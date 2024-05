Rozhovor s Filipem Turkem, lídrem koalice hnutí Přísaha a Motoristé

Můžete na úvod stručně v bodech říci tři hlavní priority, se kterými kandiduje Přísaha a Motoristé sobě v letošních volbách do Evropského parlamentu?

Ano, jsou to národní zájmy, bezpečnost, protimigrační konstruktivní řešení a víceméně komplexní boj proti Green Dealu, proti zákazu výroby aut se spalovacími motory. Chtěli bychom zachovávat českou korunu, což není úplně něco, co by řešil Evropský parlament.

Což už je čtvrtá priorita, zůstaňme u tří. Hájit národní zájmy, co konkrétně si pod tím představit? Co konkrétně, jako jeden z více než sedmi set z europoslanců, v tomto byste osobně chtěl dělat?

Myslím si, že bychom měli vystupovat proti každé iniciativě, která by nás mohla zbavovat například práva veta a tak dále. To znamená méně diktátu, méně zákonů z Bruselu.

Můj ideální pohled by byl dostat se před Lisabonskou smlouvu, což se nikdy nedostaneme, ale vzhledem k tomu, jak vypadá Green Deal, jak vypadá migrační pakt, což jsou ta další témata, tak se obávám, že Evropská unie, ač jsem byl vždycky pro setrvání v Evropské unii, rozhodně věřím, že má mnoho výhod, tak díky migračnímu paktu, díky migrační vlně, díky Green Dealu a díky zásahům do průmyslu se obávám, že Evropská unie jako taková, to znamená Evropský parlament a Evropská komise, dělá mnoho věcí, které škodí.

Pardon, omlouvám se, že vám do toho skočím, ale myslíte si, že jednadvacet českých europoslanců ze sedmi set v tomto může udělat zásadní změnu?

Moje osobní válka nebo osobní výzva by bylo něco jako spojovat evropský automobilový průmysl s politickou scénou v Evropském parlamentu. Věřím, že pomocí iniciativ napříč frakcemi, ať už je to ECR, ale možná i v EPP se objevují poslanci, kteří by byli ochotni se v roce 2026 připojit k iniciativě, která by měla revidovat zákaz výroby aut se spalovacími motory.

To znamená, nejsem populista, neřeknu vám tady, že dvacet jedna nebo jeden český europoslanec zruší Green Deal, to je nesmysl. Ale myslím si, že se mohu velmi efektivně zasadit o to jako vysvětlovat, jak obrovské má ten průmysl problémy, ať už je to Volkswagen, BMW, Mercedes, všechny ty velký automobilky, protože se v tom pohybuju opravdu sedmnáct let, v tom automobilovém průmyslu. Je to můj život, mám to rád a něco o tom vím a lobbování napříč těmi frakcemi je něco, co to ovlivnit určitě může.

Jste v kontaktu s představiteli největších automobilek?

V kontaktu vyloženě nejsem, ale s některými jsem se setkal několikrát osobně a tím, že se v tom pohybuji, tak mám poměrně dobré kontakty.

Ptám se i proto, že už jste tady i několikrát zmínil, že byste chtěl zrušit plánovaný zákaz prodeje nových aut se spalovacími motory. Na druhé straně velké automobilky se na to už dlouhá léta připravují, samozřejmě výrobní plány mají připravené na několik let dopředu. Je reálné, i kdyby Evropská unie zákaz zrušila, to ještě vrátit zpátky? Nejsou automobilky už příliš daleko?

Nejsou, naopak s tím mají velký problém, dokonce pan Zipse, pan Weber z BMW, to je ředitel konstrukce a ředitel automobilky, řekli, že je to průšvih. Mercedes, který měl v roce 2030 dokonce přejít na elektromobily, řekl, že se přepočítal, už couvají. A Volkswagen už minulý rok žádal o obrovskou finanční pomoc právě proto, že musí dotovat výrobu elektromobilů pomocí běžných aut, protože elektromobily ve státech, kde na ně nejsou dotace, se prodávají relativně stále málo.

To znamená, že je potřeba, že dotují prodej elektromobilů lidé, občané, Evropská unie, stát anebo přímo ty automobilky. To znamená, že těm automobilkám se to úplně nehodí, spíše to nahrává čínským výrobcům nebo případně americkým výrobcům, kteří elektromobily vyrábí efektivněji, mnohem levněji a mají na ně strategické zdroje. Což jak víme, Čína v jižní Americe a v Africe ovládá všechny potřebné zdroje na výroby mnohasetkilových baterií a to neovládáme. To znamená, že se nám tím zvyšuje závislost na subdodávkách.

Na druhé straně ropu také v Evropě do takové míry netěžíme, takže i tam jsme závislí na palivech.

To je palivo, jenomže ta baterie je součást konstrukce auta a váží 400 kilo a je to nejdražší součást auta, takže tam je to nepoměr.

Když mluvíte o Green Dealu, tak ten je daleko širší, zdaleka nezahrnuje jenom zákaz prodeje nových aut se spalovacími motory. Pokud jde o další opatření, ta byste podpořili, nebo byste celý Green Deal chtěli zrušit?

Určitě, jsem velký ochránce přírody, takže spíš mám problém s tím, že se ochrana přírody vyměnila za určitý klimatismus a byznys a ohromný balíček zdanění, což vlastně Green Deal je. Teď, když tady máme paní Ursulu von der Leyenovou, tak jenom bych řekl, že když ona představovala Green Deal v roce 2019, ona sama říkala, že emise musí být tak drahé, aby to změnilo chování lidí.

Myslím, že tato převýchova pomocí Green Dealu, která je opravdu jako Green Deal ohromný balíček zdanění všeho, který nechrání přírodu, ale který zdražuje. Stavebnictví, dělá byznys s emisními povolenkami, s kterými obchodují Číňani, Japonci, Američani, zdražují nám tím úplně všechno. Máme nejdražší cement, železo, sklo na celém světě díky Green Dealu a díky předpisům.

Takže tohle všechno byste chtěl?

Chtěl, ale otázka, co potom se může povést. Jsem realista.

Mluvil jste také o migraci, bohužel nemáme tolik času, ale jaký je váš recept na migraci, co by měla Evropská unie udělat?

Tam právě dává velký smysl, že máme koalici Motoristů a bezpečnostního hnutí Přísaha. Máme na dvojce Nikolu Bartůšek, která je jedním z největších expertů na migraci. Hovoří pěti jazyky a hlavně devět let byla v migračních centrech…

Což nejsou úplně konkrétní návrhy, ale to je tedy spíš na ní.

Nechci říct, že je to na ní, ale díky těmto osobnostem máme komplexí řešení typu, že když vám někdo řekne uzavření hranic, to samozřejmě nestačí. Ale existuje tady teď britský, dánský, izraelský model. To znamená řešení azylu ve třetím světě. Samostatná cizinecká policie, což je největší problém na území naší republiky.

Mohli bychom pokračovat, kdybychom měli víc času. Stručná otázka na závěr, poprosím o stručnou odpověď. Ve které frakci byste chtěli být?

Z mého pohledu je úplně nejlogičtější ECR.

