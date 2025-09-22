Každá strana o ně má zájem. Jak se v posledních dnech rozhodne veliká skupina dosud nerozhodnutých a lavírujících voličů, bude nakonec klíčové pro celé volby. Mezi voliči bývalé pětikoalice převažují ti, kteří k urnám spíše přijdou, jen neví, zda volit Spolu, STAN či Piráty. Na druhé straně ti opozičně naladění už mají spíše vybráno, jen jsou tradičně horší ve volební docházce.
„Hlasy, že není koho volit, slýcháme napříč politickým spektrem a celou českou populací,“ potvrzuje sociolog Jan Burianec z agentury STEM/MARK.
Jenže kdo jsou tito bájní „nerozhodnutí“, po kterých touží všechny strany a odvolávají se na ně? A o jak velké skupině lidí se bavíme?
Dle dat analytického ústavu STEM je v populaci zhruba 52 procent lidí, kteří chodí k volbám vždy a mají o své volbě celkem jasno, dalších 17 procent nechodí nikdy, a mezi tím je asi třetina (31 procent) nerozhodnutých. Ti nad svou účastí váhají nebo nemají jasno ve výběru strany.
Nominálně jde o skupinu až 2,5 milionu lidí. „Pozorujeme, že je asi podobný poměr nerozhodnutých jak ve vládním, tak v opozičním táboře. V tomto je to docela vyrovnané,“ popisuje politická analytička agentury NMS Tereza Friedrichová.
Další a neméně důležitá otázka zní: Kdy se tito nerozhodnutí rozhodnou?
„Přes třetinu voličů říká, že se rozhodne až v posledním týdnu či v den voleb. Jde tak o velkou nejistotu, protože velká část voličů si své rozhodnutí donese až přímo do volební místnosti,“ přibližuje analytik STEM Martin Kratochvíl.
Tito „last minute“ voliči mohou výsledek voleb dost významně ovlivnit. V drtivé většině si však vybírají buď z tábora bývalé pětikoalice, anebo z opozičních stran. Případy, kdy někdo lavíruje například mezi Spolu a SPD jsou dle výzkumníků spíše anekdotické a pro celkový výsledek voleb bezvýznamné.
„Existuje část voličů, říkáme jim ‚swingující‘, kteří volí každé volby jiný subjekt. Často jsou to ti, kteří se rozhodují na poslední chvíli, dokonce třeba v den voleb,“ upozorňuje sociolog Burianec ze STEM/MARK.
‚Vládní‘ tábor spíš přijde
Před čtyřmi lety z těchto voličů na poslední chvíli těžila koalice Spolu, která nakonec získala téměř 28 procent hlasů.
„Šlo o lidi, kteří do poslední chvíle nevěděli, koho budou volit, a kteří detailně nesledovali politiku, ale chtěli jít volit proti Andreji Babišovi. Ani ne tak proti hnutí ANO, ale doslova proti Babišovi. A protože koalice Spolu měla výrazně lepší koncovku kampaně než Piráti se Starosty, tak se část voličů na poslední chvíli přiklonila ke Spolu,“ vysvětloval ředitel STEM Martin Buchtík.
Letos je ale Spolu v horší situaci. Přestože se snaží vykreslovat jako jediný subjekt, který může porazit Babišovo ANO, málokdo i z jejich voličů tomu letos ve skutečnosti věří. Nebude je tak motivovat ‚jít s vítězem‘ jako před čtyřmi lety.
„V datech vidíme, že voliči (ex)vládních stran už moc nevěří tomu, že by se Petr Fiala stal premiérem, což spíše ukazuje na to, že se ti voliči rovnoměrněji rozprostřou mezi Spolu, STAN a Piráty,“ popisuje analytička NMS Friedrichová.
Podobně jako před sněmovními volbami 2021 sází na tento „last minute swing“ koalice Spolu i letos. Na čtvrtečním zahájení hlavní fáze předvolební kampaně premiér a lídr Spolu Petr Fiala (ODS) apeloval i na podporovatele STAN a Pirátů, aby si pečlivě rozmysleli, komu dají svůj hlas a nevolili zcela srdcem, ale i rozumem.
„Nemusíte Spolu milovat, nemusíte mít rádi ani mě osobně, ale realita je taková, že pokud se rozmělní hlasy, bude vládu sestavovat Andrej Babiš,“ uvedl premiér.
Friedrichová podotýká, že voliči původní pětikoalice jsou typově jiní než ti opoziční. „Jsou k volbám zvyklí chodit, berou to jako svou občanskou povinnost. K volbám tak pravděpodobně přijdou, ale už je pro ně složité si nějakou ze stran vybrat. Aktuálně tedy stále váhají a čekají na poslední chvíli, jak se komu povede kampaň či kdo je zaujme v debatách,“ popisuje analytička NMS.
Opoziční tábor má jasno
Zaujmout a získat si přízeň nerozhodnutých voličů se podobně snaží všechny strany v opozičním táboře.
„Jsme jediní, kteří vědí, o čem je řídit ministerstvo, o čem je zahraniční politika, o čem je politika v EU. Říkáme našim příznivcům i nerozhodnutým, aby volili hlavně nás, protože u nás mají jistotu, že u nás jejich hlas nepropadne,“ říkal na zahájení ostré fáze kampaně v Dolních Vítkovicích šéf ANO Andrej Babiš.
Jak vyplývá z analýzy voličských překryvů, hnutí ANO zvažují volit až dvě třetiny všech potenciálních voličů ostatních opozičních stran: SPD, Stačilo!, Motoristů sobě i Přísahy.
Na opoziční podporovatele apeluje i druhá největší opoziční strana SPD. „Hrozí, že se Stačilo! nedostane přes pět procent. U nás nehrozí propadnutí hlasů. Pojďme to zkusit dát na tu největší kupu. Andrej Babiš vyhraje volby. Teď se nerozhoduje o tom, jestli bude vládnout, ale s kým,“ citoval Respekt moravskoslezského lídra SPD Jindřicha Rajchla.
Zářijový volební model agentury NMS ukázal, že menší opoziční subjekty – hlavně Stačilo! a Motoristé – se pohybují na hraně vstupu do Sněmovny a jejich vstup do Parlamentu by mohlo překazit právě to, že by se hnutí ANO (a částečně i SPD) podařilo ostatní opoziční subjekty „vysát“.
„Oproti srpnu narostl u menších opozičních stran podíl ‚nerozhodnutých‘ voličů. Menší subjekty nyní bojují na dvou frontách – musí voliče zmobilizovat k účasti a zároveň je přesvědčit, že mají volit právě je v konkurenci menších stran i dominantního ANO,“ uvádí k tomu Friedrichová.
Vzpruhou pro tyto menší opoziční strany je ale přízeň exprezidentů. Miloše Zeman, který v posledních letech volil ANO, letos podpoří Stačilo!, Václav Klaus je fanouškem Motoristů.
⚠️Velmi si vážím každého voliče, který se rozhodl pro autentické vlastenecké levicové hnutí Stačilo❗️A ještě více si vážím těch, kteří mají odvahu se v tom mediálním lynči veřejně přihlásit k volbě Stačilo❗️
Podle dat NMS mají totiž nerozhodnutí voliči z řad těch opozičních často velmi jasno o tom, kterou stranu by šli volit, otazník ale visí nad jejich volební docházkou.
„U voličů opozice může hrát roli přesvědčení, že teď pro ně situace vlastně vypadá dobře. Že už to mají skoro v kapse. To nakonec může rozhodovat, protože pokud se menším opozičním stranám – hlavně Stačilo! a Motoristům – nepodaří své potenciální voliče přesvědčit, aby přišli k volbám, může to rozhodnout o tom, jestli se vůbec dostanou přes pětiprocentní hranici,“ upozorňuje analytička Friedrichová.
Jaká bude účast?
O aktivizaci a mobilizaci voličů říká mnohé volební účast. Ta během celého letošního roku u všech výzkumných agentur, které ji modelují, zvolna roste.
Ke sněmovním volbám 2021 přišlo 65,4 procenta oprávněných voličů.
modelovaná volební účast
STEM září: 63 %
NMS září: 61,7 %
Ipsos srpen: 65 %
Median srpen: 57,5 %
„Základem kampaně vládních stran v posledním měsíci je přivést zklamané voliče k volebním urnám,“ poukazuje politolog z Masarykovy univerzity a Institutu SYRI Lubomír Kopeček.
Hlavně koalice Spolu totiž sází na varování před možnou vládou hnutí ANO, SPD a Stačilo! a apeluje tak na volební účast.
Vychází to například i z dat Medianu. Zklamaní voliči Spolu z voleb 2021 jsou totiž dlouhodobě největší položkou v kategorii „nerozhodnutí“.
„Je nepravděpodobné, že by nějaká úplně jiná strana sbírala hlasy zklamaných nebo nespokojených bývalých voličů Spolu. Nejpravděpodobnější je, že se přerozdělí v rámci bývalé pětikoalice, ale samozřejmě se nedá vyloučit, že někteří lidé nepřijdou a část může volit i nějaké jiné strany,“ popisuje Tomáš Kostelecký ze Sociologického ústavu Akademie věd.
Tisková konference koalice Spolu k představení programu a další fáze předvolební kampaně Teď jde o Česko! Na snímku premiér a předseda ODS Petr Fiala (archivní foto) | Foto: Petr Horník | Zdroj: Právo / Profimedia
Podporovatelé různých stran jsou ale různě aktivizovaní. „Kdo nejvíce zaostává, je Přísaha a Motoristé, jejichž voliči zatím nejsou tak přesvědčení a hodně u nich deklarovaná účast kolísá,“ přibližuje Friedrichová z NMS.
Výzkumné agentury se shodují, že se v tomto volebním období relativně vyrovnala mobilizace obou bloků. K minulým volbám totiž bylo toto kyvadlo vychýlené na stranu koalic Spolu a PirSTAN.
Letos jsou ale ve velkém připraveni přijít k volbám i antisystémoví a radikalizovaní lidé. „Letos pozorujeme zajímavou věc, že voliči antisystémových stran – to byli v minulosti ti voliči, kteří často nevěděli, jestli k volbám přijdou, a často nedorazili, protože nebyli přesvědčeni o tom, že má smysl k volbám jít, protože to stejně nic nezmění – jsou teď extrémně mobilizovaní,“ vysvětluje Friedrichová.
„Nevoliče rozdělujeme do více podskupin. Chroničtí nechodí k volbám téměř vůbec nebo výjimečně, pak máme frustrované nebo vlažné, kteří si vybírají dle typu voleb, ke kterým přijdou,“ popisuje Burianec ze STEM/MARK.
Podle něj pak volby rozhodne to, kterému z obou táborů nakonec zůstane větší podíl frustrovaných a vlažných (ne)voličů doma.
„Vzhledem k aktuální neprostupnosti těch dvou táborů a relativní stabilitě nevoličů to bude spíš o voličské demobilizaci než mobilizaci, protože víc voličů asi lze odradit než aktuálně k volbám ještě dostat,“ uzavírá s tím, že odrazujícím prvkem u vládního tábora může být nějaká další kauza, u opozičních stran pak případné vzájemné souboje či půtky.