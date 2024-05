Pane Hlinovský, můžete ve stručnosti představit dvě tři priority, s nimiž jdete do volebního klání?

Dobrý den. Jsme Liberální aliance nezávislých občanů. Máme na kandidátní listině mnoho mladých lidí, a proto je pro nás určitě důležitá ochrana klimatu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rozhovor s Šimonem Hlinovským, lídrem Liberální aliance nezávislých občanů

Chceme řešit klimatickou krizi, protože samozřejmě chceme ukončit provoz uhelných elektráren, chceme zastavit těžbu uhlí, protože mnoho mladých lidí se bojí, že svět se řítí do ďáblovy řiti, a my s tím musíme něco dělat.

Dále samozřejmě je pro nás důležitá bezpečnost našich obyvatel. Snažil jsem se celý život pomáhat lidem a jsme rádi, že Češi začali ve velkém pomáhat uprchlíkům z Ukrajiny před dvěma lety. Sám jsem také pomáhal v Krajském asistenčním centru pro pomoc uprchlíkům z Ukrajiny.

Takže to jsou dvě priority. A ta třetí?

Ale nechceme ilegální imigraci, zase nechceme příliš mnoho imigrantů do Evropy, to je priorita. A potom je pro nás důležité dostat více mladých lidí do politiky. Když se podíváte třeba na koalici Spolu, tak tam mají mladé kandidáty až na nevolitelných místech, takže ti v podstatě nemají šanci se dostat až do europarlamentu.

Ale my se snažíme dávat mladé lidi dopředu, abychom měli větší šanci, že se do europarlamentu dostanou taky mladší lidé. Samozřejmě neházíme ani seniory přes palubu, ty tam máme taky.

Kde je mladý člověk podle vás?

Třeba když jsem se včera díval na statistiku na stránce programydovoleb.cz, tak tam je statistika, kolik je mladých lidí do 30 let, a těch tam máme 10. Takže to je nejvíc.

A jinak, taky se cítím mladý, i když je mi 34. Sám jsem napsal knihu Očima mladého aktivisty o tom, jak jsem už od mládí, od té doby, co jsem maturoval, chodil na různé demonstrace, popsal jsem tam svoje zážitky z různých politických akcí, z různých televizních pořadů.

Zejména tedy mladé duchem budete chtít prosazovat.

Máme nejmladší věkový průměr.

Povězte, když se vrátíme k té první prioritě, jak chcete v rámci europarlamentu řešit klimatickou krizi?

Chceme samozřejmě prosadit, aby se zastavil provoz uhelných elektráren v celé Evropě a v celé Evropské unii, protože to, co je mimo Evropskou unii, tak to bohužel nemůžeme ovlivnit.

Aby skončila těžba uhlí. Myslím si, že kdo těží uhlí z dolu Bílina, ten je pěkná dilina. A uhlí, ropa, plyn patří do dějin.

Takže chceme zastavit těžbu uhlí a chceme podporovat maximálně obnovitelné zdroje energie. Samozřejmě se neobejdeme ani bez jaderných elektráren, abychom byli energeticky soběstační, ale chceme maximálně podporovat stavbu větrných, slunečních a vodních elektráren, aby bylo více energie z obnovitelných zdrojů.

Bezpečné Česko v bezpečné Evropě. Tam uvádíte vedle posílení boje proti terorismu, ruským agentům i potírání nelegální migrace. Přispěje k tomu i nový unijní pakt o azylu a migraci?

To si právě nejsem jistý. Určitě říkáme nulová tolerance ilegální imigraci, ale samozřejmě neodmítáme pomáhat těm imigrantům, kteří jsou z oblastí, kde je válka, nebo kde je politicky nestabilní situace a hrozí jim tam nebezpečí.

Takže musíme každopádně vždycky zjišťovat, jestli migranti jsou z takovýchto oblastí, nebo jestli jsou to jen ekonomičtí migranti, kteří se chtějí mít lépe. Bohužel Evropa nemůže pojmout všechny migranty.

Samozřejmě ti, kteří pracují a kteří nezatěžují sociální systém, tak ti nám nevadí, ale nechceme Evropu zahltit ilegálními imigranty.

Jakou pozici prosazujete v další dosti diskutované otázce, možné úpravě rozhodovacích mechanismů sedmadvacítky, přesněji v otázce zrušení práva veta jednotlivých členských států?

Byli bychom rádi, aby se v co největším množství témat rozhodovalo kvalifikovanou většinou. Protože se mi nelíbí, když jeden stát může blokovat celou Evropskou unii – když tak aby těch států bylo víc, které to zablokují.

Ale nelíbí se mi, aby třeba Maďarsko mohlo blokovat celou Evropskou unii, když se zbytek států na něčem dohodne, a to potom nahrává třeba i Rusku. Nahrává to masovému vrahovi Putinovi, pokud třeba maďarský premiér Orbán takhle něco zablokuje.

Chcete dostat víc mladých lidí do politiky, jak jste o tom mluvil, jak toho hodláte dosáhnout?

Když se podíváte na naši kandidátní listinu, tak tam máme nejmladší věkový průměr, máme tam mnoho mladých lidí a záleží samozřejmě na tom, jestli nám občané dají hlas a jestli nás budou volit.

Protože si myslím, že pokud se nebudete bát dát šanci nové straně, tak se do europarlamentu můžeme dostat a doufám, že přijde k volbám více mladých lidí.

Zatím bývá ve volbách do Evropského parlamentu malá volební účast, ale chci poprosit všechny mladé lidi, aby přišli k volbám a aby dali přednost naší Liberální alianci.

Tentokrát se pojďte vykašlat na velké strany, protože v těchto volbách nevolíte vládu ani prezidenta, takže nezáleží na tom, kdo vyhraje, ale můžete právě dát šanci menší straně.

Teď je ideální příležitost, abyste hlasovali pro nové strany, jako jsme my.

Která frakce v Evropském parlamentu by vám byla nejbližší?

Nejbližší by nám byla frakce Renew čili ta liberální, protože už v našem názvu je Liberální aliance nezávislých občanů.

Celý rozhovor najdete na našem zpravodajském webu iROZHLAS.cz.