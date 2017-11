Sociální sítě, PR. Jak jsou na tom prezidentští kandidáti dva měsíce před volbami s financemi?

Debaty s protikandidáty, víc reklam na sociálních sítích i billboardech nebo třeba využití služeb PR agentur. Nejen to plánují v následujících týdnech prezidentští kandidáti. Těch, kteří zřejmě splnili podmínky pro účast v hlasování, je devět. Každý z nich může utratit před prvním kolem prezidentské volby maximálně 40 milionů korun. Doporučujeme Praha 12:02 11. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Koláž vybraných prezidentských kandidátů: Jiří Drahoš, Miloš Zeman, Petr Hannig, Michal Horáček, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Mirek Topolánek, Jiří Hynek a Vratislav Kulhánek | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Přes 20 tisíc plateb se sešlo na kontě prezidenta Miloše Zemana. Většinu z nich ale tvoří haléřové příspěvky se vzkazy jeho odpůrců. Celkem Zeman od dárců zatím nasbíral 430 tisíc korun.

Peníze budou podle jeho slov na volební aktivity stačit. Už dříve totiž oznámil, že žádnou osobní kampaň nepovede. A nechce jít ani do střetu se svými protikandidáty.

„Nebudu se účastnit žádných rozhlasových ani televizních diskuzí,“ řekl už dříve Zeman, který ve středu chyběl i na debatě v Praze na právnické fakultě, kde se střetli hlavní uchazeči o Hrad. Podle organizátorů účast odmítl. Místo toho diskutoval s lidmi sám během návštěvy olomouckého kraje.

Bývalý předseda akademie věd Jiří Drahoš očekává, že debat s protikandidáty bude teď přibývat. Nejvíc peněz posílají dárci právě jemu. Zatím vybral přes 21 milionů korun.

„Jsou to jak drobní, tak větší přispěvatelé. Zatím ta kampaň stála zhruba 11 milionů korun. Určitě kampaň zintenzivní. Nejsou jenom sociální sítě, jsou i jiná média, billboardy,“ řekl Radiožurnálu Drahoš. V posledních dnech dostal Drahoš na účet milion korun od podnikatele a developera Luďka Sekyry.

Veřejné debaty a rozhovory v továrnách

Peníze po podání přihlášky ke kandidatuře rychle přibývají taky bývalému velvyslanci ve Francii Pavlu Fischerovi. Má přes tři miliony. Milion a půl mu přišel od firmy Fontis sídlící v Německu. Podle Fischera mají její vlastníci zájem na evropském směřování České republiky.

To textař a podnikatel Michal Horáček si platí kampaň sám, zatím ho stála zhruba 17 milionů korun. Další peníze teď chce dát na PR služby. „Nemám z toho radost, měl jsem dojem, že bude stačit přesvědčivě a prostě důrazně mluvit, ale tak to holt v tomhle věku není, musím pomoci tomu, aby se ta slova dostala mezi lidi,“ vysvětlil.

Kandidát Realistů, prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek, se chce soustředit na veřejné debaty s občany, internet a sociální sítě. Zatím nasbíral přes 300 tisíc a zhruba polovinu utratil.

S podporou Občanské demokratické aliance se uchází o Hrad bývalý šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek. Prakticky celou kampaň mu platí miliardář a šéf novodobé ODA Pavel Sehnal. Zatím utratil pět milionů korun. Během kampaně chce chodit na debaty, objíždět továrny a mluvit s lidmi.

Sociální sítě

Lékař a aktivista Marek Hilšer utratil zatím zhruba 180 tisíc korun. Na transparentním kontě má teď 320 tisíc. „Finanční prostředky, kterých není mnoho, se budu snažit také investovat do reklamy na sociálních sítích, protože to je nejjednodušší způsob, jak voliče oslovit,“ popsal.

Na poslední chvíli oznámil kandidaturu bývalý premiér Mirek Topolánek. 100 tisíc na účet vložil sám. Dalších zhruba 30 tisíc mu od úterka poslali lidé. Strategii teprve připravuje.

„Marketingoví mágové už někde napsali, že pokud Topolánek toto celé vymyslel, tak je to geniální tah, ale v případě, že to má připraveno. To znamená, je to geniální tah, ale nemáme to připraveno,“ popsal.

Hudebník a šéf strany Rozumní Petr Hannig má na kontě jen něco málo přes tři tisíce korun. Zhruba 40 tisíc chce investovat do volebního spotu. Spoléhat se podlých svých slov chce jen na náklonnost občanů.

Limit pro první kolo prezidentské volby je 40 milionů korun, v případném druhém kole pak 10 milionů. Lidé si začnou novou hlavu státu vybírat 12. a 13. ledna příštího roku.