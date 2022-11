Kandidát na prezidenta Bašta: poslanec SPD a bývalý velvyslanec v Rusku a na Ukrajině

Datum a místo narození: 15. května 1948, Plzeň.

Vzdělání: Středověká archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Rodina: Ženatý, měl nemanželského syna, který zemřel.

Veřejné/politické působení: Za aktivity ve studentském Hnutí revoluční mládeže v letech 1968 a 1969 byl odsouzen na dva a půl roku do vězení. Po propuštění v roce 1972 se zapojil do disidentských aktivit, jako signatář Charty 77 byl perzekvován. Až do konce 80. let pracoval u podniku Stavby silnic a železnic jako dělník a v letech 1988 až 1989 jako technik.

Po revoluci působil jako jedna z předních tváří ČSSD, zabýval se oblastí bezpečnosti. V letech 1996-2000 byl poslancem a v letech 1998-2000 také ministrem bez portfeje v kabinetu Miloše Zemana.

Vládní post opustil, aby se mohl stát českým velvyslancem nejprve v Rusku (2000-2005) a na Ukrajině (2007-2010). V mezidobí působil jako náměstek ministra zahraničních věcí.

Z ČSSD vystoupil v roce 2019 a záhy jako nestraník kandidoval do Evropského parlamentu za Bezpečnost, Odpovědnost, Solidarita. Zvolen nebyl, přesto se stal členem tohoto hnutí a později i předsedou.

Loni na podzim se po 21 letech vrátil do Sněmovny, když vedl už jako člen SPD kandidátku v Pardubickém kraji. V dolní komoře Parlamentu je členem zahraničního výboru a předsedou jeho podvýboru pro vnější ekonomické vztahy. Působí také ve stálé komisi pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby.

Kandidatura: Jeho kandidaturu oznámilo hnutí SPD začátkem září s tím, že jej nominuje poslanecký klub. Ten disponuje přesně potřebnými dvaceti zákonodárci, takže si kandidaturu musel Bašta také podepsat.