Rakušan lepí stará přátelství, tlačí euro a varuje před Putinem. Vážně by chtěl být premiérem?

Andrej Babiš, volební lídr ANO. Bojovník v županu, který chce levné energie, důstojné důchody, a hlavně konec údajně zkorumpované současné vlády.
Matěj Skalický mluví s Marcelou Konrádovou (FSV UK) a s Petrem Justem (Metropolitní univerzita v Praze)
Vít Rakušan, volební lídr STAN. Mirek Dušín kampaně, který chce slepit bývalou pětikoalici. Zatím se mu to ale nedaří. Slibuje euro, daň na sladké pití i manželství pro všechny.
Lídři vycházejí podle pořadí, které nám určil los.
Chce být Vít Rakušan Mirkem Dušínem letošních voleb?
Petr Just: Nevím, jestli jím chce být, ale podle mě by jím neměl chtít být. Hned to vysvětlím. Myslím si, že tato metafora je spíše kontraproduktivní. Co si pod ní představíme? Představíme si někoho možná až nepřirozeně svatouškovsky pozitivního. V tomto cyklu jsme několikrát mluvili o tom, že jednou z hlavních a nejúčinnějších charakteristik každého lídra je autentičnost. Podle mého názoru takové nepřirozené pozitivum působí...
Ty mu to nevěříš?
Petr: Obecně, to není jenom o něm. Postupoval bych takto u kteréhokoliv jiného politika. Působí to strašně nepřirozeně, neautenticky, a tím pádem i nedůvěryhodně. Tím samozřejmě nic proti slušnosti, ale co si budeme říkat, nikdo nejsme dokonalý, každý máme nějaké chyby. Možná ti, kdo o sobě tvrdí, že jsou dokonalí a nemají žádné chyby, tak jejich nedokonalost je v tom, že si toto o sobě myslí. Mezi politiky bych Mirky Dušíny nehledal a ani nenašel, kdybych náhodou hledal, a proto si myslím, že by ani nebylo dobré, aby s tím operovali.
Ale není správně, že Starostové s Vítem Rakušanem v čele rozjeli dobrou kampaň, dobrý program, že snaží se podporovat různé sbírky, hendikepované, komunitní centra, pěstounskou péči a tak dále? Snaží se apelovat na dobré věci kolem a podporovat je, než aby na první dobrou útočili například na oponenty a snažili se tlačit negativní kampaň.
Marcela Konrádová: Osobně oceňuji, že se o to aspoň pokusili, protože pozitivity v kampaních a v politické komunikaci je obecně málo.
Ale prý to vůbec nefunguje, říkají politologové.
Marcela: Ale je faktem, že spíše funguje na voliče srovnávací negativní kampaň. Na druhou stranu to zkusili. Taky už jsme několikrát v tomto seriálu mluvili o tom, že naše společnost je polarizovaná, jenom se útočí, hledáme společného nepřítele. Z mého pohledu je té dobroty v kampani STAN už moc. Něco jiného je vést kampaň pozitivně, něco jiného je dávat slovo dobré úplně ke všemu. Dobré pivo, dobrá kampaň, dobrý cyklovýlet, dobré téma, dobří kandidáti. Už to bylo moc. Mám pocit, že i Starostové si to uvědomili. Byli dlouhou dobu v kampani, nejenom v předvolební, ale v permanentní, nejviditelnějším hnutím a subjektem. Začali videem z šatny, pokračovali debatami bez cenzury. Byl o to velký mediální zájem, což je vždycky dobře, ale měli pocit, že najeli na linku, která jim bude posunovat procenta výš a výš, a to se nestalo. Když se podíváme na kampaň ještě v létě a teď na podzim, tak už není zas až tak pozitivní, není zas až tak dobrá. Mě by zajímalo, a neznám na to odpověď, jestli to byla dlouhodobá strategie v září přitvrdit a začít konfrontačnější kampaň, anebo si řekli, že to nezafungovalo, a musí tedy dělat něco jinak.
Máš pocit, že teď přitvrdili? Protože co zaznamenávám, tak to jsou hesla jako naděje, táhnout za jeden provaz a podobně, výzvy k tomu, aby se strany bývalé pětikoalice znovu spojily, šly spolu zase na pivo. Zdeněk Hřib z Pirátů v České televizi Víta Rakušana opět odmítl, takže se to zase nepodařilo, ale...
Marcela: V kontextu kampaně určitě, protože zase začali jet linku „jdeme dlouho po fialové“, jestli posluchači viděli předvolební klip.
Takový turistický, jdou po turistické fialové, nebylo to úplně nejlepší, ale pojďme dál.
Marcela: Hodně se teď bavíme o kampani směrem k vládním stranám, ale konfrontace začala být mnohem viditelnější a slyšitelnější oproti opozičnímu táboru.
S Marcelou jsme se tu už před nějakou dobu bavili o debatách bez cenzury. Když tenkrát začal v Karviné, Vítek Rakušan předstoupil před lidi v hospodě a začal s nimi argumentovat. Teď na to navázal tím, že chodí přímo mezi lidi na ulici s mikrofonem. Dá se vůbec v takové situaci mluvit o programu, o tématech, anebo člověk jenom odpovídá na nadávky, které na něj směřují?
Petr: Asi je to hodně dáno právě tou interakcí, při které prosadit nebo zmínit něco z programu je mnohem obtížnější. Když se podíváme, jak pracují na sociálních sítích s videi, která při tom natáčejí, tak se zdá, že hodně vybírají právě prvky konfrontace.
Naschvál?
Petr: Naschvál, kdy jsou konfrontováni svými odpůrci. Zrovna nedávno jsem nějaké viděl, kdy lidé používají velmi nevybíravé výrazy, ať už vůči Vítu Rakušanovi, anebo se to hodně týká i Petra Fialy, a oni to dají na sítě. Myslím si, že to má dva hlavní důvody. Jeden je ukázat, že se nebojí konfrontace, a druhý, když často bývají obviňováni ze strany hnutí ANO a Andreje Babiše, že oni jsou ti, jejichž voliči rozdmýchávají nenávist ve společnosti, tak tím chtějí ukázat, že nenávist ve společnosti úplně stejným způsobem nebo někdy i horším rozdmýchávají příznivci jiných subjektů, kteří přicházejí protestovat proti nim. Proto si myslím, že je za tím záměr.
Marcela: Navíc to má shlédnutí, a to je strašně důležité.
Protože to láká.
Marcela: Láká, je to úplně normální, takové video bude lákat i mimo politiku. Důležitá je reakce. Jak Vít Rakušan, tak premiér a šéf koalice Spolu Petr Fiala, a omlouvám se, že to v díle o panu Rakušanovi dáváme dohromady, ale jejich styl je hodně podobný, jedou celou dobu v kampani na slušnost, na to, že dokážou v klidu odpovědět a říct, ano, vy se mnou nesouhlasíte, ale je důležité se o tom bavit. To je velmi důležitá složka jejich osobní značky, kterou Petr Fiala jede už dlouho, a Vít Rakušan na ni, řekla bych, trochu naskočil.
Petr: A opět, protože z druhé strany slyšíme obviňování, cenzura, umlčování a tak dále, tak oni se tím snaží ukázat, že nikoho neumlčují – necháváme si tady nadávat, slušně mu odpovíme, vy máte svůj názor, já mám svůj názor, fajn.
Jak moc slušné je od Víta Rakušana, že chce být premiérem? Jak se na to má dívat Petr Fiala?
Marcela: Myslím, že to je úplně v pořádku.
Není to naivní?
Marcela: Naivní? To je otázka...
Podívej se na preference Starostů...
Marcela: To je právě otázka. Hnutí STAN je následovníkem koalice Spolu na politickém trhu, to ale neznamená, že mu musí poklonkovat. Vít Rakušan je lídrem druhé nejsilnější vládní strany. Potom se musíme podívat na rovinu nálad ve společnosti, které jsou silně protivládní, antifialovské. Rakušan se už tři čtvrtě roku snaží tuto náladu zkrotit a ukázat, že ve vládě to není jenom o Fialovi, že jsou tam i jeho lidé a on, kteří se snaží s tím pracovat, uvědomují si chyby, chtějí je napravovat. Připravuje si pozici, kdy by se mohlo stát, že řekne, je tady plno zklamaných voličů, kteří už nechtějí dát koalici Spolu svůj hlas, ale podívejte, to neznamená, že nemusíte k volbám jít. Pojďte, znovu nám dejte svoji důvěru, protože to neznamená, že Fiala musí být zase premiérem, když budete volit vládní strany. Jsem tady taky já.
Rakušan je z Kolína, Kolíňák, jak má na webu, jak jsem se dočetl.
„Jako bývalý starosta Kolína, stále občan Kolína, rodilý Středočech v mnoha generacích, tak já stojím v čele kandidátky logicky doma ve Středočeském kraji.“Vít Rakušan, předseda hnutí Stan, ministr vnitra (Facebook Starostové a nezávislí, 28. 8. 2025 )
Věrný Středočech, středoškolský učitel, má vystudovanou historii, germanistiku. Proč je ministrem vnitra, a ne školství?
Petr: Pokud se máme bavit o tom, jestli ministr má v první řadě být odborník z daného oboru, nebo hlavně člověk se silným politickým mandátem, tak zastávám názor, že zejména to druhé. V ideálním světě by bylo dobré, kdyby to byla kombinace obojího, ale jsme zpátky u toho – nejsme dokonalí, nežijeme v ideálním světě. Pokud jde o post pro člověka, který je předsedou druhé nejsilnější koaliční strany, tak ministerstvo vnitra je mnohem, řekněme, politicky mocnější resort.
Vít Rakušan je nebo byl lokálním politikem, který se vypracoval na ministra vnitra. Byl dlouholetým starostou Kolína, strávil v této funkci devět nebo deset let. Jak moc oblíbeným byl, jak mu to šlo, jak dokázal nabyté zkušenosti přetavit do pozice, ve které byl poslední roky teď ve vládě?
Petr: Kolín je středně velké město a doufám, že nikdo nebude namítat, že jsem to geograficky neodhadl.
Nezlobili se ani kvůli té Lysé hoře.
Petr: Neříkám zlobili. Kolín má zhruba, nevím, 33 nebo 34 tisíc obyvatel, takže je to město, kde starosta není úplně nevýznamnou postavou. Musíte mít i nějaký politický kapitál za sebou, institucionalizovanou politickou strukturu, což se mu, byť původně jako nestraníkovi, ale později jako člověku v barvách STAN, podařilo. Zase se budeme točit kolem toho, že nikdo není dokonalý a každý si ze své politické zkušenosti přináší lepší a horší vysvědčení v určitých věcech. Nicméně důvěru uvnitř Starostů opakovaně dostává, tím myslím uvnitř hnutí Starostové a nezávislí, a i volby v Kolíně ovládl několikrát za sebou, a to bez ohledu na různé věci, které se objevují. To je asi nejvýznamnějším měřítkem toho, jak moc jej lidé přímo tam, kde bydlí, vnímají nebo nevnímají jako úspěšného nebo schopného politika.
Koho napadlo, že v roce 2021 budou Starostové kandidovat s Piráty? Protože v minulosti to byla TOP 09 s podporou Starostů.
Marcela: Starostové byli dlouhou dobu vnímání jako takový nevýrazný koaliční partner TOP 09. Potom začali růst. V roce 2021 jsme viděli první velké sjednocení pravice, to byla koalice Spolu a druhá koalice PirStan. Máme možná teď pocit, že si na sebe trochu zbyli, ale když se podíváme zpátky do minulosti, tak pirátský poslanecký klub nebyl tak malý, jako je teď. Teď je spočítáme na prstech jedné ruky, předtím to byla středně velká strana v Poslanecké sněmovně a určitě si mohli vybírat. Vybrali si STAN. STAN možná k tomu taky přistoupil tak, že není zvyklý kandidovat sám, protože když se podíváte na kandidatury a pomineme TOP 09, tak potom tam byl pokus kandidovat společně s KDU-ČSL, což nakonec na poslední chvíli nevyšlo. Takže spojení s Piráty mi přišlo vcelku logické, ačkoliv programově se musely některé třenice řešit. Potom to dopadlo, jak to dopadlo, vidíme to i teď v kampani, kdy Zdeněk Hřib s Vítem Rakušanem si tak různě pálkuji, hrají tenis o politické komunikaci.
Protože tam byla kauza kroužkování. Podle mě si to doteď nemůžou odpustit.
Marcela: Především Piráti směrem ke Starostů to nevydýchali, aspoň mi to tak přijde.
Vynesli se Starostové na zádech Pirátů do Sněmovny? Můžeme to tak říct? A využil toho Vít Rakušan?
Petr: Tím silnějším byli na začátku Piráti. Stoprocentně. Ale myslím, že Piráti si za výsledek mohou trochu sami. Když se podíváme na veřejně dostupná, to zdůrazňuju, data Českého statistického úřadu z předcházejících voleb před rokem 2021, takže z voleb 2017, tak z toho můžete jednoznačně vyčíst, že ze stran, které se v roce 2017 dostaly do Sněmovny, vůbec nejvíc kroužkovali voliči Starostů a vůbec nejmíň voliči Pirátů. Kdyby si pirátští stratégové tato, zdůrazňuju ještě jednou, veřejně dostupná data pročetli a zanalyzovali, tak by mohli tušit, do čeho půjdou.
Ale vzájemné vztahy to dost pošramotilo doteď.
Marcela: Ale Vít Rakušan teď během nějaké debaty slíbil Zdeňku Hřibovi, že za něj bude roznášet pirátské letáky.
Já myslel, že ho bude kroužkovat.
Marcela: To nevím, spíš bych řekla, že to se nestane. Ale zase se vracíme zpátky k dobré kampani. On se opravdu snaží držet původní pětikoalici nějakým způsobem pohromadě.
Slepit.
Marcela: Jestli to na voliče bude mít efekt, nebo nebude, na to si musíme ještě počkat. Zatím se zdá, že mu to až tak asi nefunguje. Ale na druhou stranu, co má dělat?
Je to karta, na kterou se snaží vsázet i kvůli tomu, že začalo hlavní soudní líčení v kauze Dozimetr v hlavní větvi? Je to něco, od čeho se Rakušan snaží marketingově odvést pozornost, protože Starostům nesvědčí, když jejich strana je tak moc vidět ruku v ruce s Dozimetrem, protože je obžalovaný jejich bývalý starosta z Lysolají, protože čelní představitelé strany, kteří už odešli, byli komunikačně spojení s lidmi obžalovanými v kauze a tak dál?
Marcela: Je ale důležité, že jsi řekli, že už odešli.
Gazdík, Polčák...
Marcela: Je to kauza, která se odehrála před nějakou dobou, takže voliči, nechci říct, že na ni zapomněli, to určitě ne, byla to velká kauza, teď se znovu otevírá. Divila bych se, kdyby to ostatní strany ještě v kampani nevytáhly, ale přece jenom už je to starší kauza. Není to tak, že by se to teď otevřelo, teď by se na to přišlo. Druhá věc je, že je to kauza poměrně komplikovaná, málokdo jí rozumí a dokáže sledovat. Třetí důležitá věc je, že Starostové se k tomu postavili z hlediska krizové komunikace docela dobře. Přiznali chybu, že se to nepovedlo. Navíc možná i proto sází na dobrou kampaň, kde se snaží ukazovat, že hnutí Starostů si je svých chyb vědomo, snaží se je napravovat. Částečně v tom mají i oporu v koalici Spolu a Petru Fialovi, který je tehdy, když kauza vypukla, dost podržel.
Když se vrátím k povaze slušného politika Víta Rakušana, alespoň podle toho, jak se prezentuje, tak nemůže tomuto obrazu uškodit to, čemu Rakušan čelil v minulých letech? Některým lidem vadil zásah policie proti střelci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, zaznamenal jsem slova afrikanistů, kterým se nelíbilo, že se Rakušan setkal s prezidentem Rwandy, jenž je v mnoha odborných kruzích považovaný za diktátora v represivním režimu. Podle serveru SeznamZprávy se Rakušan měl ptát Generální inspekce bezpečnostních sborů na jednu z živých kauz. Podle Novinek měl, cituji, vytroubit tajné chystané sankce na rodinu ruského zbrojaře. Jsou to věci, které v politickém životě přicházejí a odcházejí a dějí se všem, anebo je to něco, co jde úplně proti tomu, když se Vít Rakušan teď v kampani snaží tvářit jako, použiju to znova, Mirek Dušín?
Marcela: Za mě jsou to standardní problémy politika, které musí řešit. Je důležité taky to dát do kontrastu s ostatními lídry, o kterých jsme mluvili, a jejich kauzami. To, co jsi vyjmenoval, kromě nešťastné události na filozofické fakultě, jsou věci, které přijdou a odejdou, a nejsou to kauzy oproti například Čapímu hnízdu, co jsme ještě jmenovali?
Petr: I oproti Dozimetru ostatně. Pořád myslím, že tato kauza je reputačním rizikem. I opozice nebo politická konkurence Starostů se bude snažit zjednodušit složitost Dozimetru na poměrně rezonující slovo korupce. Řeknou korupce, korupční a tak dále. Nadále myslím, že veškeré pokusy dělat dobrou kampaň jsou snahou marketingovým způsobem ukázat i nějakou světlejší stránku. Pokud jde o další kauzy, naprosto souhlasím s tím, co říkala Marcela, a zároveň přesvědčeného voliče Starostů už s velkou pravděpodobností tyto kauzy žádným způsobem neovlivní. U přesvědčených odpůrců Starostů, to můžeme říct hned, k žádné změně nedojde. Ale, a sociologové na to upozorňují opakovaně, pořád tu máme poměrně velkou skupinu voličů, kteří se budou rozhodovat až v posledním období. Pro tyto voliče tyto malé kauzy, které přicházejí, odcházejí, mohou být sice tím malinkým, ale následně rozhodujícím momentem. Zejména pokud se bavíme o subjektech typu STAN, protože trochu trpí tím, že je stranou druhé volby, že voliči zvažují například STAN a Piráty, anebo STAN a Spolu. Pak to může skončit posílením dvou zmíněných alternativ, Pirátů na straně jedné, Spolu na straně druhé, a může na to doplatit právě STAN.
„Chceme euro v roce 2030…“Vít Rakušan, předseda hnutí Stan, ministr vnitra (Rozstřel TV Nova; 5. 9. 2025 )
Starostové prosazují vedle dobré kampaně taky dobrý program. Co to je? Co si pod tím mám představit?
Marcela: Témat, která Starostové prosazují i delší dobu, nejenom teď v kampani, je celá řada. Profilují se jako liberální pravice, možná by někdo řekl i jako městská pravice. Jsou to témata jako zavedení a podpora eura, zdanění sladkých nápojů, úprava daňové progrese, pomoc malým podnikatelům, startupům. Témat je docela hodně. Jestli jsou dobrá, to musí rozhodnout voliči.
Je otázka, jestli tato země stoupá a padá se zdaněním sladkých nápojů.
Marcela: To musí říct možná ministerstvo zdravotnictví, nevím. Ale myslím, že tahákem je například euro. Je to téma, které dokáže štěpit voliče, na druhou stranu se na něm shodnou s prezidentem Petrem Pavlem, který je ve společnosti poměrně populární. STAN si tímto tématem udržuje podporu v proevropském voličském jádru, konkuruje tím TOP 09, která je součástí koalice Spolu.
Petr: Řada politiků se bojí otázky zavedení eura kvůli veřejnému mínění. I proto si myslím, že je i nezvyklé, že se Starostové vůbec přihlašují k tomu, že k němu chtějí směřovat. Byť máme i jiné strany, ať už zmíněná Top 09, nebo KDU-ČSL, ale vzhledem k tomu, že kandidují ve spojenectví s ODS, kde toto téma naopak patří spíš mezi odsouvaná nebo nepopulární, tak i v kampani ve snaze neštěpit spojenectví mnohem méně akcentují záležitosti související s eurem. Starostové v tomto ohledu nemusí mít žádné zábrany.
Co taky hodně akcentují Rakušan a spol. a nemají v tom žádné zábrany a ani asi mít nemusí, protože jsou v tom zajedno s celou koalicí Spolu, je to, že Rusko je hrozba. Jak může téma bezpečnosti této země rezonovat v letošních volbách, v době, kdy tu a tam přilétne do Estonska, Polska, Rumunska ruská stíhačka nebo dron?
Marcela: Je klíčové, je to jedno z velkých témat a vůbec se nedivím, že jak koalice Spolu, tak hnutí STAN mají téma zahraniční politiky, bezpečnosti a obrany za jedno z klíčových komunikačních témat.
Liší se v tom například oproti hnutí ANO, které nechce navyšovat procentuální podporu výdajů HDP na obranu, tak jak si představují některé státy NATO, nechtějí kupovat americké stíhačky a tak dále.
Marcela: Přesně tak, Starostové se tím odlišují od velkého opozičního nebo neparlamentního bloku politických stran, které, když se na to podíváte, jsou spíše proti jakémukoliv posilování pomoci Ukrajině, nebo dokonce chtějí vystupovat z Evropské unie, z NATO a tak dále. Taky si uvědomme, že to, na čem se alespoň původní část voličů vládního bloku shodne, je, že ho chválí právě za zahraniční politiku.
Petr: Navíc události, které se teď dějí v polském, estonském, rumunském vzdušném prostoru, mohou ať už Starostům, ale vlastně i koalici Spolu dodat další argumenty pro to říkat – vidíte, my hrozbu Ruska nebagatelizujeme. Mohou si říct, že na opačné straně barikády mají strany nebo subjekty, které bagatelizují hrozbu Ruska, a teď tu máme konkrétní případy narušení vzdušného prostoru. Starostové i Spolu to mohou využít, a divil bych se, kdyby to neudělali, k tomu, aby říkali, že nevarují před nějakou fiktivní hrozbou, toto se děje a určitě to má nějaký záměr, určitě to není náhodná ojedinělá věc. Ostatně už to nejsou ojedinělé věci.
Viděli jste Rakušana oddávat?
Petr: Fotky nebo nějaké ústřižky z ceremonie jsem viděl.
Toto téma je totiž pro Starosty taky poměrně důležité, manželství stejnopohlavních párů. To mají společné s Piráty.
Marcela: Myslím, že to je téma, které mají právě proto, že ho vlastnil dlouhou dobu blok kolem Pirátů nebo Pirátská strana
Chtějí si tím udržet liberální voliče?
Marcela: A chtějí tím ukázat, že jsou liberální strana, chtějí Pirátům konkurovat, protože s nimi soupeří o podobné voliče.
Vůbec podpora lidských práv, eutanázie například, tedy aby si člověk mohl rozhodnout i o své smrti...
Petr: To vyvolalo velkou kontroverzi a negativní reakci i ze strany koalice Spolu, kde máme křesťanské demokraty, kteří jsou tradičně proti eutanázii. Tam přišlo určité zaskřípání, ale zároveň to ukazuje, že tyto subjekty mají nějaké překryvy, ale pak jsou také v mnoha ohledech výrazně autonomní i v tom, co chtějí prosazovat. Pokud by náhodou došlo k tomu, že by tyto dvě strany opět skládaly vládu, tak nepředpokládám, že by například téma eutanázie bylo ve vládním programu. To by přes koalici Spolu a specificky přes KDU-ČSL neprošlo, ale to neznamená, že s tím nemůžete jít do voleb.
Marcela: A oslovit tím voliče, nalákat, ukázat, že jste v něčem jiní, že budete podporovat tato témata, i když to třeba v příštím volebním období nedojde tak daleko, aby se něco podobného schválilo.
Byla by situace jiná, kdyby byl Vít Rakušan premiérem, jak si vysnil?
Petr: Pokud jde o prosazení tohoto tématu...
Obecně témat, která chtějí Starostové.
Petr: Pokud se bavíme o vládní koalici, tak přesto, že každá strana do toho vstupuje s představou, že prosadí 100 %, tak to je nemožné. Ani matematicky není možné, aby každá strana prosadila 100 %. Ať už by Starostové byli silnějším subjektem v takové vládě, nebo slabším, tak se domnívám, že toto téma oficiální vládní politikou v příštím funkčním období nebude.
A taky si nemyslíš, že bude premiérem?
Petr: V politice se sice říká nikdy neříkej nikdy, že v politice je možné všechno, ale když to řeknu jinak, tak pravděpodobnost, že by Vít Rakušan byl premiérem, je minimální, byť neřeknu, že je nulová. Ale je minimální.
Takže v nejlepším případě opět ministr vnitra, v tom horším opozice?
Marcela: Souhlasím s Petrem. Myslím si, že pokud bude sestavovat vládu současná vládní koalice, přizve třeba znovu Piráty, tak premiérem bude Petr Fiala. Vít Rakušan obsadí nějaký ministerský post, třeba se nakonec nechá přemluvit na ministerstvo školství. Když vyhraje hnutí ANO a bude sestavovat vládu, tak si myslím, že premiérem bude Babiš. Nicméně možná Rakušan odejde, na jeho místo nastoupí někdo, kdo s hnutím ANO bude ochotný jít do vlády, tak je pak otázka, jestli by se nechal přemluvit. Těžko říct.
