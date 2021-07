Průzkum: Lidé se chtějí v říjnu nejčastěji rozhodovat podle programu stran. Význam má i osobnost lídra

Nejvíc lidí se chce v říjnových sněmovních volbách rozhodovat podle programu konkrétní strany. Právě tohle hledisko je nejdůležitější pro 49 procent dotázaných. Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Sociologové se minulý týden ptali více než tisíce respondentů. Nejmenší roli v rozhodování lidí přisuzují předvolebním kampaním. Praha 6:03 2. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Pro mě je asi nejdůležitější minulost strany a její předseda.“

„Asi nakonec bude přece jenom nejdůležitější, jak se bude v září nebo říjnu vyvíjet případná koronavirová krize a jakej postoj k tomu ty strany zaujmou.“

„Rozhoduju se podle orientace strany, tedy jestli je pravicová nebo levicová, a podle kandidátů.“

Takto odpovídali v anketě Českého rozhlasu lidé v Praze, Středočeském a Jihočeském kraji na otázku, podle čeho se budou rozhodovat v říjnových volbách. V průzkumu agentury Median nejvíc dotazovaných - konkrétně skoro polovina - uvedlo, že nejzásadnější jsou pro ně programy politických stran.

„38 procent respondentů uvedlo, že se budou rozhodovat podle kvality lídra, jeho věrohodnosti, odbornosti a schopnosti vést společnost. V 30 procentech případů si lidé budou rozhodovat podle kvality celé kandidátky. V 16 procentech případů se lidé rozhodnou podle dosavadní historie strany,“ pokračuje ředitel agentury Median Přemysl Čech.

Jako budoucí premiér je pro nejvíc respondentů nejpřijatelnější současný předseda vlády a šéf ANO Andrej Babiš - konkrétně pro 38 procent dotázaných. Zároveň je ale pro 57 procent dotázaných nepřijatelný. Žádný lídr politické strany nemá většinovou podporu.

Jak přijatelné by pro Vás osobně byly následující osobnosti v roli premiéra? | Zdroj: Median pro Český rozhlas

„Hlavní závěr je takový, že žádný politik není celkově příliš přijatelný. Jak je společnost diferencovaná postojově, a i z hlediska volebních preferencí, tak v tuhle chvíli tady neexistuje jeden lídr, který by byl hlasem celého národa,“ podotýká Čech.

Z možných nových vládních koalic má nejmenší podporu lidí případné spojenectví hnutí ANO, SPD a KSČM. To by bylo nepřijatelné pro 65 procent dotazovaných. Podobně by na tom byla i koalice tvořená ANO a hnutím Přísaha s tichou podporou komunistů. Lidé nejsou nakloněni ani spolupráci hnutí ANO s Piráty a hnutím STAN nebo variantě současné vládní koalice ANO a ČSSD doplněné o komunisty.

Zásah prezidenta

Prezident Miloš Zeman minulou neděli pro CNN Prima News zopakoval, že sestavením vlády po říjnových volbách pověří předsedu nejúspěšnější strany a ne lídra případné vítězné předvolební koalice.

„V první fázi si pozvu všechny předsedy parlamentních stran tady do Lán, v druhé fázi jmenuji premiéra a v třetí fázi dám tomuto premiérovi dostatek času, aby vedl náročná koaliční jednání,“ uvedl prezident Zeman.

Podle komentátora Českého rozhlasu Petra Hartmana je pravděpodobné, že prezident pověří po volbách sestavením vlády znovu Babiše - ten bude ale v obtížné pozici.

„V tomto volebním období jsme si ověřili, že pokud Andrej Babiš bude vést to vyjednávání, tak má omezený koaliční potenciál, protože některé strany a hnutí s ním nechce spolupracovat,“ odhaduje Hartman.

K volbám půjdou lidé 8. a 9. října.