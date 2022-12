Na pokuty už letos došlo, ale komu jsme je dali, zatím nemůžu říct, uvedl Outlý k prezidentské kampani

Nejvíce darů na kampaň do této chvíle vybral kandidát Petr Pavel, který má nejvíce sponzorů a celkem už vybral 36 milionů korun. Hned za ním je Danuše Nerudová, která má na kandidátském kontě 24 milionů korun. Mezi sponzory kandidátů jsou kromě jiných například pivovarník Stanislav Bernard nebo bratr Karla Janečka, ale i dvě bývalé političky. Jaké se objevily letos ve financování novinky, zaznělo v pořadu Téma dne na Českém rozhlase Plus. Praha 16:09 8. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kandidáti na prezidenta | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Z přehledu plyne i to, že Andrej Babiš (ANO), stejně jako Jaroslav Bašta (SPD), spoléhá pouze na finanční podporu své strany, tedy hnutí ANO, respektive SPD.

Ostatní kandidáti jako Marek Hilšer, Pavel Fischer, Josef Středula nebo Tomáš Zima mají zatím skromnější kampaň – většina z nich vybrala okolo dvou milionů korun.

Nejméně v tuto chvíli vybrala Denisa Rohanová, na jejímž kontě je zatím necelých 40 tisíc korun.

Mezi finanční podporovatele Petra Pavla patří především muži, kteří jsou zároveň podnikatelé. Alespoň milion korun Pavlovi přispěl Martin Hájek z Livesportu, investor Libor Winkler nebo zakladatel firmy Jablotron Dalibor Dědek.

Částku 100 tisíc korun potom Pavel dostal například od bratra vyřazeného kandidáta Karla Janečka Tomáše Janečka. Pavlovi peníze poslal dva dny poté, co ministerstvo vnitra jeho bratra nepustilo do boje o Hrad.

Nerudové přispěly ženy

Danuši Nerudovou podpořili hlavně podnikatelé a podnikatelky. Největším dárcem je majitel sítě drogerií Teta Martin Moravec, který přispěl jednorázovým darem 5 milionů korun.

Mezi její sponzorky potom patří investorka Diana Rádl Rogerová, podnikatelky Alexandra Kala, Kateřina Zapletalová nebo Jitka Dvořáková.

Přispěly jí i dvě bývalé ministryně. Bývalá šéfka resortu školství z ČSSD Petra Buzková a exministryně informací Dana Bérová poslaly každá 100 tisíc korun.

Bérová Nerudovou podpořila hlavně proto, že jde o občanskou kandidátku, která má zkušenost z veřejného prostoru, ale nejde o političku.

Hosté Jakub Grim, redaktor serveru iRozhlas.cz

Jan Outlý, člen Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí

Přemysl Čech, sociolog a ředitel agentury Median

Anna Shavit, vedoucí Katedry marketingové komunikace a PR na FSV UK

Někteří dárci finančně podpořili hned několik prezidentských uchazečů. Například zakladatel softwarové společnosti Václav Muchna přispěl Danuši Nerudové i Petru Pavlovi.

Mezi zmíněné dva uchazeče peníze rozdělila i firma Javořice, a. s., která je jedním z největších českých zpracovatelů dřeva. Půl milionu od nich dostala Nerudová i Pavel.

Tyto dva kandidáty podpořila i rodina Valových z firmy Siko: zakladatelka Jaroslava Valová poslala milion Danuši Nerudové a její syn Tomáš Vala zase 300 tisíc Petru Pavlovi.

Nové trendy ve financování kampaní

Na veškeré dary pro prezidentské kandidáty dohlíží Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, který se stará o transparentnost kampaní a ukládá i případné sankce.

„Na pokuty už letos došlo, ale o tom, komu jsme je dali, zatím mluvit nemůžu, protože v této fázi jde o neveřejné řízení,“ říká Jan Outlý, který je členem zmíněného úřadu.

Podle něj je v prezidentské kampani hned několik novinek, které se týkají financování. „Na podzim se konaly senátní a komunální volby a viděli jsme, že jeden z kandidátů v prezidentských volbách se výrazně zapojil do úplně jiné kampaně. To je z hlediska financování a výdajů na kampaň, které musí vykázat, úplná novinka a kandidát se s tím musí nějakým způsobem popasovat,“ vysvětluje Outlý.

Dalším novým rysem je podle něj to, že v současné kampani se o Hrad uchází více kandidátů než v předchozích volbách.

Zatímco tehdy byl stranickým kandidátem pouze Vratislav Kulhánek, za nímž stála ODA, dnes kandidují hned tři politici, za nimiž stojí politická strana nebo hnutí. Jde o Andreje Babiše, Jaroslava Baštu a Marka Hilšera.

„Andrej Babiš přitom podle dosavadních průzkumů patří do top trojky. A potom se zde projevuje i to, co známe z minulých voleb. Je to jakýsi outsourcing, kdy za kandidáta vede kampaň někdo jiný. S tím souvisí i narativ, že kandidát vlastně kampaň nevede a že svůj volební účet nepoužívá,“ dodává Outlý.

Poslechněte si celé Téma dne nahoře v článku. Moderuje Martina Mašková.