Volební dáreček, ubohé podlézání i radost ze života. Jak poslanci hodnotí rouškovné pro seniory?

Z nich vyplývá, že pro stávající návrh by 74 poslanců zvedlo ruku, 37 by bylo proti a 14 je zatím na vážkách či nechtělo říct svůj názor veřejně. Redakce se zákonodárců zeptala: (1) Považujete takzvané rouškovné za „úplatek“ voličům? (2) Podpoříte návrh ve stávající podobě případně na plénu a proč?

„Podle mě to je ‚volební dáreček‘ počítající s vděčností seniorů – a ti tvoří podstatnou část voličské základny Andreje Babiše,“ reagoval na dotazy redakce šéf poslanců STAN Jan Farský. Koaliční návrh by podpořil pouze v případě, že by se omezil na příspěvek jen potřebným. „To znamená seniorům s nízkou penzí, těm, kteří už nepracují, a tudíž nemají jiný příjem,“ dodal.

„Nebudeme podporovat uplácení voličů, uplácí jen korupčníci,“ shrnula pak postoj poslanců TOP 09 šéfka strany Markéta Pekarová Adamová. Výše důchodů by se podle ní měla stanovit tak, aby to stát utáhl. „Tento jednorázový úplatek si rozhodně dovolit nemůžeme,“ doplnila.

Zatímco pravicová opozice vládní návrh vesměs kritizuje, koaliční poslanci pětitisícovku pro seniory brání. Například poslanec Milan Brázdil to za „úplatek“ pro vybranou skupinu voličů před krajskými a senátními volbami nepovažuje. „Úplatek dává člověk potutelně, za zády, aby získal nějakou výhodu,“ reagoval na dotazy.

Brázdil je přesvědčen, že plánovaná částka může seniorům výrazně pomoci v důsledku hlavně po psychické stránce, a to bez ohledu na to, jaké jsou jejich politické preference. „Jestli to tedy pomůže k tomu, že staří lidé budou mít ještě nějakou radost ze života, perspektivu a budou se snažit o své zdraví bojovat, tak to splní tu úlohu. A je mi jedno, jestli se to dá voliči, který bude volit ODS, komunisty, kohokoliv,“ vysvětlil.

Šéf poslanců hnutí ANO Jaroslav Faltýnek zase argumentoval tím, že nějaké volby jsou každý rok. „Důchodcům chce vláda pomoci, protože se jim zvýšily náklady na život. Důchody sice rostou rekordně, ale jednorázový příspěvek je namístě,“ doplnil.

I ve vládních lavicích se ale najdou výjimky. Třeba liberecký poslanec a velkopekař Jiří Bláha s návrhem podle svých slov nesouhlasí. „Jsem pro, abychom v budoucnu po vypořádání se s covidem přehodnotili výši důchodů. V současném stavu ekonomiky návrh nepodpořím,“ napsal v SMS zprávě.

Pomoc za inflaci

Z ankety dále vyplývá, že ruku pro zvednou také poslanci ČSSD. Například Roman Onderka to zdůvodňoval rostoucí inflací, Alena Gajdůšková zase tím, že vyplacené peníze v české ekonomice zůstanou. „Ti lidé peníze neodvádí do daňových rájů. Nakupují za ně běžné zboží a služby. Jsou to investice do nich i do ekonomiky,“ přiblížila.

Pět tisíc korun ‚rouškovného‘ podporují hlavně voliči komunistů a ANO, plyne z průzkumu pro Radiožurnál Číst článek

Podobně argumentují také komunisté, o které se Babišova vláda opírá. „Jde o narovnání výše důchodu vůči inflaci,“ odpověděl na dotazy redakce šéf KSČM Vojtěch Filip. Podle něj tak označení „rouškovné“ není správné. „My v tom sice nevidíme systémovost, ale podpoříme to,“ uvedl šéf mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič.

Lidovci zase přichází s vlastním pozměňovacím návrhem – pětitisícový příspěvek chtějí dát pouze seniorům s nižší penzí, tedy s částkou do 14 427 korun, dále vdovám a vdovcům. KDU-ČSL k tomu bude prosazovat i jednorázový příspěvek 500 korun za každé vychované dítě.

„KDU-ČSL připravuje pozměňovací návrhy, které by příspěvek přesměrovaly skutečně potřebným, seniorům s nižším než průměrným důchodem, bonusem maminkám za vychované dítě či vdovám a vdovcům. Toto adresné, nikoli plošné řešení budu podporovat,“ napsal k otázkám třeba někdejší lidovecký předseda Marek Výborný.

Peníze na dluh

Na vážkách, jak se zdá, jsou zatím Piráti. Například Jan Lipavský se bude chtít před hlasováním na plénu nejdříve poradit s kolegy na jednání klubu. Petr Třešňák zase počítá s tím, že návrh spíše podpoří. A třeba Jakub Michálek, šéf pirátských poslanců, má oproti tomu jasno. Na otázku, jestli příspěvek podpoří, odpověděl jednoduše „ne“. Babišova vláda podle Michálka rozdává peníze na dluh, který na nás dopadne v budoucnu.

Podobně jako TOP 09 je jednoznačně proti vyplacení „rouškovného“ také ODS. „Je to úplatek pro voliče hnutí ANO, žádný jiný význam nemá. Stát by měl šetřit, ne rozhazovat za každou cenu,“ uvedl třeba poslanec Marek Benda. Šéf největší opoziční strany Petr Fiala označil jednorázovou dávku pro seniory za předvolební populismus.

ŘÍJNOVÉ VOLBY Krajské a senátní volby se odehrají na začátku října. Stát kvůli koronaviru už dříve upravil pravidla pro lidi, kteří budou kvůli nemoci v té době v karanténě. Volit se bude například z auta na drive-in volebních stanovištích. Lidé si budou moct vyžádat i příjezd speciální komise s přenosnou volební schránkou.

Vládní záměr naopak zřejmě podpoří poslanci SPD. Z 13 došlých odpovědí se jich hned 11 vyjádřilo pro vyplacení příspěvku. „Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje zvyšování důchodů, takže návrh samozřejmě podpoříme,“ napsal v SMS zprávě šéf hnutí Tomio Okamura.

Proti byla třeba poslankyně Jana Levová: „Je to nekoncepční. Koncepční pomoc – tedy ne volební úplatek – by bylo například zazásobení důchodců a dalších ohrožených skupin přímo rouškami.“

Vláda mimořádný příspěvek pro důchodce ve výši pěti tisíc korun odsouhlasila na konci srpna. Babiš tehdy odmítl, že by si chtěl za tu částku koupit před říjnovými volbami hlasy některých voličů. „Chtěl bych zdůraznit, že skutečně to, co navrhujeme, není žádná korupce, žádný úplatek,“ uvedl Babiš. Podle něj opoziční ODS a TOP 09 útočí na seniory.

Premiér tehdy také zmínil, že by od ledna zákonná valorizace měla činit v průměru 848 korun. Výdaje na penze to příští rok zvedne o 32,5 miliardy korun. Koalice původně zvažovala, že důchodci dostanou přidáno od ledna víc, než nařizuje zákon.

Zvedlo by to ale výdaje nejen příští rok, ale i ve všech dalších letech. Důchodový systém je nyní v propadu. Za první pololetí se deficit blížil 14 miliardám korun.

Kristýna Guryčová a Zuzana Jarolímková