Kandidátka na prezidentku Nerudová: ekonomka, vysokoškolská pedagožka a bývalá rektorka

Datum a místo narození: 4. ledna 1979, Brno.

Vzdělání: Vystudovala obor Hospodářská politika a správa na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity (PEF MENDELU) v Brně, v roce 2005 získala doktorát.

Rodina: Vdaná za právníka a spolumajitele advokátní kanceláře Havel & Partners Roberta Nerudu, mají dva syny.

Kariéra: Pracovala v ústavu účetnictví a daní mateřské univerzity i ve vedení fakulty. Do vedení fakulty se dostala v roce 2009, kdy pět let vykonávala funkci proděkanky. Následně se v letech 2014-2015 stala prorektorkou MENDELU a od roku 2018 až do ledna 2022 byla rektorkou celé univerzity.

Veřejné/politické působení: V lednu 2018 se stala předsedkyní vládní komise pro spravedlivé důchody zřízenou tehdejší ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD). O dva roky později pak založila s dalšími ekonomy občanskou iniciativu KoroNERV-20, která hledala možnosti snížení dopadů pandemie na českou ekonomiku.

Kandidatura: Záměr ucházet se o kandidaturu na pozici prezidenta republiky oznámila 31. května 2022. Zvažovala ji ale už od roku 2021. V kampani se prezentuje především jako odbornice-ekonomka, která může lidem pomoci zvládnout současné dopady ekonomické krize.

Kandidátku podala 2. listopadu 2022 společně s deklarovanými 82 tisíci podpisy občanů. Nerudová se prezentuje jako občanská kandidátka, spolu s Pavlem Fischerem a Petrem Pavlem patří podle vládní koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) mezi tři „nejpřijatelnější kandidáty“ pro první kolo. „Vážím si toho, že se mě vládní strany rozhodly podpořit i přesto, že jsem nezávislá kandidátka a že můj názor na kroky vlády je často kritický,“ řekla.

V porovnání s ostatními kandidáty používá ke komunikaci nejvíce sociálních sítí. Kampaň vede na sítích Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn, YouTube a BeReal.

Na začátku listopadu ji na transparentní účet přispěl částkou pět milionů korun například majitel sítě drogerií Teta Martin Moravec. Mezi další velké sponzory patří třeba investor Jiří Hlavenka, spoluzakladatel Partners Financial Services Petr Borkovec, bývalá šéfka společnosti Deloitte ČR Diana Rádl Rogerová nebo Constantin a Marie Kinští.

Pokud by ve volbě uspěla, stala by se první ženou v čele České republiky a také nejmladší tuzemskou hlavou státu. I ve funkci rektorky byla nejmladší v historii.