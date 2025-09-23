Regionální debaty i ‚vizitky‘ lídrů. Jak chtějí strany a hnutí ze Sněmovny ovlivňovat život ve vašem kraji?
Jak na přeplněné železniční tratě ve středních Čechách? Co s hlubinným jaderným úložištěm v Plzeňském kraji? Jak zpomalit stárnutí populace ve Zlínském kraji? Regionální stanice Českého rozhlasu ve dvou volebních projekt představují lídry kandidátek stran a hnutí v jednotlivých krajích a také jejich recepty na řešení regionálních problémů, které mohou ovlivnit z poslanecké lavice.
Vyberte si kraj, který vás zajímá:
- Praha
- Středočeský kraj
- Jihočeský kraj
- Plzeňský kraj
- Karlovarský kraj
- Ústecký kraj
- Liberecký kraj
- Královéhradecký kraj
- Pardubický kraj
- Kraj Vysočina
- Jihomoravský kraj
- Zlínský kraj
- Olomoucký kraj
- Moravskoslezský kraj
Praha
Rádio Praha představuje lídry všech 25 subjektů kandidujících do Poslanecké sněmovny v hlavním městě Praze. Všichni dostali možnost odpovědět na otázky související s problémy kraje, které mohou z pozice poslanců ovlivnit.
- Volby 2025: Poslechněte si lídry stran, hnutí a koalic, které kandidují do Poslanecké sněmovny v Praze
Otázky pro lídry kandidujících stran a hnutí
1) Měl by se stát podílet na financování velkých staveb, které neslouží jen Pražanům, jako je metro D nebo Vltavská filharmonie? Proč?
2) Česko dlouhodobě trápí nedostatek policistů. Bylo by podle vás řešením převedení některých kompetencí na městské a obecní policie? Pokud ano, které kompetence by to byly?
3) Prahu a Středočeský kraj sužují přeplněné hlavní železniční tratě. Jak by měl stát postupovat, aby situaci co nejrychleji zlepšil?
Středočeský kraj
Český rozhlas Střední Čechy představuje lídry všech 22 subjektů kandidujících do Poslanecké sněmovny ve Středočeském kraji. Všichni dostali možnost odpovědět na otázky související s problémy kraje, které mohou z pozice poslanců ovlivnit.
- Volby 2025: Poslechněte si lídry stran, hnutí a koalic, které kandidují do Poslanecké sněmovny ve Středočeském kraji
Otázky pro lídry kandidujících stran a hnutí
1) Česká populace stárne. Měl by se stát víc podílet na vzniku sociálních služeb, jako jsou domovy seniorů a denní stacionáře pro seniory? Co by bylo jeho úkolem?
2) Česko dlouhodobě trápí nedostatek policistů. Bylo by podle vás řešením převedení některých kompetencí na městské a obecní policie? Pokud ano, které kompetence by to byly?
3) Prahu a Středočeský kraj trápí přeplněné hlavní železniční tratě. Jak by měl stát postupovat, aby situaci co nejrychleji zlepšil?
- Volby 2025: Debaty zástupců stran, hnutí a koalic, které kandidují do Poslanecké sněmovny za Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Český rozhlas České Budějovice představuje lídry všech 21 subjektů kandidujících do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Jihočeském kraji. Všichni dostali možnost odpovědět na otázky související s problémy kraje, které mohou z pozice poslanců ovlivnit.
- Volby 2025: Poslechněte si lídry stran, hnutí a koalic, které kandidují do Poslanecké sněmovny v Jihočeském kraji
Otázky pro lídry kandidujících stran a hnutí
1) Dálnice D3 se staví více než 30 let. Co konkrétně hodláte udělat, aby se dálnice D3 dostavěla?
2) I na jihu Čech chybějí praktičtí lékaři, pediatři, zubaři i další specialisté. Jak by měl podle vás stát tento problém řešit?
3) Podpoříte výstavbu nových větrných a solárních parků v Jihočeském kraji i za cenu zásahu do krajiny?
- Volby 2025: Debaty zástupců stran, hnutí a koalic, které kandidují do Poslanecké sněmovny za Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Český rozhlas Plzeň představuje lídry všech 20 subjektů kandidujících do Poslanecké sněmovny v Plzeňském kraji. Všichni dostali možnost odpovědět na otázky související s problémy kraje, které mohou z pozice poslanců ovlivnit.
- Volby 2025: Poslechněte si lídry stran, hnutí a koalic, které kandidují do Poslanecké sněmovny v Plzeňském kraji
Otázky pro lídry kandidujících stran a hnutí
1) Jaký je váš postoj k záměru vybudovat v lokalitě Březový potok hlubinné jaderné úložiště?
2) Jak vyřešit problém nedostatku míst v domovech pro seniory a podobných zařízeních?
3) Jaký je váš postoj k novele zákona o ochraně přírody a krajiny? Podle vedení národního parku by úprava zákona na Šumavě umožnila více zásahů a omezila tím přirozený rozvoj?
- Volby 2025: Debaty zástupců stran, hnutí a koalic, které kandidují do Poslanecké sněmovny za Karlovarský kraj
Karlovarský kraj
Český rozhlas Karlovy Vary představuje lídry všech 19 subjektů kandidujících do Poslanecké sněmovny v Karlovarském kraji. Všichni dostali možnost odpovědět na otázky související s problémy kraje, které mohou z pozice poslanců ovlivnit.
- Volby 2025: Poslechněte si lídry stran, hnutí a koalic, které kandidují do Poslanecké sněmovny v Karlovarském kraji
Otázky pro lídry kandidujících stran a hnutí
1) Jak byste chtěl/a z pozice poslance/poslankyně zajistit pomoc pro Karlovarský kraj coby strukturálně postižený region?
2) Měl by se stát pokusit zastavit odliv obyvatel z českého příhraničí? Jak by to měl udělat?
3) Jaké kroky byste prosazoval/a, aby měli obyvatelé Karlovarského kraje zajištěnou kvalitní lékařskou péči?
- Volby 2025: Debaty zástupců stran, hnutí a koalic, které kandidují do Poslanecké sněmovny za Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Český rozhlas Sever představuje lídry všech 19 subjektů kandidujících do Poslanecké sněmovny v Ústeckém kraji. Všichni dostali možnost odpovědět na otázky související s problémy kraje, které mohou z pozice poslanců ovlivnit.
- Volby 2025: Poslechněte si lídry stran, hnutí a koalic, které kandidují do Poslanecké sněmovny v Ústeckém kraji
Otázky pro lídry kandidujících stran a hnutí
1) Jste pro těžbu lithia na Cínovci? Pokud ano, zrychlil/a byste přípravy na těžbu? Pokud ne, jak chcete těžbě lithia v Ústeckém kraji zabránit?
2) Nakolik podle vás obce a kraje využívají dosavadní možnosti podpory znevýhodněných regionů a investování od státu? Jak byste to případně chtěl/a změnit?
3) Rostou náklady na zdravotní péči, ale kvůli stárnutí populace nepřibývá plátců do zdravotního systému. Jakým způsobem a jak rychle by se podle vás měl, nebo neměl změnit systém financování zdravotní péče?
- Volby 2025: Debaty zástupců stran, hnutí a koalic, které kandidují do Poslanecké sněmovny za Ústecký kraj
Liberecký kraj
Český rozhlas Liberec představuje lídry všech 19 subjektů kandidujících do Poslanecké sněmovny v Libereckém kraji. Všichni dostali možnost odpovědět na otázky související s problémy kraje, které mohou z pozice poslanců ovlivnit.
- Volby 2025: Poslechněte si lídry stran, hnutí a koalic, které kandidují do Poslanecké sněmovny v Libereckém kraji
Otázky pro lídry kandidujících stran a hnutí
1) Většina velkých měst Libereckého kraje se potýká s nedostatkem dostupného bydlení. Jakým způsobem budete chtít podpořit růst bytové výstavby v regionu?
2) Podle Českého statistického úřadu klesá v Libereckém kraji počet obyvatel. Jaká navrhujete řešení, aby se tento negativní trend zastavil?
3) Průmysl je v Libereckém kraji výrazně zaměřený na průmysl automobilový. Mělo by se hospodářství v regionu více orientovat i na jiné oblasti? A jakou roli v tom má hrát stát?
- Volby 2025: Debaty zástupců stran, hnutí a koalic, které kandidují do Poslanecké sněmovny v Libereckém kraji
Královéhradecký kraj
Český rozhlas Hradec Králové představuje lídry všech 19 subjektů kandidujících do Poslanecké sněmovny v Ústeckém kraji. Všichni dostali možnost odpovědět na otázky související s problémy kraje, které mohou z pozice poslanců ovlivnit.
Otázky pro lídry kandidujících stran a hnutí
1) Existuje podle vás způsob jak zajistit, aby měli všichni obyvatelé Královéhradeckého kraje dostupnou kvalitní lékařskou péči?
2) V kraji podle zástupců průmyslových podniků chybí dostatek kvalifikovaných pracovníků. Platí to dlouhodobě. Jak byste to jako poslanec/poslankyně chtěl/a změnit?
3) Především v příhraničních obcích Královéhradeckého kraje ubývají obyvatelé, zavírají se obchody nebo hospody. Co by pomohlo tuto situaci změnit?
Pardubický kraj
Český rozhlas Pardubice představuje lídry všech 19 subjektů kandidujících do Poslanecké sněmovny v Pardubickém kraji. Všichni dostali možnost odpovědět na otázky související s problémy kraje, které mohou z pozice poslanců ovlivnit.
- Volby 2025: Poslechněte si lídry stran, hnutí a koalic, které kandidují do Poslanecké sněmovny v Pardubickém kraji
Otázky pro lídry kandidujících stran a hnutí
1) Především menší obce v Pardubickém kraji se potýkají s vylidňováním a nedostatkem základních služeb. Jak z celostátní úrovně pomoci zlepšit kvalitu života na venkově a zastavit trend vylidňování?
2) Výstavba dálnice D35 postupuje. Úsek z Opatovce do Mohelnice má být postaven formou PPP, tedy veřejně-soukromého partnerství. Souhlasíte s takovým řešením?
3) Letiště v Pardubicích má za sebou rekordní rok. Má mít civilní provoz nárok na státní podporu, nebo by měl zůstat čistě regionální záležitostí?
- Volby 2025: Debaty zástupců stran, hnutí a koalic, které kandidují do Poslanecké sněmovny za Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Český rozhlas Vysočina představuje lídry všech 18 subjektů kandidujících do Poslanecké sněmovny v Kraji Vysočina. Všichni dostali možnost odpovědět na otázky související s problémy kraje, které mohou z pozice poslanců ovlivnit.
- Volby 2025: Poslechněte si lídry stran, hnutí a koalic, které kandidují do Poslanecké sněmovny v Kraji Vysočina
Otázky pro lídry kandidujících stran a hnutí
1) Jaké konkrétní kroky na podporu rozvoje infrastruktury v kraji potřebné pro dostavbu jaderné elektrárny Dukovany připravujete?
2) Jak konkrétně chcete řešit problém dlouhodobého nedostatku zásob půdní vody v regionu a jak vodu v krajině lépe zadržet?
3) Co podniknete pro to, aby ve všech oblastech kraje byl dostatek praktických lékařů i specialistů?
- Volby 2025: Debaty zástupců stran, hnutí a koalic, které kandidují do Poslanecké sněmovny za Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Český rozhlas Brno představuje lídry všech 22 subjektů kandidujících do Poslanecké sněmovny v Jihomoravském kraji. Všichni dostali možnost odpovědět na otázky související s problémy kraje, které mohou z pozice poslanců ovlivnit.
- Volby 2025: Poslechněte si lídry stran, hnutí a koalic, které kandidují do Poslanecké sněmovny v Jihomoravském kraji
Otázky pro lídry kandidujících stran a hnutí
1) Jaké konkrétní legislativní nebo rozpočtové kroky byste podpořil/a ke zmírnění dopadů sucha a klimatické změny v Jihomoravském kraji?
2) Řadu důležitých dopravních staveb na jihu Moravy – od dálnice D52 po nový železniční uzel v Brně – brzdí zdlouhavé povolovací procesy a spory. Co konkrétně byste navrhl/a pro jejich urychlení?
3) Jižní Morava je kraj vína. Měl by stát více podporovat vinařství jako součást kulturního dědictví, nebo by měl spíše zpřísnit regulaci alkoholu kvůli jeho zdravotním a společenským dopadům?
- Volby 2025: Debaty zástupců stran, hnutí a koalic, které kandidují do Poslanecké sněmovny za Jihomoravský kraj
Zlínský kraj
Český rozhlas Zlín představuje lídry všech 21 subjektů kandidujících do Poslanecké sněmovny ve Zlínském. Všichni dostali možnost odpovědět na otázky související s problémy kraje, které mohou z pozice poslanců ovlivnit.
- Volby 2025: Poslechněte si lídry stran, hnutí a koalic, které kandidují do Poslanecké sněmovny ve Zlínském kraji
Otázky pro lídry kandidujících stran a hnutí
1) Zlínský kraj patří mezi nejrychleji stárnoucí regiony v Česku. Co konkrétního navrhnete ke zpomalení trendu nebo zmírnění jeho důsledků?
2) V některých částech kraje, zejména na venkově a na Valašsku, chybějí praktičtí lékaři i specialisté. Jaká navrhujete řešení, aby zdravotní péče byla dostupná i v těchto oblastech?
3) Výstavba dálnice D49 vázne, některé úseky se stále připravují, proti rozhodnutím se odvolávají ekologové. Jaké konkrétní legislativní nebo organizační kroky navrhnete pro urychlení výstavby?
- Volby 2025: Debaty zástupců stran, hnutí a koalic, které kandidují do Poslanecké sněmovny za Zlínský kraj
Olomoucký kraj
Český rozhlas Olomouc představuje lídry všech 21 subjektů kandidujících do Poslanecké sněmovny v Olomouckém kraji. Všichni dostali možnost odpovědět na otázky související s problémy kraje, které mohou z pozice poslanců ovlivnit.
- Volby 2025: Poslechněte si lídry stran, hnutí a koalic, které kandidují do Poslanecké sněmovny v Olomouckém kraji
Otázky pro lídry kandidujících stran a hnutí
1) Jaké konkrétní kroky byste prosazovali v Poslanecké sněmovně pro lepší ochranu regionu před povodněmi? Jak by měla vypadat státní podpora pro obce a občany postižené živelními pohromami?
2) Jaké systémové změny byste prosazovali na úrovni vlády, aby se zlepšila situace v regionech, kde chybějí praktičtí lékaři a zubaři?
3) Jaký je váš postoj ke stavbě železničního tunelu pod Červenohorským sedlem, který by měl propojit Jesenicko s vnitrozemím? Má to být vládní priorita?
- Volby 2025: Debaty zástupců stran, hnutí a koalic, které kandidují do Poslanecké sněmovny za Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Český rozhlas Ostrava představuje lídry všech 22 subjektů kandidujících do Poslanecké sněmovny v Moravskoslezském kraji. Všichni dostali možnost odpovědět na otázky související s problémy kraje, které mohou z pozice poslanců ovlivnit.
- Volby 2025: Poslechněte si lídry stran, hnutí a koalic, které kandidují do Poslanecké sněmovny v Moravskoslezském kraji
Otázky pro lídry kandidujících stran a hnutí
1) Populace v Moravskoslezském kraji stárne, podle dat ČSÚ je už více než pětina obyvatel kraje v seniorském věku. Máte připravena nějaká systémová řešení, která zkvalitní zdravotní péči a sociální služby pro seniory?
2) V Moravskoslezském kraji je nedostatek lékařů mnoha specializací (např. zubaři, pediatři), jak budete tento problém řešit?
3) Jaké strategické investice v kraji podpoříte? A potřebuje je vůbec region, ve kterém kandidujete?