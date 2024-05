Rozhovor s Pynelopi Cimprichovou, dvojkou koalice Ref. o vstupu do EU bylo zmanip. státem plac. kampaní

Český rozhlas přináší rozhovory s lídry všech stran a uskupení, které kandidují v červnových volbách do Evropského parlamentu. Na otázky moderátora odpovídá Pynelopi Cimprichová, dvojka na kandidátce koalice Referendum o vstupu do EU v r. 2003 bylo zmanipulováno státem placenou kampaní, která obč. sdělila pouze výhody členství. Praha 6:00 13. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kandidátka do europarlamentu Pynelopi Cimprichová | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Paní magistro, představte tři hlavní body vašeho programu.

Myslím si, že za prvé... Dobrý den, omlouvám se, ještě jsem nepozdravila. Takže dobrý den, děkuji za pozvání.

Myslím si, že nás vystihuje velmi ten název, který jsme dali do naší koalice, kde jsme chtěli seznámit všechny občany naší země s referendem o vstupu ČR do EU v roce 2003, které bylo zmanipulováno státem placenou kampaní ve výši 200 milionů korun.

Upozorňuji, že je to opravdu pravda, která občanům sdělila pouze výhody členství a nevýhody byly zamlčeny. A přesto s celkem 8,3 milionu voličů pouze 3,5 milionu hlasovalo pro vstup. Zbytek, to znamená 4,8 milionu voličů, se buď zdrželo, nebo bylo proti, nebo nehlasovalo.

Vzhledem k tomu, že Švýcaři se stali jedním z nejbohatších národů světa a členy EU nejsou, je zajímavé, že toto vlastně nepotřebovali na svoji prosperitu. Vztahy s EU Švýcarsko řeší prostřednictvím Evropského sdružení volného obchodu a bilaterálních smluv a my se chceme vydat stejnou cestou.

Můžu se u toho zastavit, když mluvíte o tom zmanipulovaném referendu, na které ministerstvo zahraničí dalo 200 milionů korun. To bylo před rokem 2004. Vy jste za těch 20 let zkusili podat nějaké trestní oznámení nebo napadnout legitimitu referenda?

V té době jsme se každý pohybovali trochu jinde, ale tím, jak se Evropská unie čím dál tím více projevuje, musím říct, že z mého pohledu nebo vůbec z našeho pohledu už je to nemocný pacient, nebo lépe řečeno jipka s nemocnými pacienty.

Dobře, jdu zpátky k té otázce. Nepodali jste nikde stížnost, trestní stížnost?

Nemohli jsme. To už bylo pozdě. Vždycky je třeba podat nějaké trestní oznámení nebo nějaké vyjádření proti.

Rozumím, mě to jen zajímalo, že se to objevuje ve vašem názvu dokonce až teď.

V té době jsme vůbec jako Švýcarská demokracie neexistovali. Postupně jsme se začali rozvíjet na základě toho, co se tady dělo v České republice.

Chci ještě upozornit, že kromě politického hnutí Švýcarská demokracie v této koalici s námi je i politická strana Strana státu přímé demokracie – Strana práce.

Obě dvě strany hnutí preferujeme právě švýcarský systém a chtěli bychom ho nějakým způsobem uvést do České republiky a začít například v Evropské unii.

A máte, paní magistro, odpověď na otázku, když je to Švýcarsko pro vás, takhle vzorovou zemí, proč se tedy dosud není v Evropě víc takových?

To by mě taky zajímalo. Právě děláme všechno pro to, aby bylo. Takže začínáme tím, že ukazujeme lidem, co je možné. Máme přeloženou švýcarskou ústavu, tam opravdu naleznete úplně vše. Švýcarsko se snaží celou tu dobu dělat maximálně pro svoje občany, co může.

A myslím si, že je na čase, abychom šli cestou prosperujících států. Když se podíváme na Evropskou unii, tak ta nám momentálně opravdu upadá. Je neskutečně zadlužená. A to, co nám slibovali na začátku, to bylo vlastně jak na Titaniku, taky jim slibovali, že se nikdy nepotopí a jak je úžasný.

A obávám se, že teď dosahujeme toho konce Titaniku, ta loď se prostě potápí. Země jsou neskutečně zadlužené. Komu to budou vracet? Kde? Co se bude dít? My se budeme na tom účastnit, na těch dluzích.

Takže jste pro vystoupení z Evropské unie?

Určitě.

Tady nerozumím té logice. Když někdo kandiduje do Evropského parlamentu a je pro vystoupení z Evropské unie, tak tím chce říct co?

Tím chceme říct, že tam budeme dělat všechno pro to, aby Evropská unie začala působit tímhle způsobem, jak to bylo na začátku. To znamená volný pohyb osob, služeb.

Ale to je.

Je, ale jakým způsobem? Tím, že máte diktát. Švýcarsko to vyřešilo podstatně jiným způsobem. To dává do rozpočtu Evropské unie 130 milionů franků, což je vlastně na úrovni našich tří miliard korun.

Ale je provázáno s Evropskou unií velkým množstvím smluv.

Ano, má ale bilaterální smlouvy. Pozor, nemusí dělat to, čím jsme tady vázaní, například migraci a podobně. Naopak, migraci sami řekli, že si to nemohou dovolit, takže tyto věci oni podepisovat nebudou.

Byla jste někdy v Ženevě?

Vím, že je tam dostatek, že je tam hodně cizinců. Ale pozor, pořád Švýcarsko stihlo zatáhnout za brzdu. A ve vlastní ústavě má napsáno, že Švýcar má přednost před cizinci.

Byla byste tedy pro takový model ústavy?

Ano.

Přeložený, okopírovaný?

Ano.

Jak by se to tady implementovalo, když vlastně Švýcarsko má úplně jinou historii? Tohle všechno, co tam vzniklo, není otázka minulých 5, 6, 10 let.

Ale taky někdy začali.

Jestli by to nezpůsobilo v tom našem systému, který má nějakou historii, spíš větší zmatek než užitek?

Myslím si, že zmatek, co nám tady působí, je Evropská unie. Protože jediné, co nám tady chce dát, že nám tady chce úplně změnit systém, který máme, takže pojďme si ho radši změnit na prosperující švýcarský.

A uvědomme si, že i Švýcarsko, jak začínalo, tak bylo chudobincem Evropy. Taky začínalo tím způsobem, že změnili systém a mohli se účastnit sami.

V které frakci Evropského parlamentu byste rádi působili?

Frakci bych ještě nedefinovala, protože tam se přiznám, že asi nejsem úplně tak jistá, co by se mi zamlouvalo.

A navíc si myslím, že přece jen po volbách půjde k takové změně, že tam je šance vytvořit úplně novou frakci, která bude respektovat národní státy. Nicméně pořád to vidím tak, že Evropská unie nebo vůbec celá Evropa by měla být založena na základě bilaterálních smluv volného obchodu tak, jak to bylo.

Celý rozhovor najdete na zpravodajském serveru Českého rozhlasu iROZHLAS.cz.