První reakce Babiše, Hamáčka, Fialy, Bartoše i Okamury. Jak šéfové parlamentních stran hodnotí výsledky?

KSČM

Výsledek komunálních a senátních voleb je podle předsedy KSČM Vojtěch Filipa obrazem současné situace ve společnosti a také toho, že strana postavila asi o 300 kandidátek méně než před čtyřmi lety. V celostátních volbách včetně evropských čeká lepší výsledek. Cílem pro Senát byla obhajoba mandátu v Chomutově, strana doufala v Karvinou a Břeclav. Jen v Karviné postoupila Milada Halíková do druhého kola.

„Měli jsme 150 starostů, asi 140 místostarostů a další asi stovku radních a ti lidé většinou uspěli,“ zhodnotil Filip. KSČM podle něj v obcích připravila velmi diferencované programy, které byly reálné a realistické.

„KSČM nikdy nepoužívá populismus,“ dodal. Strana podle něj preferuje programové koalice. Nikoho z jednání nevylučuje, pokud někdo naopak vylučuje KSČM, je to podle Filipa jeho problém.

Ve velké části senátních obvodů skončil komunistický kandidát na čtvrtém místě. Jedním z nich byl současný senátor za Chomutov Václav Homolka. V Českých Budějovicích byl komunistický kandidát třetí. Jedinou, která postoupila do druhého kola, je Milada Halíková. „S vedením strany připravujeme týdenní program pro její propagaci tak, aby se v záplavě všech informací neztratila,“ dodal.

ANO

Hnutí ANO podle premiéra Andreje Babiše (ANO) uspělo v krajských i okresních městech. Novinářům předseda vlády po sečtení většiny hlasů v komunálních volbách řekl, že ANO mění Českou republiku k lepšímu. Odmítl, že by šlo o levicové hnutí. Dobře podle Babiše naopak nevypadají výsledky voleb v Praze. Babiš to považuje za důsledek toho, jaké bylo působení zástupců ANO v hlavním městě. Neočekává, že by výsledek voleb ovlivnil fungování koaliční menšinové vlády ANO a ČSSD.

„V roce 2014 jsme měli v krajských městech devět vítězství, zatím to vypadá, že bychom mohli mít 11. Co se týká okresů, v roce 2014 jsme měli 13 vítězství a vypadá to na 17,“ zrekapituloval. ANO podle něj vedlo na rozdíl od některých soupeřů pozitivní a skvělou kampaň, na kterou si vydělalo v předchozích volbách.

Premiér odmítl, že by ANO bylo levicovou stranou. „Chtěl bych říct, že to není pravda. Neznám víc pravicově orientované dámy, než jsou paní (ministryně financí Alena) Schillerová nebo poslankyně (Radka) Maxová,“ konstatoval. ANO je podle něj hnutím pro všechny a zvyšuje důchody či zavedlo slevy na jízdném kvůli tomu, že má Babiš sociální cítění.

Výsledky ANO v Praze podle Babiše nevypadají dobře, nebudou takové jako v minulosti. Je to výsledek působení našich lidí v Praze, konstatoval. Kritizoval přitom dosavadní představitele města z řad ANO za nešťastné výroky, když například primátorka Adriana Krnáčová mluvila v souvislosti s dopravními problémy o zpovykaných Pražácích. Chybou podle něj také bylo rozdělení míst v městské radě a poskytnutí vlivu Zeleným. Problémy byly podle něj i v rámci pražské organizace ANO.

K senátním volbám Babiš uvedl, že bude spokojený s každým získaným mandátem. ANO v nynějších volbách žádný neobhajovalo. Zatím neví, zda osobně podpoří některého z kandidátů ANO ve druhém kole voleb, protože ho omezují povinnosti premiéra.

ČSSD

Předseda ČSSD Jan Hamáček bere výsledek voleb jako signál, že se sociální demokracie už odrazila ode dna, na které dopadla v loňských sněmovních volbách. Úspěchy se dostavily tam, kde je strana konsolidovaná, řekl v sobotu novinářům vicepremiér Hamáček. Vyzdvihl výsledky v Karviné, Frýdku-Místku či Náchodě, naopak pro velká města chce hledat nová témata, za vhodné považuje dostupné bydlení.

Hamáček řekl, že výsledek není důvodem k velkým oslavám, zároveň se však nejedná ani o žádnou katastrofu, kterou někteří odhadovali. Míní, že si strana polepšila proti sněmovním volbám. „Skončit čtvrtí z hlediska mandátů (v komunálních volbách) a třetí v postupujících kandidátech do Senátu považuji za solidní výsledek a signál, že se ČSSD odrazila ode dna,“ prohlásil.

Strana sklízela úspěchy tam, kde je konsolidovaná, řekl Hamáček. Ocenil práci sociálních demokratů v Karviné, Náchodě či Frýdku-Místku. „Ukázalo se, kde nám voliči věří a kde ještě musíme zapracovat,“ uvedl. Volby podle Hamáčka nebyly celostátním referendem o sociální demokracii ani o vládě. „Ukázalo se, že občané nám věří a ještě musíme zabrat,“ dodal. Problém ČSSD vidí ve větších městech, kde chce hledat nová programová témata, například dostupnost bydlení.

KDU-ČSL

Volební výsledky KDU-ČSL jsou v pásmu, které lidovci očekávali. Uvedl to předseda strany Pavel Bělobrádek, který usiluje o zvolení do Senátu. Před druhým kolem senátních voleb bude podle něj důležité přesvědčit voliče, aby opět přišli k volbám. Lidovci budou chtít oslovit i neúspěšné kandidáty se žádostí o podporu.

„Je to v tom pásmu, které jsme očekávali. Není to na velký jásot, že bychom zválcovali republiku,“ řekl Bělobrádek v České televizi o průběžných výsledcích. „Chtěl bych vyzdvihnout to, že KDU postavila nejvíc kandidátů do komunálních voleb z parlamentních stran a jsem velmi rád, že se tolik zejména mladých lidí odhodlalo do komunálních voleb kandidovat,“ doplnil předseda lidovců na následném briefingu.

Bělobrádek ohledně boje o Senát vyzdvihl výsledek lidoveckého senátora Jiřího Čunka, který na Vsetínsku zvítězil už v prvním kole. Přál by si, aby rovnou postoupili také dva kandidáti, které KDU-ČSL podporuje v Praze: vědec Jiří Drahoš a diplomat Pavel Fischer. Sám Bělobrádek postoupil v Náchodě do druhého kola.

SPD

Tomio Okamura je podle svých slov spokojený s výsledkem svého hnutí SPD v obecních volbách, protože získalo zastupitele na komunální úrovni. Slabá pozice hnutí v Praze je podle něj dána odlišnostmi hlavního města, jehož obyvatelé se potýkají s jinými problémy než lidé z jiných částí republiky. SPD kvůli tomu nebude měnit svůj program.

„Chtěli jsme úspěch v komunálních volbách, abychom měli krajské zastupitele, poslance i obecní zastupitele,“ řekl Okamura. Hnutí si podle něj takto postupně buduje svou pozici. Ocenil, že SPD získala zastupitele i ve velkých městech, i když se jí to nepodařilo v Praze.

„V Praze máme vždycky nejmenší preference. Máme sociálně citlivý program pro lidi se středními a nižšími příjmy. V ultrabohaté Praze sociálně citlivý program tolik nerezonuje,“ řekl. Podle něj se v metropoli sociální problémy vyskytují v menší míře než jinde.

„Otázkou je, do jaké míry máme měnit svůj program kvůli Praze, my jsme tu pro obyčejné lid. Nevím, jestli kvůli jednomu volebnímu obvodu máme nějak upravovat svůj program, myslím, že ne,“ řekl.

Hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury pravděpodobně ani letos nezíská žádného senátora. Žádný z jejích 27 kandidátů se podle dosavadních výsledků do senátního finále neprobojuje. Předseda Okamura to nevidí jako větší problém. Podle něj se musí zástupci SPD nejprve vyprofilovat na komunální úrovni.

„U senátních voleb to bylo od začátku tak, jak jsme plánovali. Už před volbami jsem říkal, že bude úspěchem, když se jakýkoli z našich kandidátů dostane do druhého kola. Sám jsem senátní volbu úspěšně absolvoval a vím, že aby byl člověk zvolený, lidé musí dlouhodobě znát vaši komunální a veřejnou práci,“ poznamenal.

Doufá, že úspěch v senátních volbách SPD čeká třeba za čtyři roky. „Potřebujeme, aby se naši zastupitelé profilovali v rámci komunální politiky, takže jsem rád, že máme nové zastupitele v krajských a okresních městech,“ uvedl.

Kandidáty do Senátu chce SPD využít i v budoucnu. „To, že jsme tu měli řadu vysokoškolských pedagogů a lékařů, využijeme. Jsou to lidé, kteří by nás mohli třeba po volbách do sněmovny zastupovat na různých místech, například tam, kde si politická strana může dát své odborníky. Je důležité, že se takoví odborníci, experti a vzdělaní lidé identifikovali s naší stranou,“ doplnil.

Podle něj jde zatím vše podle plánu. Po roce fungování SPD bylo pro hnutí důležité uspět v krajských volbách, následně ve sněmovních, což se podle Okamury podařilo. „Teď jsme chtěli uspět v komunálních volbách, aby se nám další členové naučili politickou práci na této úrovni,“ dodal.

TOP 09

Volební výsledek ve volbách do pražského zastupitelstva nad 12 procent by považoval předseda TOP 09 Jiří Pospíšil za solidní, nad 15 procent za úspěch. Pospíšil, který je lídrem společné pražské kandidátky se STAN a KDU-ČSL, to řekl novinářům po příchodu do štábu TOP 09 na Malé Straně. Strana neobhajuje žádné senátorské křeslo, zisk jakéhokoli senátorského postu bude podle něj tedy také úspěch. Z případného neúspěchu nebude vyvozovat pro sebe důsledky. Čas na to bude podle něj až po volbách do Evropského parlamentu.

Ty jsou podle Pospíšila doménou strany, v komunálních volbách v minulosti strana spoléhala spíše na partnery, na Starosty a nezávislé, výsledek tedy nechce přímo tipovat. Pospíšil omluvil neúčast čestného předsedy strany Karla Schwarzenberga, který se ze zdravotních důvodů na dnešní společné očekávání výsledků voleb nedostaví.

„Nebudu zapírat, že TOP 09 je menší strana, výsledek asi nebude mít tak silný jako jiné, větší parlamentní strany, jako je KDU-ČSL, která má samozřejmě více kandidátek, než jsme postavili my,“ uvedl. „Odhad je kolem pěti procent, ale my kandidujeme jen na některých místech. Já budu analyzovat konkrétní místa, proč jsme na některých místech uspěli, proč třeba neuspějeme, budu se ptát, zda to je dáno tím, že tam naši politici nedostatečně pracovali, nebo zda to je dáno celostátní situací TOP 09,“ řekl.

ODS

Průběžné výsledky voleb podle předsedy ODS Petra Fialy potvrzují, že proti sobě stojí jako hlavní politické síly ANO a ODS. Občanští demokraté podle něj posilují. Očekává, že v příštích sněmovních volbách se bude rozhodovat právě mezi těmito dvěma uskupeními.

„U senátních voleb se ukazuje, že máme silné levicové hnutí ANO a proti němu je silná alternativa Občanská demokratická strana,“ řekl Fiala v České televizi. Podle průběžných výsledků by do druhého kola senátních voleb ve 27 volebních obvodech postoupilo 12 kandidátů ODS a 11 ANO.

„Komunální volby naznačují, že posilujeme. Potvrzuje se trend z parlamentních voleb,“ řekl Fiala. Očekává, že to v roce 2021 povede k souboji o volební vítězství mezi ODS a ANO. K průběžným výsledkům z velkých měst se Fiala zatím vyjadřovat nechtěl, podle něj je na to příliš brzy, protože ještě není sečteno dost hlasů.

Piráti

Piráti se podle předsedy strany Ivana Bartoše díky letošním komunálním volbám stávají celorepublikovou stranou. Potěšilo ho, že strana obhájila vítězství v Mariánských lázních. V boji o Senát má podle něj strana stále želízka v ohni, ale možná doplácí na to, že se buduje odspodu a její kandidáti nejsou celorepublikově známí. Novinářům to řekl ve štábu Pirátů na lodi u Smíchovské náplavky v Praze.

„Všude máme zvolené zastupitele, už teď máme nad pět procent. Potvrdili jsme vítězství v Mariánských Lázních, kde jsme měli dlouhodobě starostu, tam jsme volby opět vyhráli. Ve velkých městech bojujeme o druhá nebo třetí místa, je to Ostrava, Olomouc, Brno,“ řekl Bartoš.

Předseda zopakoval, že v hlavním městě mají Piráti ambice vyhrát. „Praha se asi bude sčítat do pozdních nočních hodin a tady bojujeme o prvenství,“ řekl Bartoš. Pokud by byli Piráti v Praze druzí, do vyjednávání půjdou stejně jako v případě vítězství.

„Je zde mnoho kandidujících subjektů, naše týmy v městských částech půjdou a budou jednat podle předvolební strategie, těžiště vyjednávání bude probíhat zítra přes den,“ doplnil. Podle průběžných výsledků je pětice nejúspěšnějších subjektů v Praze mezi 15 a 18 procenty. Piráti zatím ztrácejí na druhém místě na ODS.

Želízka v ohni zůstávají Pirátům podle Bartoše i v Senátu, především v Praze by mohli jít do druhého kola tři kandidáti, uvedl. „Vidím to optimisticky, osobnosti, které kandidovaly v krajích, to jsou lidi, kteří mají historii spojenou s Piráty, ale nejsou to třeba osobnosti, jako jsou kandidáti na prezidenta, kteří díky tomu, že jsou známi celorepublikově, mají pak výhodu i v obvodech, kde kandidují,“ dodal.

STAN

Předseda Starostů a nezávislých (STAN) Petr Gazdík očekává, že hnutí posílí v Senátu a získá i více obecních zastupitelů než před čtyřmi roky. V Praze, kde STAN sestavilo s TOP 09, KDU-ČSL a LES kandidátku Spojené síly pro Prahu, očekává zisk nejméně 15 procent hlasů, řekl v sobotu odpoledne v České televizi.

Gazdík připomněl, že STAN má nyní s 12 senátory třetí nejsilnější klub v horní komoře Parlamentu, z toho třem letos končí funkční období. „Věřím, že náš klub posílí,“ řekl Gazdík. Kromě vlastních kandidátů STAN očekává i úspěch rektora brněnské Masarykovy univerzity Mikuláše Beka nebo neúspěšných prezidentských kandidátů Jiřího Drahoše, Pavla Fischera a Marka Hilšera, které Starostové před volbami podpořili.

V obecních volbách kandidují zástupci STAN nejen pod značkou hnutí, ale i v rámci různých místních uskupení a koalic, podle Gazdíka to ale jméno STAN nijak neoslabuje. Podle něj získalo hnutí před čtyřmi lety v rámci různých volebních uskupení zhruba 7500 obecních mandátů, letos očekává vyšší zisk.