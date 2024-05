Můžete na začátek říct krátce tři priority Strany zelených, které chce strana prosazovat?

Dobrý den, vám i posluchačům. Především jsme přesvědčeni o tom, že Česko i Evropu čekají velké výzvy. Ty jsou spojeny především s řešením klimatické změny. Abychom v řešení těchto výzev obstáli, tak nás musí vézt a zastupovat politici, kteří rozumí současné době, a nejsou to politici, kteří nás dostali do téhle situace. Proto potřebujeme novou generaci politiků a političek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rozhovor s Johannou Nejedlovou, lídryní kandidátky Strany zelených

Naše priority leží především v zelené transformaci naší ekonomiky. Jsme přesvědčeni, že tato výzva je zároveň příležitostí, která nám může pomoct zlepšit naše hospodářství, přinést do Česka i do Evropy lepší práce za více peněz, pomůže nám zlepšit naše zemědělství tak, aby bylo ekologičtější a díky tomu jsme měli levnější, kvalitnější a chutné potraviny na našem stole, a aby naši občani a občanky ušetřili za energie.

Druhá priorita je posílení bezpečnosti a spolupráce v Evropě. Máme kousek za hranicemi válku na Ukrajině. Potřebujeme se začít bavit o společné obraně, protože když budeme společně zbrojit, tak ušetříme a budeme dál posilovat naši spolupráci například.

Třetí priorita jsou lidská práva. Evropa je a musí zůstat místem svobod a lidských práv. Nám záleží na právech LGBTQ+ lidí, záleží nám na právech a svobodách spojených s rovností žen a mužů a záleží nám také na právech dalších menšin.

Když mluvíte o zelené transformaci ekonomiky, tak Česká republika má energeticky náročný průmysl. Jak by měla transformace vypadat, aby nebyla likvidační pro české podnikatele a české podniky?

Bohužel jsme velmi zaspali v adaptaci našeho energetického mixu. Ostatní evropské státy už mnohem víc energie produkují právě z obnovitelných zdrojů energie. Kdybychom do toho investovali už mnohem dřív, tak jsme teď třeba nemuseli být tolik závislí na ruském zemním plynu, který když si kupujeme, tak tím financujeme Putinovu agresi na Ukrajině.

Takto to ale je. Tak co s tím?

Pojďme vzít peníze a investovat je do rozvoje a taky inovací v obnovitelných zdrojích energie.

Kritici rychlé ekologické transformace se také obávají ztráty konkurenceschopnosti. Vy ty obavy nemáte?

Právě jsem přesvědčená o tom, že lidé, kteří se obávají konkurenceschopnosti, nevidí, že pokud nebudeme investovat do transformace, tak zůstaneme nekonkurenceschopní a ujede nám vlak.

Spojené státy, ale i Čína už dávno masivně investují stovky miliard dolarů do toho, aby svoji ekonomiku nakoply a aby začala fungovat mnohem více zeleně. Pokud my tohle neuděláme, tak v Evropě nebudeme mít dostatek pracovních míst, protože tady budeme vyrábět zastaralé věci zastaralými metodami.

Kde vzít peníze na investice?

Peníze se sehnat dají a musíme je sehnat. Evropský rozpočet se dá významně posílit, pokud se rozhodneme konečně začít vybírat peníze, které nám velké korporace ukrývají do daňových rájů. Tam jsou stovky miliard eur, které bychom mohli do té naší ekonomiky přinést.

My jako Zelení prosazujeme zavézt uhlíkové clo, což by pomohlo ochránit výrobky, které vyrábíme tady v Evropě, před výrobky, které nám budou cenově konkurovat tím, že budou levnější, protože se vyrobí ve státech, které nebudou mít tak přísná pravidla na uhlíkové emise.

Co se týče bezpečnosti a spolupráce v Evropě, nedávno Evropská unie schválila migrační pakt. Je podle vás a bude podle vás funkční, nebo je potřeba v něm udělat nějaké změny?

Jako Strana zelených jsme trochu kritičtí k migračnímu paktu jako takovému, ale z jiných úhlů pohledu než strany, které teď migranty straší a rozvolávají nebo vyvolávají zbytečně nenávist, xenofobii nebo islamofobii.

Myslíme si, že je potřeba podívat se na to, jak se sem lidé, kteří mají právo na azyl, dostávají. Měli bychom jim zajistit bezpečné cesty tak, aby mohli žádat o humanitární víza v zemích, odkud utíkají. Skutečně aby se ta víza dostala jenom lidem, kteří na ně mají právo, a pak jsme nemuseli řešit složitě, jak lidi, kteří to právo neměli, vracet zpátky.

To znamená azylové řízení už v těch zemích, odkud pocházejí?

Přesně tak. Už teď se dá v některých zemích žádat o humanitární vízum a chceme tu možnost rozšířit tak, aby lidé nepodnikali náročnou velmi nebezpečnou cestu, během které platí horentní sumy převaděčům.

Tomu rozumím, pak jsou ale migranti, kteří vědí, že na azyl nemají nárok. Co s nimi? Co s těmi nelegálními migranty?

Migranty, kteří nemají na azyl právo, musíme velmi rychle vyhodnotit jako ty, kteří to právo nemají, a pak je musíme poslat zpátky do země jejich původu. Nedává ale smysl držet je roky v detencích, což je možnost, která by mohla být realitou v tom, jak je migrační pakt nastaven. Z toho nemá nikdo benefit, protože to akorát stojí peníze naše daňové poplatníky.

Pojďme se podívat, v jaké populační situaci jsme. Naše firmy si stěžují, že tady nemáme dostatek zaměstnanců. Pojďme se podívat na dobře řízenou a dobře nastavenou integraci i jako možnost, jak vyřešit chybějící pracovníky v některých pozicích.

Budeme potřebovat mnohem více lidí v péči, protože naše populace stárne. Dobře řízená, promyšlená, naplánovaná a skutečně dobře nastavená migrace je jednou z těch cest, kterou se budeme muset vydat.

Ještě k bezpečnosti. Vy byste chtěli něco jako společnou evropskou obranu?

To bychom chtěli. Myslíme si, že když bude každá země Evropy investovat samostatně do své bezpečnostní politiky a obrany, tak to nebude mít dohromady takový výkon, jako kdybychom to dělali koordinovaně a společně. Společná obrana je cesta, jak být skutečně připraveni a jak ušetřit peníze.

Všechny naše předvolební rozhovory najdete na zpravodajském serveru iROZHLAS.cz.