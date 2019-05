‚Hlavně aby to nebyl trest.‘ Jak se Francouzi chystají na eurovolby a z čeho mají obavy?

Už za tři dny začnou klíčové volby do Evropského parlamentu, které patří k největším na světě. Rozhodovat v nich bude 400 milionů voličů z 28 zemí. V některých zemích bude hlasování velmi napínavé. Ve Francii se schyluje k podobnému souboji jako ve druhém kole prezidentských voleb před dvěma lety. Tehdy se proti sobě postavili Emmanuel Macron a Marine Le Penová. Od zpravodaje z místa Nantes (Francie) 12:13 21. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zámek vévodů bretaňských ve francouzském Nantes. | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Tentokrát změří síly jejich politické strany, tedy Republika v pohybu a Národní shromáždění.

„Jsou to důležité volby. Musíme doufat, hlavně tady ve Francii, že to nebude spíš trest. Jestli ale lidé nebudou rozumní, tak si myslím, že bychom mohli být po volbách překvapeni,“ obává se Francouzka Elene.

Elene je 53 let, pracuje v soukromé firmě a žije na západě Francie, ve městě Nantes. Jedním z jejích favoritů ve volbách je hnutí Republika v pohybu.

Hnutí prezidenta Emmanuela Macrona je podle zatím posledního průzkumu agentury Ipsos ve volebních preferencích na druhém místě těsně za Národním sdružením Marine Le Penové. Pro Elene jsou teď nejdůležitější ekonomická témata.

„Pro nás je to hlavně zaměstnání, abychom neztratili kupní sílu. To jsou dvě nejdůležitější věci,“ dodává Elene. Třiapadesátiletá žena je taky přesvědčená, že se Evropská unie musí přeci jen trochu změnit, aby lépe odpovídala požadavkům lidí.

Jednotná Evropa

„Myslím, že je zapotřebí, aby Evropská unie a jednotlivé země fungovaly transparentněji. Stále si říkáme, že evropské instituce jsou příliš vzdálené. Evropská unie by měla lépe vysvětlovat svou práci a dopady jednotlivých rozhodnutí, protože ty pak ovlivňují naše každodenní životy a právě o ty tady jde,“ uzavírá Elen.

Podobný názor má i ředitelka Evropského domu v Nantes Anne Plaudová. Podle ní je třeba víc mluvit o konkrétních projektech, které se díky Evropské unii podařilo dokončit.

„V Nantes všichni znají velkého hydraulického slona. Jeho projekt byl částečně financovaný ze strukturních a investičních fondů Evropské unie. Nová železniční dráha v Nantes bude taky částečně financovaná z evropských fondů. Tohle bychom měli lidem říkat. Že tam, kde žijeme, jsou důležité projekty, které jsou financované Evropskou unii. A to je něco konkrétního, něco co je vidět,“ vysvětluje Plaudová.

„Z ekonomického hlediska budeme silnější ve vztahu ke Spojeným státům, Rusku nebo Číně,“ říká 19letý student ekonomie Lucien. Koncem týdne půjde poprvé k volbám. Zatím neví, pro koho bude hlasovat. V Evropské unii ale vidí výhody – příští rok by chtěl odjet na Erasmus do Skotska a jednotná Evropa podle něj taky dokáže lépe čelit mezinárodní konkurenci.

Francie patřila v padesátých letech mezi zakládající členy Evropské unie. Mezi její ideové otce patřil i tehdejší francouzský ministr zahraničí Robert Schuman. Ten před 69 let vyjádřil přání, aby jakákoliv válka mezi Francií a Německem byla nejenom nemyslitelná, nýbrž prakticky nemožná.

„Už je to víc než šedesát let, co je tu snaha postavit Evropu na jiných principech, než na kterých fungovala po staletí, a sice že jedna země zaútočila na druhou, aby jí vnutila své zásady. Uznávám, že Evropa, která tu je od padesátých let, není dokonalá. Možná jsme příliš dlouho upřednostňovali ekonomické záměry na úkor těch lidských, na druhou stranu nám tato Evropa dala podstatně více, než bychom si mohli myslet,“ říká 68letý důchodce Benoit. Přál by si, aby se politici víc věnovali ekologii. Podle něj se stačí podívat kolem sebe, aby člověk viděl klimatické změny.