Rozhovor s Danuší Nerudovou, lídryní kandidátky Starostové a osobnosti pro Evropu

Můžete ve stručnosti představit hlavní tři z vašich priorit, s nimiž jdete do evropských voleb?

Máme tři priority. První z nich je mladá generace. Aby měla silnější hlas a mohla ovlivnit to, jak budoucnost Evropské unie bude vypadat.

Druhé téma jsou rozdíly mezi regiony a jak začít zavírat nůžky tak, aby i nejslabší region v České republice profitoval ze členství v Evropské unii.

Třetí téma je konkurenceschopnost a zvyšování blahobytu občanů nejenom České republiky, ale celé Evropské unie.

Postaráme se o kvalitu života v regionech. Možná se nabízí otázka, s tím jdete do evropských voleb?

Ano, s tím jdeme do evropských voleb, protože když se podíváte, tak největším problémem České republiky je to, že regiony se nerozvíjejí stejně. V průměru dosahujeme na 90 procent HDP Evropské unie, ale v Karlovarském a Ústeckém kraji je to 55 a 66 procent.

Existují unijní programy, které pomáhají těmto regionům, aby začaly dohánět vyspělejší regiony. Chtěli bychom se zasadit o to, aby tyto regiony výrazně daleko více profitovaly z toho, že jsme členem Evropské unie.

Slibujete, že se také „postaráte o Evropu bez nelegální migrace“. I na základě nového unijního paktu o azylu a migraci?

Ano, ale považujeme to za jakýsi dobrý začátek, protože nový migrační pakt neobsahuje ještě některé věci jako třeba řešení migrace se třetími zeměmi, kde si Evropa musí extrémně odpracovat to, abychom snižovali vlnu nelegálních migrantů, kteří směřují do Evropy.

Obsahuje ale zavedení detence, co považuji za strašně důležité, abychom měli kontrolu nad tím, koho zde máme. Obsahuje také zpřísnění ochrany vnějších hranic. To je něco, na čem se všechny členské země musí podílet, protože jednotlivé státy to samy nezvládnou a nebylo by to efektivní.

Pokud uvádíte, že se chcete postarat o snížení zbytečných unijních regulací, kterých především?

Je to třeba nesmyslné vykazování, které padá na společnosti, které už tak z nadměrné regulace nejsou tak konkurenceschopné. Jsou to regulace typu ESG, kdy musí vykazovat neuvěřitelné věci. Odvádí je to od toho, aby mohly efektivně podnikat.

Platí to i pro unijní zelenou dohodu Green Deal?

Pro Green Deal platí především to, že Green Deal vznikl v době, kdy nebyl covid a nebyla válka. Musíme přehodnotit to, jestli je Evropa Green Deal v této současné podobě schopna zrealizovat.

Ale především musíme sjednotit roztříštěný kapitálový trh a akumulovat soukromé investice, abychom byli schopni realizovat Green Deal. Určitě budeme muset akumulovat i veřejné peníze na realizaci Green Dealu, protože Evropa nemůže realizací Green Dealu zchudnout.

V rámci europarlamentu chcete prosazovat další bod programu – energetickou a surovinovou bezpečnost Evropy.

To je věc, která nabyla na významu zejména s vypuknutím války na Ukrajině, kdy se ukazuje, že jednostranná závislost v energiích a surovinách třeba na Rusku a Číně je pro nás obrovské bezpečnostní riziko.

Evropa se bude muset poohlížet po jiných regionech, jako je Latinská Amerika nebo Afrika. Bude se muset zajímat o to, odkud bude získávat strategické suroviny tak, aby to, že jich třeba nebudeme mít dostatek, nebyl důvod pro to nás bezpečnostně vydírat, tak jak to třeba dělá Rusko.

Co se dá prostřednictvím Evropského parlamentu podnikat pro zajištění potravinové soběstačnosti, což je váš další volební slib?

Dvojí kvalita potravin existuje. Byli bychom rádi, abychom zapracovali na tom, že k dvojí kvalitě potravin nebude docházet. Na druhou stranu potřebujeme zajistit i dostatek potravin pro Evropu a to souvisí s potravinovou soběstačností a bezpečností. I to je téma, aby Evropa nebyla do takové míry závislá na importech určitého druhu potravinového zboží.

K formulaci vašeho programu. Všechny body začínají, jak už naznačeno, slovem postaráme se. To můžete skutečně zajistit?

Ano, protože na rozdíl od populistů a extremistů, kteří se nechávají zvolit do Evropského parlamentu proto, aby dle jejich slov rozkládali Evropskou unii zevnitř, tak na naší kandidátce máme aktivní lidi, kteří se skutečně chtějí v Evropském parlamentu postarat o to, aby každý člověk v regionech benefitoval z toho, že jsme členem Evropské unie, a poznal to ve své peněžence.

Ještě se vrátíme ke Green Dealu. Jsou tedy z vašeho pohledu dostatečné úvahy o jeho úpravách o omezení byrokratické zátěže? Přispějí k posílení konkurenceschopnosti Unie na globálním trhu?

Byrokratická zátěž nesouvisí jenom s Green Dealem. Souvisí i s ostatní regulací. Ano, je to něco, co hendikepuje evropské firmy v globální soutěži, takže určitě musí platit to, že musí nastat nějaké regulační prázdniny.

Když přijde nový předpis, tak dva nebo tři starší předpisy musí přestat platit. Čili není to úplně striktně spojeno pouze s Green Dealem. Těch nadměrných regulací v dalších oblastech je taktéž celá řada.

Co máte na mysli regulačními prázdninami?

Třeba to, že nebudeme nějakou dobu přijímat žádné další regulace. Koneckonců je to požadavek i něčeho, co se jmenuje Industrial Deal. Jak je Green Deal, tak existuje Industrial Deal, který sepsaly průmyslové firmy. Jsou to podmínky, které by chtěly, aby jim Evropská unie vytvořila, aby ve srovnání například s americkými firmami byli konkurenceschopní.

Kde vidíte svoje místo v rámci frakcí Evropského parlamentu?

Srdcem nás to táhne do Renew, rozumem do EPP, protože nesouhlasíme v tuto chvíli s tím, jak se hnutí ANO chová v Evropském parlamentu, kteří jsou součástí frakce Renew. Jak nedbají na zájmy České republiky a ochraňují pouze zájmy šéfa jejich hnutí.

