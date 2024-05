Rozhovor s Jindřichem Rajchlem, lídrem kandidátky koalice PRO – Jindřicha Rajchla

Pane Rajchle, můžete stručně v bodech říci tři hlavní priority, se kterými kandiduje PRO – Jindřicha Rajchla v letošních volbách do Evropského parlamentu?

Ekonomika, bezpečnost, suverenita. Zcela jednoznačně odmítáme právo veta, odmítáme přesunování kompetencí z České republiky na unijní platformu. Zcela jednoznačně jsme proti zrušení práva veta a chceme, aby Česká republika skutečně rozhodovala o svých záležitostech tady v Praze, a nikoliv aby byla v podstatě jenom takovou vazalskou zemí, kolonií Evropské unie.

Současně je to bezpečnost. Jsme zcela jednoznačně proti migračnímu paktu. Ve svém videu jsem, myslím, detailně rozebral, že pan Rakušan nám lhal ohledně výjimky pro Českou republiku, a skutečně ta migrace pro nás představuje obrovskou hrozbu a myslím si, že Česká republika by ji měla stejně jako Polsko, Slovensko a Maďarsko odmítnout, protože je to špatně.

K tomu se dostaneme detailně, prosil jsem v bodech, takže zůstaňme u bodů. Začnu tím prvním, který jste řekl, ekonomika, protože hned první bod ve webové verzi vašeho programu zní pro růst a soběstačnost České republiky. Je tam napsáno, že ve všech případech budete podporovat ekonomický růst a zvýšení soběstačnosti Česka, zejména vyšší využití českých surovin v rámci českého primárního průmyslu. Jak tohle chcete prosazovat v Evropském parlamentu?

V Evropském parlamentu musíte v podstatě jenom brzdit, když to tak řeknu. Tohle je program, který je primárně pro evropské volby, ale zároveň přesahuje až do parlamentních voleb, protože bereme evropské volby jako takový odrazový můstek do parlamentní voleb. Nicméně v rámci Evropského parlamentu můžete alespoň částečně brzdit některé nesmysly, které Brusel v současné době vymýšlí, jako je jednotná energetická politika, jako je Green Deal a všechny ty ostatní kvóty, které tady jsou.

Kvóty na zemědělství, které jsou naprosto nespravedlivé vůči nově příchozím zemím, a zejména České republice. Naši zemědělci v podstatě nemohou být konkurenceschopní při současných pravidlech pro zemědělství v rámci Evropské unie, protože povinnosti jsou tam stejné, ale práva jsou odlišná.

Pokud usednete v Evropském parlamentu, co s tím jako jeden z více než 700 europoslanců budete chtít dělat?

To není o jednom člověku, je to samozřejmě o celé frakci, protože v rámci Evropského parlamentu vznikají různé frakce. V současné době nám je nejbližší frakce ID, nicméně musím říct, že vím, byl jsem teď v Maďarsku, v Budapešti na konferenci a v Rumunsku, že se jedná velmi intenzivně o vzniku nové frakce národně konzervativních sil pod vedením Viktora Orbána, maďarského premiéra, a byli bychom velmi rádi součástí této frakce a aktivně se podíleli na jejím vzniku.

To znamená, je to o tom hledat partnery do diskuse, partnery k tomu, abychom skutečně vytvořili středoevropský blok, který by dokázal skutečně omezit svojí silou hlasů národně konzervativních stran a myslím tím třeba i rakouské FPÖ, polské Právo i spravedlnost, španělský VOX a mohl bych pokračovat. To znamená opravdu silný národně konzervativní blok, národně konzervativní frakci, která by všem těm nesmyslům, které nám bruselští byrokrati servírují, vzdorovala.

V programu se vymezujete proti Green Dealu, ostatně mluvil jste o tom i před chvílí.

Velmi tvrdě.

V programu máte, že aktivně podpoříte veškeré snahy o jeho zrušení a nahrazení proveditelnými cíli v oblasti udržitelnosti a ochrany životního prostředí. Co jsou ty proveditelné cíle, co si pod tím představit?

Doporučuji všem, aby se podívali na naši stránku blueacademy.cz. Je to náš think-tank, kde jsme prezentovali celý program ochrany životního prostředí, který není založen na velké zelené lži, protože Green Deal skutečně jako takový je obrovská lež. Celý ten systém emisních povolenek, toho, co se na nás chystá v příštích letech, drtivá většina občanů vůbec netuší, co Brusel chystá, že se budou rozšiřovat emisní povolenky na bydlení, pohonné hmoty, jídlo a tak dále.

Omlouvám se, že do toho skočím. Já jsem se ptal pozitivně, co budete prosazovat. Vy jste odkázal na web, dá se říct si třeba ve dvou bodech, co je na tom webu?

Je to skutečně pravá ochrana životního prostředí. Osobní odpovědnost, nikoliv kvóty, nikoliv nařízení, nikoliv finanční zatížení ekonomiky. Protože v současné době celý koncept Green Dealu je postavený na vytahování peněz z kapes občanů. A to je naprosto špatně.

Nechceme žádné dotace, nechceme fantasmagorické, utopistické teorie, chceme především osobní odpovědnost občanů a znovu říkáme, je to celý komplex, celý soubor opatření, který kdybych tady měl vyjmenovávat, tak tady budeme sedět asi hodinu a ono jedno bez druhého nemůže fungovat. Je to komplexní věc.

Říkáte, že jste proti dotacím. Mě ve vašem programu zaujalo to, že jste proti dotacím na snižování energetické náročnosti budov. Není tohle cesta, jak běžní lidé mohou ušetřit za energie?

Ne. Celá ta energetická náročnost budov je opět vlastně jenom hoax. Je to součástí Green Dealu. Lidé by měli vědět, že…

Pardon, když zateplím dům, vyměním okna, neušetřím na topení?

Částečně ano, ale to jsou věci, které nejsou vůbec podstatné. V rámci celé téhleté koncepce všeho možného dotování vám vlastně vyjde to, že zase ve skutečnosti zaplatíte ty dotace vy. Primárně dotace nesnášíme, považujeme je za zlo celé ekonomiky. A jsem přesvědčen, že v rámci celé rekonstrukce budov je to absolutně neproveditelný cíl. Lidé na to nemají v současné době. A pokud by měli dostávat dotace, tak peníze nerostou na stromě. Peníze se zase musí od někoho vybrat. A jsme zcela jednoznačně proti tomu.

Takže proto jste proti. Zbývá nám necelá minuta. Mluvil jste o migraci. Můžete stručně, ale opravdu stručně říct si, jak si představujete její řešení jiné než migrační pakt?

Zcela jednoznačně. Za prvé ochranu hranic Evropské unie i ochranu hranic České republiky. Na prvním místě musíme zamezit ilegální migraci. Paní Ylva Johanssonová nám říká, že potřebuje o milion migrantů ročně víc. Komisařka, švédská komisařka, která hájila lež Víta Rakušana. A v současné době koncept multikulturalismu selhal. Vidíme to v Německu, vidíme to ve Švédsku, vidíme to ve Francii. Česká republika nenese odpovědnost a nezpůsobila migrační krizi. Bylo to Německo, které bylo hlavním viníkem.

