Prosím, pane Hamerský, na úvod velmi stručně k hlavním prioritám vašeho programu, co chcete prosazovat v Evropském parlamentu.

Ta hlavní, úplně jedna jediná priorita: chceme z voleb udělat referendum o uzákonění eutanazie jak v České republice, tak i na úrovni Evropské unie, protože Evropská unie má katalog lidských práv a chceme ho rozšířit o právo na asistovanou pomoc s koncem života.

Rozhovor s Milanem Hamerským, lídrem kandidátky Hlas za uzákonění eutanazie, Hlas za rovnoprávnost žen, Hlas za bezpečnou a spolupracující Evropu!

Nehrozí tedy, když chcete referendum učinit tímto způsobem, že když se tam nedostanete, nebude to znamenat, že tedy Češi o vaši prioritu, o eutanazii nestojí?

To se právě ukáže. Je zcela zřejmé, že Češi o to stojí, ale není to pro ně prvořadá věc, podle které by se rozhodovali. Teď budou mít ve volbách zcela jednoznačnou a velmi snadnou možnost se vyjádřit, protože víme, že k těm volbám se obtěžuje třetina lidí, dvě třetiny zůstanou doma.

Žádná evropská témata je nezajímají natolik, aby dvě třetiny přišly k volbám, takže možná toto lidskoprávní téma, téma na úrovni interrupcí, téma na úrovni manželství pro všechny, opravdu silné etické téma, které se dotýká naprosto každého, protože každý zemřeme a každý jsme svědky bolesti a umírání našich příbuzných, má možnost v červnu využít volby jako referendum.

Říkáte, že většina. Podle čeho říkáte, nebo podle jakých průzkumů, které citujete, že většina Čechů chce eutanazii?

CVVM to velmi poctivě, což je státní instituce, státní výzkumná instituce od roku 2007 monitoruje názory lidí na potraty, na manželství, na eutanazii. Bývalo to 66 procent lidí pro, dneska už je to přes 73 procent, je to rok starý výzkum.

Získali jsme podporu prezidenta, máme podporu jedné senátorky, která předkládá návrh zákona. Zítra bude předložena ústavní stížnost, protože v mnoha zemích, například v našich sousedních Německo, Rakousko, ústavní soudy rozhodly o právu na asistovanou pomoc na konci života.

Náš rozhovor je předtáčený, tak jenom k těm termínům. Pokud to vrátím na unijní úroveň, pokud vím, tak jen pět zemí Evropské unie má uzákoněnou eutanazii. Není v pořádku, pokud si každý stát určuje sám tohle právo, než o něco takového usilovat na unijní úrovni?

Ano, souhlasím s vámi, že je to k úvaze. Evropský parlament teď, na předposledním jednání, hlasoval, včetně českých europoslanců, o tom, jestli by právo na interrupci mělo být také evropské. A čeští konzervativci, lidovci, SPD, ODS hlasovali proti, ostatní strany hlasovaly pro.

To znamená, je to diskuse, jestli Evropská unie je jenom nějaký ekonomický prostor, který se ani neumí bránit proti Rusům a podobně, nebo je to i prostor, kde máme společné hodnoty, na kterých se shodneme, například, že ženy mají za nějakých podmínek právo na interrupci, že lidé mají za nějakých podmínek právo ukončit trpící život.

A pokud tedy vy máte jako prioritu právě eutanazii, rovnoprávnost žen a tak dále, tak proč je podle vás důležité řešit tyto otázky právě celounijně?

Právě proto. Protože máme volný pohyb osob, máme volný pohyb zboží, služeb, kapitálu. Evropa se propojuje, čeští občané pracují v zahraničí, stonají v zahraničí, musí využívat zahraniční zdravotní péči, naopak cizinci zase využívají českou zdravotní péči, takže dává smysl, abychom se o tom bavili. Ta aktivita je velice silná. 35 organizací napříč Evropskou unii z 21 zemí vyzvalo europoslance, aby schválili rozšíření Listiny základních práv Evropské unie právě o toto právo. Vy jste zmínila, že to má pět států.

Ano.

A proč bychom měli být státy druhé kategorie? Neustále řešíme, že máme dvojí kvalitu potravin, to nás strašně trápí.

Je otázka, co je první a co je druhá kategorie. Říkáte druhá kategorie podle vás, pokud tedy eutanazii nemáme uzákoněnou, ale dalších dvaadvacet států ji rovněž nemá uzákoněnou. Promiňte, posunu to k dalšímu tématu. Jste pro omezování počtu oblastí, kde platí právo veta až k úplnému zrušení, tedy veta. Nepřijde tak Česká republika o důležitý nástroji, jak prosazovat své zájmy, či zablokovat to, když jde někdo proti nim?

Samozřejmě je to strašně složité, protože celá Evropská unie vyjednává složitým způsobem, kterému nerozumí ani experti, kteří tam sedí a mnohdy jsou překvapení. Je nutné, abychom v Evropě posilovali to, že se domlouváme, že vytváříme koalice. Umíme si představit, to jsou ty návrhy, že by třeba veto nebylo vázáno na jeden stát, ale že by veto platilo, když by se na tom shodlo třeba tři čtyři státy.

Kde byste hledal partnery pro taková jednání?

Jsme střední země, to znamená, naši hlavní partneři nemohou být státy, které teď uchvátily nějací lumpové, jako je Slovensko a Maďarsko. Naši spojenci musí být země Beneluxu, Skandinávie. To jsou země, se kterými se musíme srovnávat. To jsou země, které lidem nabízí lidská práva, včetně eutanázie. A opravím vás, není pravda, že pět států Evropské unie nabízí eutanazii.

Má uzákoněnou, jsem říkala.

Dalších deset, včetně Rakouska, nabízí asistované sebeusmrcení jako Švýcarsko. To znamená, je to polovina zemí Evropské unie.

Dotknu se ještě jedné věci, protože mezi vašimi prioritami je i řešení migrační krize. Jste hlas právě za bezpečnou a spolupracující Evropu, mimo jiné. Tak jak v tomto ohledu hodnotíte migrační a azylový pakt, který přednedávnem Evropský parlament odsouhlasil, protože za problematický ho mají právě lidskoprávní organizace.

Určitě, hnutí Hlas zakládal Pavel Telička. To znamená, máme tady expertizu, která jednoznačně říká, že to, na čem se dohodl Evropský parlament, je minimum. Nejsme ti, kteří to budou rozbíjet, ale určitě bychom byli pro to, aby se posílila spolupráce uvnitř Evropské unie, aby černí pasažéři nemohli těžit z toho, že někdo má problémy. Takže musíme spolupracovat. Pakt bychom nebourali, ale zlepšili.

