První oběť voleb. 'Okamžitě odstupuji', oznámil šéf Zelených Stropnický

"Výsledky nejsou dobré, co k tomu říct. Odstupuji ze své funkce, a to okamžitě. Společnost se ve těchto volbách rozhodla pro změny, ve kterých ji nemůžeme následovat, protože by to bylo v rozporu s naším svědomím, v rozporu s naším dalším směřováním a politickým programem," řekl Stropnický k výsledkům parlamentních voleb.

Zelení podle Stropnického zůstávají v Senátu, jehož vliv stoupne ve chvíli, kdy se vlády ujme ANO. "Senát bude důležitou pojistkou," konstatoval.

Doufal v 1,5 procenta

Zároveň věří, že Zelení dosáhnou hranice 1,5 procenta, aby strana mohla díky příspěvkům státu dále pracovat.

Za chybu Stropnický označil to, že Zelení byli v kampani málo slyšet. "Nebyli jsme dost úderní, dost jednoznační, nedostatečně apelativní," hodnotil poslední měsíce a týdny. Zelení podle něj také říkali celou řadu věcí, na které česká společnost není zvyklá a o kterých ani slyšet nechce. Do debaty, podle něj dobře, vnesli klimatickou změnu, téma globalizace a otevřenou podporu EU.

Podle koordinátora kontaktní kampaně Víta Masareho strana letošní kampaň pojala poctivě a na rozdíl od jiných se zaměřila na pozitivní program. Problémem podle něj mohlo být to, že Zelení krátce před volbami vedli vnitrostranickou diskusi o směřování strany, která mohla vyvolat dojem rozhádanosti.

42803