Na otočku z Antverp. Prezidenta volili i reprezentanti v pozemní hokeji

Odevzdat svůj hlas v prezidentských volbách je důležité i pro sportovce. Členové národního týmu v pozemním hokeji kvůli tomu neváhali ujet na otočku sto kilometrů z Antverp do Bruselu. Na severu Belgie bojují v těchto dnech o titul halových mistrů Evropy. Na českou ambasádu v belgické metropoli to včera stihli krátce před zavřením volebních místností. Brusel 12:05 13. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Členové národního týmu v pozemním hokeji kvůli prezidentským volbám neváhali ujet na otočku sto kilometrů z Antverp do Bruselu | Foto: Filip Nerad | Zdroj: Český rozhlas

„Právě jsme přijeli z Antverp a jdeme volit, tak hurá do toho.“ Vydali se do volební místnosti stejně bojovně jako na hřiště čeští pozemní hokejisté. Trojice reprezentantů a dva členové realizačního týmu se odpojili od národního družstva a vyrazili do Bruselu, aby jejich hlasy v prezidentských volbách nepropadnuly.

ONLINE: PRVNÍ KOLO PREZIDENTSKÝCH VOLEB Číst článek

„Domlouvali jsme se dopředu, protože jsme věděli, že v tomto termínu budou volby a přesně v těchto dnech budeme hrát mistrovství Evropy, takže dopředu jsme si vyřizovali volební lístky. Naštěstí nám to zapadlo do programu, takže jsme se dostavili k volbám,“ přiblížil Radiožurnálu kapitán mužstva Martin Hanus.

Účast reprezentantů na hlasování přitom nebyla do poslední chvíle jasná. Umožnila ji až výhra ve druhém zápase ve skupině, která českým pozemním hokejistům zachovala naději na postup do vyřazovacích bojů. Od trenéra proto dostali souhlas k cestě do Bruselu. I tak k volbám nedorazili zdaleka všichni členové výpravy.

Fotogalerie (5)







V sobotu ráno pokračovali

„Zbytek týmu ještě řeší taktiku, video a podobně. Turnaj pokračuje zítra v brzkých ranních hodinách, takže my odvolíme a rychle ujíždíme zpátky na hotel, abychom se věnovali tomu, kvůli čemu jsme sem původně přijeli.“

Krátkou frontu na volební lístky si s hráči vystál také vedoucí týmu Jiří Huptych. Vůbec mu nevadilo, že kvůli pěti minutám ve volební místnosti musel absolvovat hodinovou jízdu z Antverp a stejně dlouhou cestu měl před sebou.

„Určitě to není jen kvůli pěti minutám. Je to kvůli příštím pěti letům, protože si myslíme, že budoucnost České republiky závisí také na tom, kdo bude příští prezident,“ vysvětluje Huptych.

Jako poslední opustil volební plentu brankář Pavel Hraba, pak už kapitán Martin Hanus zavelel ke zpáteční cestě. „Pospícháme zpátky na hotel, abychom stihli to, co máme. Narušení toho programu to je. Ty dvě hodiny, které tomu v uvozovkách obětujeme, nám budou chybět.“

Dlouhé cesty k volební urně přesto ani jeden člen týmu nelitoval.