Češi vybírají prezidenta i na dohled od Eiffelovy věže. Někteří cestovali k urnám i stovky kilometrů

Jen málokterá volební místnost nabízí takové kulisy jako ambasáda v Paříži. Češi tam vybírají nového prezidenta nebo prezidentku v přízemí paláce někdejší komtesy na dohled od Eiffelovy věže. Volit na velvyslanectví přišli nejen Pařížané, ale i lidé, kteří za sebou měli několikahodinovou cestu z jihu Francie. Paříž 13:11 14. ledna 2023

Česká ambasáda ještě žije vánočními svátky. Na plotu jsou Ladovské obrázky a vzadu za plotem vánoční stromeček. Vycházejí z ní první voliči, mezi nimi i Lucie.

„Mám odvoleno, dnes jako první na zastupitelském úřadu v Paříži. Dávno jsem nevolila poprvé, ale dnes jsem první,“ říká zpravodaji Radiožurnálu. Nejdůležitější pro ni byla vize do budoucna.

Rozhodovala se prostřednictvím debat s kandidáty, pokud se jich zúčastnili. To, že se jich někteří z nich nezúčastnili, jí vadí. „Není to fér vůči voličům,“ míní.

Odvoleno už má i Zuzana. „Bylo to složité. Úplně rozhodnutá jsem nebyla do poslední chvíle.“ Zuzana žije na jihu Francie. Do volební místnosti přišla s kufrem a z Paříže se vrací zpět domů. „Jeli jsme opravdu tisíc kilometrů sem a teď tisíc zpátky,“ říká.

Volby jsou pro ní i příležitostí si jednou za pět let udělat výlet. „Nejdůležitější je, že vůbec máme možnost volit ze zahraničí.“

Lidé hlasují v sále, který je srdcem ambasády. Jsou tady krásné křišťálové lustry a občas se tu i tančí. V pátek a v sobotu třeba s volebními lístky.

„Celá budova je zimní palác komtesy de la Rochefoucauld, což byla dědička trůnu, která měla velikánský zámek na hranicích s Belgií na severu Francie. A protože jí tam byla zima a nedalo se to vytopit, tak si během začátku 19. století nechala postavit tuto budovu, kterou Československo koupilo v roce 1923,“ říká velvyslanec v Paříži Michel Fleischmann.

Voliči na české ambasádě v Paříži můžou hlasovat stejně jako v Česku do druhé hodiny odpoledne. Očekává se celkem asi 900 až 1000 voličů za obě kola.

