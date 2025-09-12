PRŮZKUM: Češi si přejí návrat Babiše. Fialu chce za premiéra ještě méně lidí než Rakušana či Okamuru
Jako budoucího premiéra by si Češi nejvíce přáli Andreje Babiše nebo někoho jiného z ANO, vyplývá z bleskového průzkumu agentury Median pro Radiožurnál a iROZHLAS.cz. Babiše chtějí jako předsedu vlády zpět kromě voličů ANO ve velké míře i podporovatelé SPD a Stačilo!, celkem jde o 44 procent Čechů. Naopak pokračování Petra Fialy (ODS) by si přálo jen 22 procent respondentů, což je i méně než by získal Vít Rakušan (STAN) nebo Tomio Okamura (SPD).
Respondenti odpovídali na otázku, koho z hlavních osobností na kandidátkách by si přáli, aby byl po volbách premiérem.
Že by si určitě nebo spíše přáli za příštího premiéra šéfa nyní opozičního hnutí ANO Andreje Babiše, odpovědělo dohromady 44 procent dotázaných. Jeho ANO současně dlouhodobě vede i ve volebních modelech, kde dosahuje zhruba 30–35procentní podpory.
„Hnutí ANO vede volební průzkumy, takže má nejvíce voličů, zároveň by si ale Andreje Babiše za premiéra přálo i 74 procent voličů SPD a 64 procent voličů hnutí Stačilo!, nejde tak jen o sympatizanty hnutí ANO,“ vysvětluje výzkumník agentury Median Vojtěch Dufek.
Dokonce se najde i šest procent podporovatelů Starostů a Pirátů, kteří by si Babiše za premiéra spíše přáli. Mezi voliči koalice Spolu jsou to dvě procenta.
|Jméno
|Určitě + spíše ano (populace)
|Určitě + spíše ano (preference dané strany)
|A. Babiš
|44 %
|91 % (voličů ANO)
|P. Fiala
|22 %
|88 % (voličů Spolu)
|T. Okamura
|24 %
|95 % (voličů SPD)
|V. Rakušan
|25 %
|80 % (voličů STAN)
|K. Konečná
|20 %
|76 % (voličů Stačilo!)
|Z. Hřib
|16 %
|76 % (voličů Pirátů)
|P. Macinka
|14 %
|61 % (voličů Motoristů)
|Jiný z ANO
|36 %
|64 % (voličů ANO)
|Jiný ze Spolu
|24 %
|78 % (voličů Spolu)
Alternativa: Havlíček?
Jako druhou nejčastější možnost (v 36 procentech) uváděli respondenti buď „někoho jiného“ anebo „někoho jiného z ANO“.
Poté, co ANO odešlo po sněmovních volbách 2021 do opozice, se začali v hnutí do popředí prosazovat současný 1. místopředseda ANO Karel Havlíček, který plní i roli stínového premiéra, a šéfka poslaneckého klubu Alena Schillerová.
Babiš nejprve mluvil o tom, že za hnutí ANO může být premiérem kdokoliv z tohoto triumvirátu, v posledním zhruba roce je ale zřejmé, že je v jeho očích výš Havlíček, a pokud by se Babiš po případném vítězství ANO nepostavil do čela vlády sám, byl by právě on druhou variantou ANO.
Mezi podporovateli hnutí ANO má dle dat Medianu tato alternativa zhruba dvoutřetinovou podporu (64 procent).
O Fialu není zájem
Naopak současného premiéra Petra Fialu by si za předsedu vlády přálo jen 22 procent dotázaných, což je zhruba stejně či mírně více, než jaké jsou preference koalice Spolu.
„Překvapilo mě, že 24 procent respondentů uvedlo, že by si za premiéra přáli někoho jiného z koalice Spolu, což je o dva procentní body více, než kolik by si přálo Petra Fialu,“ uvádí výzkumník Dufek.
Fialu si dle dat Medianu přeje dál za premiéra 88 procent voličů koalice Spolu a z dalších stran i mírně nadpoloviční většina podporovatelů STAN (52 procent) a méně než polovina voličů Pirátů (49 procent).
Další varianty
Fialu by v pomyslném žebříčku přeskočil i předseda hnutí STAN Vít Rakušan, současný vicepremiér a ministr vnitra. Toho by si jako premiéra přála čtvrtina dotázaných, tedy o tři procentní body více než Fialu.
Největší podporu má mezi voliči svého hnutí STAN (80 procent), ale špatně si nevede ani u podporovatelů Spolu (63 procent) a Pirátů (62). Například i mezi voliči hnutí ANO je 9 procent těch, kteří by si Rakušana „spíše přáli“.
Současného předsedu vlády těsně překonal i šéf sněmovního opozičního hnutí SPD Tomio Okamura s 24 procenty. Předsedu Pirátů Zdeňka Hřiba by si jako premiéra přálo 16 procent respondentů.
V průzkumu agentury Median figurují i dvě mimoparlamentní uskupení. Hnutí Stačilo! s lídryní a šéfkou KSČM Kateřinou Konečnou a Motoristé sobě v čele s předsedou Petrem Macinkou.
„Kateřinu Konečnou by si za premiérku rozhodně přálo nebo spíše přálo 20 procent lidí a Petra Macinku z Motoristů 14 procent,“ dodává Dufek z Medianu.
Dotazování se v období od 3. do 5. září zúčastnilo 1004 respondentů.