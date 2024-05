Rozhovor s Petrem Cibulkou, lídrem hnutí Volte Pravý Blok www.cibulka.net

Představte, pane Cibulko, tři body vašeho programu do evropských voleb.

Mám čtyři, tak vám je řeknu. Naše základní volební heslo je: Pokud Evropa chce svobodně žít, Evropská unie musí zemřít. To je nosné heslo. Další máme už tradičně desítky let prosazení programu švýcarské přímé demokracie. První bod.

Druhý bod: americký program odvolatelnosti nebo snadné a rychlé odvolatelnosti politiků a úředníků placených občany.

Třetí bod: švýcarský armádní miliční systém, kdy všichni projdou krátkým základním vojenským výcvikem a odchází do zálohy s kompletní osobní výzbrojí a výstrojí. Tedy ozbrojen není stát proti vlastním občanům, ale naopak občané na obranu svých svobod.

Poslední: zajištění psychotronické gramotnosti. To bude základní učební předmět nebo jeden ze základních učebních předmětů. To znamená získání relativní vševědoucnosti, což bude konec ruské infiltrace Západu. To jsou čtyři nejnosnější principy našeho volebního programu.

Kde se ten poslední bod učí nebo bude učit? Nebo měl by učit?

Každý se ho může učit už dneska sám podle knihy Alexander Svijaš Jak získávat informace z jemnohmotného světa. Pomocí kyvadla si během pěti minut zjistí cokoli o západních politicích.

Jinak samozřejmě až zvítězíme ve volbách, které jsou vždycky totálně zfalšované, ale kdybychom jednou zvítězili ve volbách, tak to bude jeden z předmětů základního vzdělání.

Říkáte, že volby jsou tradičně zfalšované. Už jste podal stížnost někdy proti zfalšování voleb?

Mnohokrát, ale ti, kteří falšují volby, taky rozhodují o rozhodnutích Ústavního soudu. To řídí všechno ruská špionáž GRU, všechno na Západě, protože ta má šestkrát víc agentů než konkurenční KGB. V Rusku je to zase naopak. Takže tady po justiční cestě nevyřešíte nic.

Jak jste říkal první heslo: Pokud chceme Evropskou unii?

Pokud má Evropa svobodně žít, Evropská unie musí zemřít. Protože to je Sovětský svaz.

Není to škoda?

Ne, protože ruská špionáž GRU to považuje za škodu, kdyby přišlo o svoji Evropskou unii, ale pro evropské občany to bude osvobození.

Vy kandidujete s částí toho, o čem jste mi teď říkal, už po několikáté.

Ve všech volbách od devadesátého roku.

Myslím si, že už to taky znám nazpaměť, i váš název a program. Čím si vysvětlujete, že jste ještě neuspěli?

Právě tím, že samozřejmě všechny věci ověřuju kyvadlem, takže během minuty vím, jestli volby byly zfalšované a kolik jsme získali ve skutečnosti hlasů. Třeba v posledních evropských volbách jsme získali kolem třetiny všech odevzdaných hlasů, ale ve výsledcích to byla nula.

Takže předpokládám, že i tentokrát to zase bude nula nebo pod jedno procento. I když, čert ví. I kdybychom získali, to říkám veřejně, to neříkám jen v Českém rozhlasu, i kdybychom získali sto procent hlasů, tak výsledek bude kolem nuly. To vám garantuju. Zkuste to kyvadlem ověřit, co vám říká.

S kyvadlem to neumím, vždyť to víte, bavíme se o tom u každých voleb.

Během pěti minut se to každý naučí.

Škoda, že jste ho nevzal s sebou dneska.

Mě podceňujete.

Vy ho máte?

Ale v této atmosféře se s ním nedá pracovat.

Tady je špatná atmosféra.

Tady vibrují strašně…

Petr Cibulka vytáhl to, čemu se říkalo nespisovně kasírtaška a drží v ruce siderické kyvadélko, které je před mikrofonem a ani se nehne. No, teď se trochu hýbe.

No teď se hýbe ale…

Ale o ničem nevypovídá.

To je fyzický pohyb. Pokud nejste propojen s vyššími dimenzemi, s těmi čistými, tak to…

Poslyšte, přemýšlíte v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu i o takových tématech, jako jestli byste podpořil omezení práva veta členských států? Pokud ano, tak v čem?

Naše politická strana zásadně odmítá další centralizaci Evropské unie, protože to odjímá část svobod občanů a států. Myslím si, že dokud nepřeměníme Evropskou unii ve švýcarskou konfederaci svobodných občanů, tak to bude vždycky utiskovatelský mechanismus. To vidíme, vy to nevidíte, ale jiní to vidí všude kolem sebe.

Kdybyste se dostal do Evropského parlamentu, ve které frakci byste chtěl být?

Chtěl bych být ve frakci, která zajišťuje bezpečnost, protože příští rok nebo už teď končí hybridní část současné třetí světové války. Příští rok začne ostrá fáze. To znamená Evropa, která nemá dneska armády, zbraně, střelivo. Vidíme to na Ukrajině.

Jak se jmenuje ta frakce?

Vůbec netuším, ale je to frakce, která má zajišťovat bezpečnost.

