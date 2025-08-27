Registrace SPD se kvůli možné koalici rušit nebude, uvedly dva krajské soudy. Další budou rozhodovat
Pobočka krajského soudu v Pardubicích zamítla jako nedůvodný návrh strany Volt Česko, aby zrušil registraci kandidátní listiny hnutí SPD. Navrhovatel tvrdil, že kandidátka SPD měla být registrována jako koaliční kandidátka, protože SPD údajně spolupracuje s dalšími stranami Trikolora, PRO, Svobodní a v kampani vystupují společně. Soud ale tyto námitky odmítl, vyplývá z úterního rozhodnutí zveřejněného na úřední desce.
Mluvčí Voltu Duy Hoang Do řekl, že jde o první rozhodnutí z 28. Během dne podobně rozhodl soud v Ústí nad Labem.
Žaloby na kandidátky SPD a také Stačilo! strana koncipovala odlišně podle sestav kandidátů na jednotlivých regionálních volebních listinách. Odlišně přistupují k návrhům podle mluvčího i soudy, někde se zřejmě uskuteční i veřejné slyšení.
Jak bude reagovat, strana oznámí až po vynesení všech rozhodnutí. Další rozhodnutí ve středu na úřední desce vyvěsil Krajský soud v Ústí nad Labem, který rovněž zamítl jako nedůvodný návrh strany Volt Česko na zrušení registrace kandidátní listiny hnutí SPD.
Volt o SPD: Nepřiznaná koalice
Podle strany Volt Česko jde o nepřiznanou koalici s cílem obejít přísnější uzavírací klauzuli pro koalice. Podle pardubického soudu o tom, zda jde o samostatnou kandidátku nebo koalici, rozhoduje výlučně samotný politický subjekt. Na kandidátce SPD v Pardubickém kraji byli pouze členové SPD a jeden kandidát bez politické příslušnosti, žádný člen jiné strany.
Ani kdyby na kandidátce byli i členové jiných stran, neznamenalo by to podle soudu automaticky koalici. Takový postup je přípustný a Ústavní soud jej již označil za legitimní formu spolupráce menších stran. Registrující krajský úřad nemá oprávnění zkoumat skryté koalice, rozhodující je formální projev vůle politického subjektu při registraci.
Podle pardubického soudu úvahy stěžovatele o takzvané skryté koalici působí matoucím dojmem. Navíc by přijetí takového výkladu vneslo do voleb nejistotu a spory, což je krátce před jejich konáním nežádoucí. Usnesení je pravomocné; kasační stížnost není přípustná.
Hranice pro Sněmovnu
Strana Volt Česko minulý týden podala v krajích návrhy na zrušení kandidátek SPD a Stačilo! pro říjnové volby kvůli obcházení hranice pro vstup do Sněmovny platné pro koalice.
Podobně postupuje Přísaha vůči Pirátům kvůli volební spolupráci se Zelenými, žalobu podala v Ústeckém kraji.
Za hnutí SPD letos kandidují i zástupci Trikolory, Svobodných a PRO. Za hnutí Stačilo! se vedle dalších dvou menších stran o návrat do Sněmovny pokoušejí komunisté a sociální demokraté.
Vzhledem k tomu, že kandidují pod hlavičkou jednoho uskupení, jim pro vstup do dolní komory stačí základní pětiprocentní zisk, nikoli zvýšený, který musejí splnit přiznané koalice.
Jedinou oficiální koalicí letos zůstalo Spolu vládních stran ODS, TOP 09 a KDU-ČSL s potřebou získat aspoň 11 procent hlasů. Volby se uskuteční 3. a 4. října.