Propagace Zemanovy knihy je na hraně, tvrdí člen úřadu pro dohled nad financováním kampaní

Prezident Miloš Zeman pokračuje v cestách do regionů a setkáních s občany, které by se podle Úřadu pro dohled nad financováním politických stran a hnutí měly započítávat do výdajového limitu na kampaň. „Volební zákon vymezuje období kampaně od vyhlášení voleb do jejich konání. V této době musí všichni kandidáti evidovat náklady, nikdo ale prezidentovi setkání s občany nezakazuje," říká člen dohledového úřadu Jan Outlý. Interview Plus Praha 10:50 11. listopadu 2017

Miloš Zeman podle něj nemusí nic reálně platit, náklady může nést například kraj a do prezidentovy kampaně se započítají jako bezúplatné plnění.

„Cílem je ochránit férovost volební kampaně, protože na všechny kandidáty se vztahuje limit čtyřiceti milionů na první a deseti na druhé kolo volby,“ upozorňuje.

Outlý připouští, že držitel veřejné funkce je ve výhodě, protože má snazší přístup do médií. Podle něj je ale třeba rozlišovat, co je osobní iniciativa a co je naopak součástí práce a pravomocí prezidenta, tedy například zahraniční cesty se souhlasem a pověřením vlády.

Pravidla pro to, co se má započítávat do limitů kampaně, jsou záměrně vymezena velmi široce.

„Nákladem volební kampaně je jakýkoli výdaj, který souvisí s volební kampaní. Obdobně se postupuje i v jiných zemích, například ve Velké Británii, a postupem času pochyb ubývá,“ podotýká.

Kniha na hraně

V pátek vyšla kniha rozhovorů Miloše Zemana, která byla v minulých dnech propagována i na billboardech. Měla by se také započítat do výdajového limitu? „To je komplikovaná otázka. V levé části je fotografie kandidáta, ale ve zbytku je komerční sdělení. Podle mě je to tak záměrně, má to testovat náš argumentační repertoár,“ myslí si Outlý.

Autoři knihy jsou podle něj z prezidentova bezprostředního okolí, je ale třeba důsledně odlišit knihu samotnou a propagační kampaň. „Pokud si ji musíte koupit v knižní distribuci, tak to není prostředek kampaně. Něco jiného je třeba kniha Andreje Babiše, kterou před parlamentními volbami zdarma rozdávalo hnutí ANO.“

Úřad bude řešit i volební účet prezidentského kandidáta a bývalého premiéra Mirka Topolánka. Tomu hrozí pokuta až půl milionu korun, protože nestihl včas zaregistrovat bankovní účet, který navíc stále není transparentní.

„Zákon říká, že do pěti dní po vyhlášení voleb si mají kandidáti zřídit volební účet a neprodleně ho oznámit úřadu. Neřeší ale jak naložit s těmi, kdo se rozhodli kandidovat až později jako pan Topolánek,“ vysvětluje.

Topolánek svou kandidaturu v médiích oznámil v neděli, podle Outlého by tedy svou zákonnou povinnost měl analogicky splnit do pěti dnů, což podle tvrzení Topolánkova týmu splnil. Zdůrazňuje také, že úřad při stanovování výše pokuty zohledňuje všechny okolnosti a závažnost prohřešku.