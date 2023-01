Prezidentský souhrn: průzkumy ve prospěch generála ve výslužbě, mše za vlast při účasti Pavla i Babiše

Petr Pavel ani Andrej Babiš (ANO) neměli na víkend program, ve kterém by se věnovali kontaktní kampani. V neděli dopoledne se ale oba sešli na bohoslužbě v katedrále svatého Víta. Museli řešit útoky svých odpůrců. A sledovali zveřejněné průzkumy veřejného mínění. Jak kandidáti dopadli? Přečtěte si prezidentský souhrn, která sestavil server iROZHLAS.cz ohledně událostí, jež se staly poslední neděli, kdy Česko nezná příští hlavu státu. Praha 18:42 22. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Co se dělo kolem prezidentské volby v neděli? Napoví prezidentský souhrn | Zdroj: Koláž iROZHLAS

O víkendu byly zveřejněny první průzkumy, které odráží veřejné mínění v období mezi prvním a druhým kolem prezidentské volby. Oba vyznívají příznivěji pro občanského kandidáta Petra Pavla. Bývalý předseda vlády a šéf hnutí ANO Andrej Babiš na něj ztrácí.

Z průzkumu Data Collect a Kantar CZ pro Českou televizi vyplynulo, že by Pavla určitě volilo 46 procent lidí a spíše sedm procent. Pro jeho protikandidáta Babiše chce určitě hlasovat 29 procent oslovených a spíše jeho volbu zvažuje devět procent z nich.

Pro koho budou hlasovat, zatím neví devět procent respondentů. Druhého kola prezidentských voleb by se chtělo podle průzkumu určitě zúčastnit 71 procent lidí a spíše 13 procent. Průzkumu se mezi 16. a 19. lednem zúčastnilo 1562 respondentů.

Data nastínila také možné voličské přelivy od neúspěšných kandidátů z prvního kola. Nejvýraznější rozkol je v případě voličů senátora Marka Hilšera. Z nich by 71 procent hlasovalo pro Pavla a 20 procent pro Babiše.

A ještě preference pro finalisty podle hlasování v prvním kole prezidentské volby a ve sněmovních volbách pic.twitter.com/CxyBB1muM8 — Michal Kubal (@MichalKubal) January 21, 2023

Druhý víkendový průzkum zpracovala agentura STEM pro CNN Prima News, který televize zveřejnila v nedělním diskuzním pořadu Partie Terezie Tománkové. Generál ve výslužbě Pavel by ve druhém kole prezidentské volby porazil předsedu ANO se ziskem 57,6 procenta hlasů. Babiš by dle projekcí získal 42,4 procent.

Účast při volbách by podle modelu STEM činila 68 procent. Stabilních voličů je ale podle průzkumu jen 55 procent. Celkem 29 procent voličů je nerozhodnutých a 16 procent z dotázaných tvoří nevoliči. Do šetření se zapojilo 2044 respondentů.

Třetí a poslední předvolební průzkum odhalí v pondělí agentura Ipsos.

Společná mše

Do svatovítské katedrály na Pražském hradě nedělní 10. hodinu přijeli končící prezident Miloš Zeman, stejně jako uchazeči o prezidentský úřad. Mši u příležitosti 30letého výročí České republiky sloužil pražský arcibiskup Jan Graubner.

V promluvě k účastníkům bohoslužby připomněl, že jsme uprostřed voleb hlavy státu a že zuří válka na Ukrajině. „Do této situace přichází i k nám Ježíš se svou výzvou – začněte myslet jinak,“ řekl. A dodal, že boží království je podle Ježíše v lidech. Lidé by neměli podle Graubnera spoléhat na chytrost či „sílu a peníze mocných“.

„I přes ztrátu blahobytu, a dokonce konkrétní zkušenosti s chudobou, otevřete oči a také srdce. Nebojte se,“ řekl arcibiskup a s odkazem na svatého Pavla doplnil, že by lidé měli být zajedno a neměli by mít mezi sebou roztržky.

Graubnerova slova vyslechli prezidentští kandidáti Petr Pavel i Andrej Babiš po boku svých manželek. Na místě byl fotograf serveru iROZHLAS.cz, jak zachytil atmosféru, si můžete prohlédnout v galerii zde.

Útoky na kandidáty

V průběhu víkendu vyšlo najevo, že oba aspiranti na místo na Pražském hradě, se stali terčem pro jejich odpůrce. V sobotu jsme informovali o tom, jak Babišovým přišel dopis s výhružkami a ostrým nábojem. Petr Pavel zase řešil falešné video.

Podle něj měl údajně vyzývat k tomu, aby Česko vstoupilo do války s Ruskem a tím pomohlo Ukrajině. Pavel to tvrdil na nahrávce zveřejněné na facebooku. Nahrávka byla ale sestříhaná. Proti zkreslenému obrazu se ohradil sám Pavel, který sdílel celou pasáž.

Na internetu koluje falešné video. Podívejte se na originál, jak jsem odpověděl jedné paní v Ostravě na její otázky. Na závěr uvidíte, jak mou odpověď sestříhali. Lež a manipulace ale v těchto volbách nezvítězí. Sdílejte prosím pravdu. pic.twitter.com/SsRh2Oiudg — Petr Pavel (@general_pavel) January 22, 2023

„Jediná možnost, jak dovést situaci do zdárného konce, je pomoct Ukrajině tu válku vyhrát a my to můžeme udělat z naší strany právě tím, že jí dodáme kvalitnější zbraně, budeme pokračovat v sankcích proti Rusku,“ řekl ve skutečnosti. „Přímo do toho vstoupit opravdu nemůžeme,“ zdůrazňoval Pavel.

Originální video bylo pořízené během návštěvy v Ostravě ve čtvrtek 19. ledna. Pavel navštívil místní restauraci, kde se setkal s občany, poté ho na parkovišti oslovila skupinka, z níž se ho jedna žena ptala se na to, jak může Česko pomoci Ukrajině a zda by se nemělo do bojů zapojit, třeba vysláním armádu. Podrobnosti si k tomu můžete přečíst v článku zde.

Server iROZHLAS.cz v neděli k prezidentské volbě nabídl také rozhovor, ve kterém politolog Jaroslav Bílek z Univerzity Karlovy komentuje, co ukázal týden předvolebního finále. Nebo jsme uvedli další díl podcastu Čekání na prezidenta. Moderátor Jan Pokorný, ústavní právník Jan Kysela, komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček a filozofka Tereza Matějčková v něm hodnotí kampaň.

Od 20.10 vysílá Česká televizi prezidentskou debatu. Pozvaní byli oba kandidáti, svou účast nicméně potvrdil pouze Petr Pavel, Andrej Babiš se jí zúčastnit neplánuje. Moderátor Martin Řezníček i produkce ale expremiérovi vzkázali, že jeho místo bude připravené. Pokud se rozhodne dorazit, dozvíte se to na iROZHLAS.cz v online reportáži.