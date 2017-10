Radostné Česko, Dobrá volba či Národ sobě. Pusťte si předvolební debatu Radiožurnálu

V studiu se tentokrát potkali Pavel Makovec (Dobrá volba 2016), Michal Klusáček (Česká strana národně sociální), Martin Vlček (Radostné Česko), Josef Káles (Strana svobodných občanů), Tomáš Vandas (Dělnická strana sociální spravedlnosti) a Jiří Šoltys (Národ Sobě).

Debatu bylo možné poslouchat na vlnách Radiožurnálu a sledovat v živém přenosu na facebooku. Celý záznam najdete zde:

První debata v znamení aktuální kauzy

Úvod pondělní předvolební diskuse předznamenala aktuální zpráva – Jaroslav Faltýnek a Andrej Babiš byli obvinění v souvislosti s dotací na stavbu farmy Čapí hnízdo. Jedním z účastníků debaty byl právě místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek, který se jako první z hostů k události vyjádřil.

„Považujeme to za politickou kauzu, která má ovlivnit letošní parlamentní volby,“ řekl Faltýnek s tím, celé to považuje za vymyšlenou historku, která nemá reálný základ.

Otázkou ale je, zda nová situace v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo mění něco na případné spolupráci ostatních stran s hnutím ANO. Například Tomio Okamura připomněl, že pro Svobodu a přímou demokracii je problém být součástí vlády, kde je trestně obviněný premiér.

Jasný názor na celou věc mělo hnutí Řád národa – Vlastenecké unie. „Veškeré podklady pro čerpání dotací z Evropské unie jsou špatně postavené. Buď by museli odstíhat polovinu národa, nebo vůbec nikoho,“ řekl šéf hnutí Josef Zickler.

Pavel Sehnal z ODA pak upozornil, že dva až tři měsíce před volbami by měla platit ochranná doba, kdy by se poslanci neměli vydávat. „Volby by měly být důstojné a čestné,“ dodává. S jeho názorem ale nesouhlasí David Štěpán z Bloku proti islamizaci - Obrana domova.

„Před zákonem si musíme být všichni rovni, pokud došlo ke spáchání trestného činu, policie musí konat,“ podotkl David Štěpán s tím, že případná spolupráce s hnutím ANO je vyloučená z jiných důvodů, než je Čapí hnízdo, které je podle něj evidentně vymyšlenou kauzou.

Matěj Stropnický ze Strany zelených zase upozornil, že neexistují žádné indicie, které by naznačovaly, že kauza je politicky nebo policejně vykonstruovaná. Ohledně případné spolupráce mají Zelení zcela odlišný program, celá kauza navíc podle něj zhoršuje pohled na hnutí ANO jako na celek.

Sérii názorů na aktuální kauzu uzavřel Ivan Bartoš z České pirátské strany. „Zveřejnili jsme jako součást naší volební kampaně i povolební strategii, kde jsme vyloučili jakoukoliv spolupráci, budoucí nebo i koaliční jednání či podporu takové vlády, kde budou sedět lidé, kteří mají nějakou korupční minulost,“ říká.