poslance Ondřeje Benešíka a vedoucím Programu bezpečnostních strategií Bezpečnostního centra Evropské hodnoty. Jeho manželku Gabrielu si pak Hilšer vybral jako svou možnou budoucí kancléřku.

„V případě zvolení bude mojí kancléřkou paní Gabriela Svárovská, která již dříve pracovala v kanceláři prezidenta Václava Havla, má letité zkušenosti ze státní správy, diplomacie a nevládního sektoru. Navíc jsem si jist, že nebude mít žádný problém se získáním vysokého stupně bezpečnostní prověrky,“ řekl pro iROZHLAS.cz v rámci Prezidentského dotazníku.

Oba Hilšerovi na prezidentskou kandidaturu poslali po třech tisících.

Marek Hilšer na debatě prezidenských kandidátů pro studenty | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Josef Středula

Odborářský předák v nedělní debatě kandidátů v České televizi oznámil, že z volby odstupuje.

Ještě počátkem prosince to vypadalo, že bude jeho kampaň spíš nízkorozpočtová. Při poslední analýze darů serveru iROZHLAS.cz, která proběhla 7. prosince, měl na účtu ani ne dva miliony korun. Nakonec získal od všemožných sponzorů necelých 9,7 milionu. Takřka vše stihl utratit, zbývají mu jen drobné tisíce.

Jednoznačně největším Středulovým sponzorem byl olomoucký podnikatel a vlivný místní člen ODS Richard Benýšek, který byl v minulosti blízký nejbohatšímu Čechovi Petru Kellnerovi. 25. listopadu mu poslal nejprve 200 tisíc a 29. prosince dokonce pět milionů.

Benýšek je čilým sponzorem politiků. Od roku 2014 naposílal ODS přes 17 milionů, v roce 2016 poslal dva miliony hnutí STAN a před devíti lety ještě 30 tisíc TOP 09.

„Jsem pravicově založený podnikatel v zemědělství a lesnictví, který dlouhodobě aktivně podporuje demokratický rozvoj naší společnosti. V prezidentské volbě má pravice několik relevantních kandidátů se zajištěným financováním. Rozhodl jsem se proto významným způsobem podpořit jediného autentického levicového kandidáta, Josefa Středulu. Podporuji tím demokratickou názorovou pestrost prezidentské volby v naší zemi,“ okomentoval Benýšek zaslání pětimilionového daru.

Josef Středula | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

S ODS je spřízněná i firma Motor Jikov Group, která na konci listopadu poslala Středulovi 250 tisíc. Jejím jednatelem je jihočeský sponzor ODS a KDU-ČSL Miroslav Dvořák.

Druhým největším Středulovým dárcem byl spolek Společně pro lidi vedený bývalým hradním protokolářem Miroslavem Sklenářem, který pracoval u čínské firmy CEFC a působil i jako poradce Jaroslava Tvrdíka ve Smíšené česko-čínské komoře vzájemné spolupráce a jeden čas i šéfoval Středulově kampani. Dohromady poslal 2 905 400 korun, přičemž posledních 100 tisíc ještě den po Středulově oznámení, že se voleb nebude účastnit.

Kromě toho získal Středula 50 tisíc od exministra Martina Peciny, který působil ve vládách Jana Fischera a Jiřího Rusnoka na resortu vnitra nebo 100 tisíc od majitele společnosti Monto Miroslava Mühlböcka, člena dozorčí rady Hospodářské komory.

