Rozhovor s Jiřím Paroubkem, lídrem koalice ČSSD

Český rozhlas přináší rozhovory s lídry všech stran a uskupení, které kandidují v červnových volbách do Evropského parlamentu. Na otázky moderátora odpovídá Jiří Paroubek, lídr koalice ČSSD, tedy České suverenity sociální demokracie, hnutí Směr Česká republika a strany Domov. Praha 6:00 13. května 2024

Pane Paroubku, vím, že jdete do předvolebního boje s pěti prioritami. Můžete nás kvůli času jen stručně seznámit s těmi třemi nejdůležitějšími?

Všechny jsou důležité, ale doufám, že budu stručný: takže mír, a ne válka. Konec války na Ukrajině, konec dodávek zbraní, konec stupňování války, protože není v českém národním zájmu ani v zájmu Evropské unie.

Myslíme si, že každá válka je špatná, stejně tak válka v Gaze, která by měla skončit co nejdříve, protože vidíme, jak probíhá válka také na cenách benzinu a nafty, které si dáváme do svých aut. Takže to je první priorita.

Druhá priorita je, nazval bych ji obrana českých zájmů, a zejména životní úrovně českých lidí. Ta v posledních dvou letech utrpěla tvrdý zásah právě především díky válce na Ukrajině.

Vzrostly ceny komodit, vzrostly ceny všech surovin. To se projevilo růstem cen a vysokou inflací. Oficiálně 25 procent v souhrnu dvou let, já říkám 30 procent a poklesem životní úrovně českých lidí o, řekněme, čtvrtinu, možná jenom o pětinu. Jenom.

Takže chceme, aby byl zestátněn ČEZ, to je jedna věc, což by nám umožnilo snížit podstatným způsobem ceny elektrické energie, které se převádějí zbytečně na burzu do Lipska, tu nadhodnotu prakticky krade někdo mimo republiku. Chceme progresivní zdanění.

Takže to jsou požadavky, které mají posílit státní rozpočet a také ekonomiku firem a běžných lidí. Nechceme žádné nákupy drahé vojenské techniky počínaje americkými stíhačkami F-35.

Třetí téma?

Migrace, tam budu stručný. Ne živelné inflaci, zajistit ochranu vnějších hranic třeba i za cenu vybudování sborů pro ochranu hranic, které by neměly ovšem žádný charakter nějaké intervenční armády.

Čtvrté téma, Green Deal, přehodnotit Green Deal. Je důležité, jací lidé budou v Evropském parlamentu, protože jinak tam budou blbosti typu zrušené spalovací motory.

Jasně, pojďme mluvit o tom, co chcete vy, ale to páté téma, abychom se mohli doptat na jednotlivá témata?

Suverenita, zachování práva veta. Kdyby nebylo zachováno právo veta, tak by to ve svých důsledcích vedlo k tomu, že Česko by se stalo zemí třetího řádu, provincií na úrovni, řekněme, Lombardie nebo nějakého francouzského departamentu.

Zachovat právo veta, je to jasné. A teď pojďme k první prioritě. Jakým způsobem byste se chtěli zasadit o nastolení míru na Ukrajině, o ukončení konfliktu v Gaze jako zástupci Česka v europarlamentu?

Samozřejmě bych se začlenil do skupiny poslanců, která bude o toto usilovat a která předpokládám bude po volbách tak silná, že jim bude bližší mír nežli válka.

Jde o to zahájit přímá jednání, pokud jde o Ukrajinu a Rusko, o míru a o podmínkách obou stran, jak si představují mírová ujednání. Takže to je jedna věc.

Pokud jde o Gazu, tak to je složitější případ, ale myslím si, že bez Evropské unie a také bez dalších velmocí se mírové ujednání také nemůže udělat.

V jakém ohledu by se podle vás měl revidovat tzv. Green Deal?

Především je potřeba vědět, že tady ta možnost je v letech 2025 až 2026, to znamená, k těm věcem, které považujeme za zvrhlosti, se prostě vrátit.

Třeba spalovací motory, jak jsem naznačil, tak to by byl těžký úder českému automobilovému průmyslu. Těžký úder zaměstnanosti a těžký úder také ekonomice republiky, která, řekněme, z desetiny je, pokud jde o její vývoz, závislá právě na vývozu aut, které mají spalovací motory.

V otázce migrace, kterou uvádíte mezi programovými prioritami, nakolik účinnou úpravu společné unijní politiky představuje nový pakt o azylu a migraci?

Myslím, že je spíš překážkou toho, protože vyhovuje možná některým zemím, ale České republice ne, protože je tam skrytá možnost přerozdělování migrantů.

A taky si myslíme, že je potřeba skončit s neokoloniální politikou ve vztahu k rozvojovým zemím, především k africkým zemím tak, aby odtamtud lidé neutíkali.

Kde vidíte, jak říkáte, skrytou možnost přerozdělování migrantů?

Tam v tom paktu je to zabudováno.

V čem? Kde? V jaké pasáži?

No tak já vám neřeknu přesně, to má 1500 stran nebo kolik.

A jak tady efektivně zajistit ochranu evropských hranic?

Asi jenom tím, že evropské státy projeví solidaritu s hraničními státy a že tedy budou vytvořeny nějaké sbory, armádní sbory, abych byl přesný, ozbrojené jednotky na ochranu hranic tak, aby nepřicházeli ilegální uprchlíci, aby, řekněme, migrace byla omezená jenom na ty, kdo prchají z těch zemí z politických důvodů, anebo třeba na odborníky, které to evropské hospodářství potřebuje.

Která parlamentní frakce by vám vyhovovala? Která vám je nejblíž?

Samozřejmě jsem celoživotní socialista, takže socialisté. Ale pokud budou pokračovat v aktivistické politice a podpoře války na Ukrajině, tak to by asi nebyl můj šálek čaje. Tak bych hledal nějakou jinou frakci, která bude schopna programové představy, které máme, naplňovat.

