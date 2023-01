Průzkum: Pavel by s náskokem porazil Babiše. Kloní se k němu voliči Nerudové, Fischera a Hilšera

Pro Petra Pavla by podle Ipsosu hlasovalo téměř devět z deseti voličů Danuše Nerudové i Pavla Fischera a přibližně dvě třetiny voličů Marka Hilšera. Andrej Babiš by naopak častěji čerpal podporu od Jaroslava Bašty z SPD, volit ho zvažuje téměř sedm z deseti jeho původních voličů.

Většina voličů, kteří plánují přijít k volbám, je v tuto chvíli již rozhodnuta pro jednoho z kandidátů. Předpokládaná volební účast ve druhém kole je 69 procent.

Průzkum společnosti Ipsos je předposledním zveřejněným modelem před druhým kolem prezidentských voleb.

Pondělí je totiž poslední den, kdy lze zveřejňovat výsledky průzkumů veřejného mínění. Prezidenta si lidé vyberou během tohoto pátku 27. ledna a soboty 28. ledna.

Už o víkendu své průzkumy zveřejnily agentury Data Collect a Kantar CZ pro Českou televizi a STEM pro CNN Prima News. Z obou modelů vyšel jako vítěz Petr Pavel před Andrejem Babišem.

Podle volebního modelu agentur Data Collect a Kantar CZ pro Českou televizi, zveřejněného v sobotu, by Pavel druhé kolo volby vyhrál. Pokud by se konalo minulý týden, určitě by ho volilo 46 procent lidí a spíše sedm procent. Pro jeho protikandidáta Babiše by určitě hlasovalo 29 procent a spíše devět procent voličů. Koho budou volit, nevědělo devět procent respondentů.

Pavel vyšel jako vítěz rovněž z modelu agentury STEM, jehož výsledky v neděli zveřejnila televize CNN Prima News. Pro bývalého vysokého představitele české armády a NATO by podle něj hlasovalo 57,6 procenta. Expremiér a šéf ANO by měl 42,4 procenta.

Stabilních voličů je ale podle tohoto průzkumu jen 55 procent, 29 procent voličů je nerozhodnutých a 16 procent z dotázaných tvoří nevoliči.

První kolo volby prezidenta České republiky se konalo 14. a 15. ledna. Z osmi kandidátů dali lidé nejvíc hlasů generálovi ve výslužbě Pavlovi, který získal podporu od 35,4 procenta voličů. Do druhého kola spolu s ním postoupil předseda opozičního hnutí ANO a expremiér Babiš se ziskem necelých 35 procent.