Pane Májíčku, můžete, pokud možno heslovitě, předestřít tři vaše priority, s nimiž jdete do evropských voleb?

Mezi priority strany Levice patří určitě boj za sociální spravedlnost v Evropě, protože se domníváme, že tu Evropa zásadně podcenila. Potom je to otázka klimatických změn a jejich dopadů na Evropu a na obyvatele České republiky. A nakonec je to samozřejmě politika míru a zbrojení.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rozhovor s Janem Májíčkem, lídrem kandidátky strany Levice

V kapitole Rozumná ekologie označujete Zelenou dohodu nebo Green Deal za nereálnou ekologickou politiku. Proč?

Protože je to založeno na představě o zeleňování byznysu a my se domníváme, že ta transformace musí být mnohem hlubší a nesmí být postavená na tržních principech. To znamená, že musí vycházet ze zájmu, který je veřejný a jde primárně z pozice občanů.

To znamená, že se nemají peníze dávat jenom firmám na to, aby si udělaly nové výrobní kapacity, a tak začaly být tzv. konkurenceschopné, ale musí jít právě o to, aby lidé měli dostupnou elektřinu, aby měli kde bydlet, aby jejich pracovní místa byla udržitelná a nebyla to stará uhlíková pracovní místa, která prostě zanikají.

Pokud se rýsují úpravy unijního Green Dealu, které by měly omezit byrokracii, regulaci například zemědělského sektoru, jak se stavíte k těmto případným změnám Zelené dohody?

Naše představa je taková, že by všechna ta opatření měla vycházet z udržitelnosti. To znamená, aby se peníze nedávaly velkým agropodnikům, ale právě třeba lokálním farmářům, aby se důsledně dbalo na to, že se bude pěstovat šetrně, což se bohužel neděje. A dneska ten trend toho zjednodušování je právě výhodný pro velké hráče.

Jak hodnotíte tzv. migrační pakt?

Pro nás je migrační pakt velkým zklamáním, protože si myslíme, že v něm Evropa úplně rezignovala na jakékoliv humanistické zásady, na kterých byla postavena. Je to vlastně jen byrokratické opatření, které má bránit tzv. pevnost Evropa a umožňuje to, aby veřejné peníze, například i české, šly do diktátorských režimů, jako je například Libye, která se zavazuje a je ochotná slíbit za peníze tzv. zadržování.

A my víme, že například v Libyi existují obrovské koncentrační tábory, kde dochází k obrovskému násilí na lidech, kteří prchají před násilím ze svých zemí.

Uvádíte také, že chcete Evropskou unii mírovou a sociálně spravedlivou. K tomu je potřeba zásadní reformy Evropské unie, jak tvrdíte. Jaké? V čem by měla spočívat reforma?

Reforem je samozřejmě celá řada, ale dovolte mi zdůraznit zejména posílení institutu Evropské občanské iniciativy. To znamená, aby občané mohli přímo zdola, pomocí společného hlasování, navrhnout Evropské komisi nějakou legislativu nebo nějaké opatření.

Dneska je ten institut v podstatě jenom konzultativní, to znamená, že Komise k němu může přihlédnout a vyjádřit se, ale my bychom chtěli, aby Komise byla povinná jednat v duchu, ve kterém je požadavek, který podepíše příslušný počet evropských občanů. To je jedna varianta.

Druhá je samozřejmě posílení role Evropského parlamentu a také abychom měli Komisi, která bude přímo volena evropskými občany, jakožto ten nejvyšší reprezentant Evropské unie.

Do jaké míry se vaše volební heslo Demokratická EU dotýká i otázky, jestli zrušit právo veta pro členské státy, nebo nakolik vašim představám odpovídá dosavadní nastavení unijních rozhodovacích mechanismů?

Vůbec nám neodpovídá, protože bychom chtěli, aby občané měli mnohem silnější hlas v rozhodování o tom, co se na unijní úrovni rozhoduje, co se dělá.

Právo veta je trošku zástupný problém za otázku legitimity Evropské unie, protože vidíme, že se přijímá řada politik, které jsou velmi nepopulární nebo které nejsou vůbec konzultovány s evropskými občany.

A právo veta, tak jak dnes je, je jediná pojistka proti tomu, aby se EU nerozpadla.

Chcete zajistit dostupnost bydlení, dá se podle vás ovlivnit na evropské úrovni? Pokud ano, jak?

Nepochybně ano, například tím, co navrhujeme, a to je zařazení bydlení mezi tzv. nepodmíněné základní služby.

To znamená, že členské státy by měly povinnost dbát na to, aby v jejich zemích bylo dostatečně dostupného bydlení, které by bylo veřejné. Protože my dobře víme, že když se pouze staví a ty byty jsou volně hozeny na trh, tak se často stávají předmětem tzv. nákupů investičních bytů.

To znamená, že skupiny, podnikatelé a lidé, kteří mají přebytečný kapitál, do nich investují a mají je prázdné a jenom na investice, aby se jejich investice zhodnocovala.

My chceme jít obrácenou stranou, to znamená, aby byla veřejná výstavba pod veřejnou kontrolou, kde by bylo regulované nájemné a to by zajistilo bydlení pro potřeby evropských občanů tak, jak to vidíme naléhavě ve všech státech EU.

Máte šest bodů pro lepší Evropu, mezi nimi regulaci tzv. umělé inteligence. Proč to považujete za prvořadý úkol?

Je to otázka, která se týká budoucnosti, a vidíme ten fenomenální nástup tzv. generativní AI, to znamená těch nástrojů, které vám umožňují vytvářet různé věci.

V mediální sféře vidíme problém tzv. deepfake, to znamená kopií lidí a hlasů, které se objevují na různých sociálních sítích.

Myslíme si, že je to důležité, protože pokud nebudeme mít dostatečně transparentní systém kontroly a toho, abychom věděli, jak tyto softwary fungují a jak ty algoritmy fungují, tak se můžeme snadno stát jako veřejnost obětí různých útoků.

Dobře, ale jak byste na evropské úrovni chtěli AI regulovat?

Nedávno byla přijata směrnice o digitálním trhu. Chtěli bychom mít směrnici, která by právě nařizovala transparentnost v tom, jak firmy používají ten algoritmus, aby veřejnost měla možnost do něj nahlédnout, a pokud možno aby zde byla permanentní veřejná kontrola toho, jak tyto algoritmy fungují.

V rámci kterého uskupení, které frakce v Evropském parlamentu chcete body svého programu prosazovat?

Strana Levice je členskou stranou Evropské levice, to znamená, že bychom byli součástí skupiny The Left, levice v evropském parlamentu.

Všechny naše předvolební rozhovory najdete na zpravodajském serveru iROZHLAS.cz.