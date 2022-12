Disidentka, herečka, ekonomka nebo sekretářka. S novým prezidentem volíme i první dámu

V lednu budeme rozhodovat nejen o novém prezidentovi, ale taky o tom, kdo nahradí na pozici první dámy Ivanu Zemanovou. Jaké byly dosavadní manželky prezidentů a jak by tuhle roli uchopili partnerky a partneři současných kandidátů? Praha 13:46 22. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Olga Havlová (vlevo nahoře), Dagmar Havlová (vpravo nahoře), Livie Klausová (vlevo dole) a Ivana Zemanová | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

„Možnosti, které skýtá postavení manželky, jsou tak výhodné a umožňují práci dělat daleko lépe a efektivněji,“ o výhodách role první dámy v rozhlasovém vysílání před lety vyprávěla manželka prvního prezidenta České republiky Václava Havla Olga.

Bývá označována za průkopnici charitativních aktivit u nás, na které po její smrti navázala i druhá žena Václava Havla Dagmar. „Mým hlavním cílem bude samozřejmě být oporou svému muži a být prospěšná a užitečná i všem lidem, kteří budou jakoukoliv pomoc potřebovat,“ řekla.

Dagmar Havlová si navzdory svému postavení zachovala i určitou spontánnost, kterou projevila třeba v roce 1998, kdy Havlovo těsné vítězství v prezidentské volbě ostře kritizovali republikáni.

S volbou prezidenta Václava Klause se role první dámy na dvě volební období ujala ekonomka Livia Klausová.

A zatím poslední první dámou se stala Ivana Zemanová, i když to nejdřív vypadalo, že na její místo nastoupí dcera Kateřina.

Výrazněji v médiích ale Ivana nevystupovala - kromě podzimu roku 2021: „Prezident republiky, ale také téměř 30 let můj manžel a otec mé dcery, kterého miluji, jak jistě víte, je v nemocnici. Spekulace o diagnózách považuji při nejmenším za velmi neetické.“

Kdo bude další?

V lednu voliči vyberou nového prezidenta a s ním na Pražský hrad přijde i nová první dáma.

Může se jí stát například designérka interiérů Monika Babišová, manželka prezidentského kandidáta hnutí ANO Andreje Babiše. Jako partnerka bývalého premiéra má s různými formálními setkáními zkušenost.

Podobně jako manželka dalšího z prezidentských kandidátů Eva Pavlová. Ta svého muže Petra Pavla coby někdejšího předsedu Vojenského výboru NATO doprovázela na nejrůznějších cestách a v armádě sloužila i sama.

„Nestali jsme se vojáky pro to, abychom seděli někde v kanceláři, ale tehdy hlavně pro to, že jsme byli připravení bránit svou zem. Zároveň si také uvědomuji, že se jedná o unikátní možnost posílit roli první dámy a tím posílit postavení žen a rodiny,“ připomněla při zahájení manželovy kampaně.

Místo první dámy by ale poprvé mohl být na Pražském hradě i muž - manžel kandidátky Danuše Nerudové advokát Robert Neruda. Ten tvrdí, že chce plnit reprezentační povinnosti partnera případné prezidentky.

Zároveň by ale rád dál pracoval ve svém oboru. „Kdybych viděl, že má advokátní praxe jde nějak na úkor výkonů funkce Dany, byť samozřejmě pro mě a mou kariéru je to jakási komplikace, tak bych to přerušil,“ řekl televizi Nova.

První kolo prezidentských voleb bude 13. a 14. ledna.