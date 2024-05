Rozhovor s Martinem Urzou, lídrem kandidátky Urza.cz: Nechceme vaše hlasy

Na začátek bych vás požádala o tři priority vaší strany, se kterými jdete do eurovoleb, ale kde tedy nechcete získat žádné hlasy a funkci byste odmítli.

Dobrý den, děkuju za pozvání, je to přesně, jak říkáte. Náš důvod, proč kandidujeme, není ten, že bychom se chtěli stát politiky a něco pak hlasovat v Evropském parlamentu. Náš důvod, proč kandidujeme, je, že chceme předávat lidem nějaké myšlenky pomocí kandidatury. Pokud se ptáte na nějaké tři zásadní body, které máme, tak naší hlavní hodnotou je svoboda.

A pokud by se to mělo nějakým způsobem promítnout do nějakých bodů, které se týkají Evropské unie, tak bych asi začal deregulací, protože Evropská unie začala na moc krásné myšlence volného pohybu zboží a osob, což je vlastně volnotržní myšlenka a přijde mi to jako hodně krásný, zbavování se celých bariér a podobně.

Na druhou stranu se časem vyvinula v obrovský byrokratický moloch, který už vydává víc regulací, než by přispíval právě tomu volnému trhu. Což znamená, že naší velkou prioritou by bylo deregulovat. A to samozřejmě nejenom ze strany Evropské unie, jak spousta stran bude říkat, jako udělejme si to tady sami v Praze, protože v Bruselu to dělají špatně. My nejsme spokojeni ani s regulacemi z Bruselu, ani s těmi z Prahy.

Dalším bodem by byla asi, a to s tím určitě souvisí, nějaká decentralizace, protože opět Evropská unie se začala šíleně moc centralizovat a podle našeho názoru je svoboda právě velice spojená s decentralizací. Čili aby si každý mohl nějakým způsobem rozhodovat o svém, o svých životech a na to, abych byl svobodný, tak potřebuju mít zodpovědnost za svůj život a to těžko mohu mít, když mi neustále někdo něco nařizuje a když mi někdo bere moje svobody a práva a rozhoduje o nich, což opět dělá jak Evropská unie, tak i náš český stát.

A třetí priorita?

S tím by asi souvisel princip subsidiarity, který sice deklarativně Evropská unie dodržuje, alespoň o tom píše a mluví, ale potom reálně mi to tak nepřijde, protože podle principu subsidiarity platí, že veškeré problémy by se měly řešit na nejnižší správní úrovni, nejblíže k občanům, jak to možné je.

Jenže to Evropská unie naprosto flagrantně porušuje, protože existujou zcela zjevně oblasti, například dotace zemědělství, které můžou probíhat na nižších celcích, než je Evropská unie, což je dokázáno třeba tím, že tam dlouho probíhaly, až si je pak Evropská unie převzala pod svoji kompetenci, což je ale právě v ostrém rozporu s tím principem subsidiarity.

A to je jenom jeden z mnoha příkladů, kdy Evropská unie dělá spoustu věcí, které můžou dělat a předtím i dělaly národní státy nebo i nižší správní celky a Evropská unie se je teď uzurpuje.

Máte zformulováno, co byste chtěli jinak, tak proč potom kandidujete, ale nechcete jít do politiky?

Protože nevěříme v politickou cestu. Nemyslíme si právě proto, že jsme i pro tu decentralizaci, tak si nemyslíme, že reálný změny můžou proběhnout tak, že někam přijde politik, který něco odhlasuje.

Ale proč pak jdete do voleb?

Právě proto, že to, čemu věříme, je šíření myšlenek, to, aby se to změnilo v každém jednotlivci. Protože když chceme něco měnit, musíme začít u sebe. A my jsme odpůrci sociálního inženýrství, takový to, že někdo někam přijde a řekne: teď budu měnit životy lidí, který ani neznám, vůbec nerozumím jejich problémů, ale vím líp než oni, jak to mají udělat. Tomuhle nevěříme. Myslíme si, že každý musí začít sám od sebe, a chceme myšlenky předávat. Čili využíváme volby, nejenom evropské, ale i každé jiné k tomu, abychom tyhle myšlenky zviditelňovali. Protože kandidatura je právě o nějakém předávání myšlenek.

Rozumím. Víme, že byste politickou funkci odmítli, co byste udělali, pokud byste se dostali přes to jedno procento hlasů a měli byste nárok na příspěvek za hlas. Což v případě eurovoleb, kam nechodí příliš mnoho voličů, se může stát. 23 tisíc by to bylo v minulých volbách.

To je zajímavé. Nemyslím si, že by se zrovna tohle u nás mohlo stát.

Ale minule při parlamentních volbách jste to neměl rozmyšlené, teď už víte.

Mám tam nějaký přibližný, co s těmi penězi udělat. Určitě si ty peníze nechci brát. Přesně proto, jak říkám, je důležitý začít od sebe. A pokud kritizujeme to, že lidi berou od státu dotace, tak nechceme být ti, kteří si berou od státu peníze.

Co s nimi udělat? Charita?

Možná, ale nemyslím si, že bychom šli touhle cestou.

Takže to nemáte rozmyšlené.

Uvažujeme o něčem. Bylo by to sice nelegální, ale otázka je, jak by se to provedlo. Ale teoreticky ty peníze vzít a spálit by mohl být nějaký krok, nějaké gesto, na kterým by se mimo jiné dalo i vysvětlovat, jak Česká národní banka znehodnocuje korunu.

Možná by ty peníze ale mohly někomu pomoct. Nicméně, říkal jste, že původní myšlenka Unie byla dobrá, a to byl ten volný pohyb zboží a osob. Proč třeba právě ji anebo ty další priority nechcete prosazovat v Evropské unii? Protože tím byste se mohli snažit postupně měnit společnost podle svých idejí.

Nevěřím tomu, že to lze. Nemyslím si, že lze přijít do Evropské unie a nějakým způsobem ji reformovat. Protože, jak se říká, kapři svůj rybník nevypustí. A bohužel lidi, kteří jsou navázaní na spoustu peněz a grantů a programů Evropské unie, si sami nepodříznou vlastní živnost.

Byli byste tedy pro vystoupení z Evropské unie?

Za sebe asi jo. Rozhodně si myslím, že by dávalo smysl mít minimálně referendum o tom. Už proto, že jsme vstupovali do o hodně jiné Evropské unie, třeba bez Lisabonské smlouvy. A vzhledem k tomu, že se podmínky výrazně změnily, tak si myslím, že by se mělo i čas od času opakovat to referendum. A to jednak, když se výrazně změní Evropská unie, jaká je, ale taky třeba jednou za generaci, třeba za 25 let. Protože už jsou tady najednou jiní voliči a jiní lidi, tak když ti lidi mohli rozhodnout o vstoupení, tak si myslím, že by stejně kvalifikovaně měli rozhodovat o tom, jestli vystoupit, nebo zůstat.

