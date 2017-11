Průzkum: většina Čechů si nepřeje předčasné volby. Předseda sněmovny by měl být z ANO

Většina lidí v Česku je proti předčasným volbám. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu, který pro Český rozhlas zpracovala společnost Median. V pondělí odpoledne se poprvé sejdou noví poslanci. Jak bude vypadat vláda, ale pořád jasné není. Exkluzivně Praha 6:00 20. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předčasné volby nejsou podle Čechů řešením současné povolební situace | Foto: Český rozhlas | Zdroj: Median

Sněmovní volby vyhrálo s víc než dvojnásobným náskokem hnutí ANO. Andrej Babiš teď skládá menšinový kabinet. Jak předseda hnutí ANO uvedl v neděli na facebooku: „Mám jasný názor na vnitro a školství, kultura a zdravotnictví jsou už obsazené taky, ještě přemýšlím o průmyslu a zemědělství, jinak už to mám komplet a brzo můžu vládu představit prezidentovi.“

Jasno není v tom, které strany jednobarevnou vládu s odborníky podpoří. Po splnění několika podmínek to zatím připustili jen komunisté. Jejich hlasy ale pro vyslovení důvěry nestačí.

Výzkumníci z Medianu se proto ptali víc než tisícovky lidí i na to, jestli by jim vadila dlouhodobá vláda kabinetu bez důvěry. „Větší části české populace by to vadilo, asi 59 procentům. Pro by bylo jenom 35 procent dotázaných,“ říká pro Radiožurnál za agenturu Median Martin Buchtík. Odpovědi se podle něj lišily podle toho, kterou stranu lidé volili.

„Jenom třetině voličů hnutí ANO by vadilo, kdyby jim 4 roky vládla vláda bez důvěry. U voličů středopravých stran, je to v podstatě nepřijatelné. Tam se dostáváme na nějakých až 90 procent,“ dodává.

Podle většiny Čechů by neměla vládnout celé volební období vláda bez důvěry | Foto: Český rozhlas | Zdroj: Median

Další z otázek směřovala k tomu, jestli by nejlepším řešením současné situace byly předčasné volby. S tím souhlasí jen necelá třetina lidí. Opačný názor mají ale mladí lidé do 30 let.

„Mírně převažuje část, která je pro předčasné volby, tedy asi 44 procent. Je zajímavé, že 16 procent mladých lidí vůbec nedokázalo tady tuto situaci vyhodnotit nebo posoudit, což je mnohem víc, než ve zbytku populace,“ doplňuje Martin Buchtík z Medianu.

Funkce předsedy sněmovny by podle většiny Čechl měla připadnout hnutí ANO | Foto: Český rozhlas | Zdroj: Median

62 procent Čechů si myslí, že by předsedou Poslanecké sněmovny měl být zástupce hnutí ANO. „Z voličského hlediska velká část voličů ANO samozřejmě preferuje tuto variantu. Ale pořád i polovina voličů jiných stran je pro to, aby hnutí ANO mělo svého předsedu sněmovny,“ vysvětluje Buchtík.

Bleskový průzkum agentura provedla v polovině listopadu. Zapojilo se do něj 1081 lidí nad 18 let. Statistická chyba je podle autorů do 3 a půl procenta.

Češi jsou nejednotní v názoru na to, zda by mělo hnutí ANO nabídnout na post premiéra jiného kandidáta než Andreje Babiše | Foto: Český rozhlas | Zdroj: Median