ANO a SPD by dle modelu STEM měly 100 mandátů, na většinu by to nestačilo. Pomoci by mohlo Stačilo!
Sněmovní volby by s necelými 33 procenty vyhrálo hnutí ANO před koalicí Spolu s více než 21 procenty hlasů, ukazuje srpnový model analytického ústavu STEM pro CNN Prima News. Na třetí a čtvrté pozici jsou s výsledkem kolem 11 procent SPD a STAN. Do Sněmovny by se probojovali ještě Piráti a Stačilo!, zatímco Motoristé sobě a Přísaha se nacházejí pod pětiprocentní hranicí.
Podpora ANO se v každotýdenním modelu STEM téměř nezměnila, posílila o dvě desetiny procentního bodu na 32,7 procenta. Koalice Spolu si na 21,3 procenta polepšila z 20,1 procenta před týdnem.
ANO se pravděpodobně vrátilo na svoje stabilní čísla, voliči se přesouvají mezi ANO, SPD a Stačilo!, uvedl ředitel STEM Martin Buchtík. Stabilizovala se podle něj také podpora Spolu poté, co se na konci jara spekulovalo o tom, že by ji mohla oslabit bitcoinová kauza. „To se nestalo,“ dodal Buchtík.
Hnutí SPD na 11 procent kleslo z 12,1 procenta. Hnutí STAN zůstalo na svém, před týdnem mělo podporu 10,8 procenta. Ubylo lidí, kteří by volili Piráty, z 9,2 procenta před týdnem na 8,5 procenta. Podpora Stačilo! se téměř nezměnila, minulý týden byla 7,1 procenta, tentokrát rovných sedm procent.
Ze stran, které by se do Sněmovny nedostaly, klesl zisk Motoristů sobě ze 4,7 na 3,9 procenta, Přísaha si naopak polepšila z 2,4 na 3,3 procenta.
Současná sněmovní opozice ve složení ANO a SPD by získala 100 poslaneckých mandátů, což by na většinu nestačilo. S mimoparlamentním opozičním hnutím Stačilo! by měly 113 křesel. Vládní koalice Spolu a hnutí STAN mají dle modelu dohromady 69 mandátů, s dříve vládními Piráty by dali dohromady 87 poslaneckých křesel.