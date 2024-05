Rozhovor s Hynkem Blaškem, lídrem kandidátky Aliance za nezávislost ČR – proti přijetí eura!

Pane Blaško, na začátek vás požádám, abyste v bodech řekl tři priority, se kterými jdete za Alianci do eurovoleb. Pak o nich budeme mluvit podrobněji.

Chtěl bych pozdravit posluchače a jak už ze samotného názvu této Aliance vyplývá, za nezávislost České republiky, ne eura. Takže se tam skrývá za prvé vystoupení z Evropské unie, za druhé vystoupení z NATO a za třetí ne migraci. A samozřejmě čtvrtým bodem je ne euru, tak jak je v názvu Aliance.

Tak to vezmeme popořadě. Vystoupení z Evropské unie. Kandidujete tedy do Evropského parlamentu s tím, že tam budete pracovat pro vystoupení z Evropské unie?

Samozřejmě si plně uvědomuji, že vystoupení z Evropské unie na základě příkladu Velké Británie je dlouhodobý proces.

A je potřeba, aby poslanci, kteří jsou zvoleni do Evropského parlamentu, společně s dalšími kolegy pracovali na tom, aby se připravily podmínky pro naše vystoupení z Evropské unie.

Protože to, co se tam děje, já jsem momentálně skončil svůj mandát europoslance, a proto můžu s plnou vážností říct, že to, co se tam děje, není normální.

A jak konkrétně můžete v Evropském parlamentu pracovat pro to, aby Česká republika vystoupila z Evropského unie?

Tak zaprvé jsou tam různé formy hlasů nebo je tam hlasování. Hlasuje se v Evropském parlamentu.

Ano, o jednotlivých zákonech.

To nejsou žádné zákony...

O nařízeních, směrnicích.

... protože Evropská unie není stát. Takže to je jedna věc. Čili můžou do toho vnášet tím, že jsou proti různým takovým věcem, jako je Euro 7 a migrace nebo migrační pakt, můžou tam dát, že jsou proti.

Bude záležet na tom, jestli se to povede, jak ostatní státy Evropské unie, jejich voliči nebo voliči těch europoslanců, koho si tam zvolí. Pokud dojde k tomu, že tam bude to složení Evropského parlamentu tak, jako je dneska, tak to bude práce na několik generací se z toho dostat.

Je to spíš záležitost národní.

Je to záležitost národní a je to také záležitost odvahy lidí, kteří tento stát řídí.

Před chvilkou jste zmínil migrační pakt. Je to opatření, které by snížilo počet migrantů v Evropské unii? Je potřeba ho nějak doplňovat?

Vůbec ne. Podívejte se, evropský pakt vůbec neřeší, jestli je to migrant ekonomický, nebo skutečně ten migrant pochází z míst, která jsou ve válečné zóně.

To by mělo, pokud vím, určit to azylové řízení.

No jo, ale jak to chcete udělat, když tito hoši zahodí veškeré doklady a řeknou, já jsem se narodil v roce 2008.

V tom případě údajně nebudou mít možnost vůbec o azyl požádat, podle schváleného migračního paktu.

Ale rozumíte, toto není žádný problém. Problém je to, jak je dostat odsuď pryč.

Budete tedy navrhovat nějaké změny v migračním paktu, nebo budete se snažit prosadit nějaké změny?

Samozřejmě jsem hlasoval proti tomu migračnímu paktu a věřím, že společně s kolegy se nám podaří prostřednictvím pozměňovacích návrhů dosáhnout toho, aby se v migračním paktu objevily věci, které chrání jednotlivé státy, potažmo Českou republiku, aby nám sem migranti nechodili.

Když jste teď byl v europarlamentu, tak se tam migrační pakt projednával. Navrhoval jste některé změny?

Já jsem byl…

V bezpečnostním podvýboru?

Ne. V poslední době jsem byl nezařazený, protože jsem odešel z SPD. Vždycky, i tak v tom případě migračního paktu, jsem hlasoval společně s tou frakcí, ve které jsem předtím byl, to znamená Identita a demokracie.

To znamená, že veškeré jejich návrhy jsem podpořil. Problém je, že když dojde potom k hlasování o pozměňovacích návrzích, tak už mám na papírku napsáno, že minimálně 430 až 460 europoslanců je proti. Tudíž tento pozměňovací návrh je smeten ze stolu.

Ještě mi řekněte, v jaké frakci, pokud budete zvolen, byste chtěl působit? Protože právě ta frakce, kde jste byl, Identita a demokracie, vás vyloučila, protože jste vystoupil z SPD.

Ano, ale patří to k euroskeptikům. A pokud bych byl zvolen, tak pravděpodobně po jednání s vedením této frakce, bych se do té frakce vrátil, byť za úplně jinou stranu, nebo v rámci Aliance.

Ještě váš krátký názor na veto, prosím, v Evropské unii?

To je strašná věc.

Takže jste proti, můžeme říct krátce?

Samozřejmě, jednoznačně všema deseti jsem proti, protože to nás obere úplně o všechno.

