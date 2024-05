Rozhovor se Ctiradem Musilem, lídrem koalice PRO vystoupení z EU

Na úvod, prosím opravdu ve stručnosti, řekněte dvě nebo tři priority, které budete chtít v následujícím volebním období, pokud se dostanete, prosazovat.

Svou prioritu máme přímo v názvu koalice, kterou tvoří Moravané a Republikáni, a je to vystoupení z Evropské unie.

Ano, to jsem si myslela. Můžete hned k těm dalším.

Kromě toho po dobu, než se to uskuteční, protože to není moment, ale proces, ten výstup z Evropské unie, tak budeme usilovat o navázání kontaktu se zeměmi, které mají podobný záměr a vytvoření nějaké náhrady za Evropskou unii, a to podle našich představ, jak by to mělo správně fungovat.

Máte už nějaké signály, že takových kandidátů na opuštění Evropské unie by bylo víc?

Z občanské úrovně je to cítit například z Maďarska nebo ze Slovenska.

Z občanské úrovně. Tím myslíte co?

Například podle výsledků voleb.

Budete tedy navazovat kontakty a co dál?

Kromě toho po dobu, kdy ještě budeme v Evropské unii, se budeme snažit brzdit všechny věci, které naši zemi ničí. To jsou všechny záležitosti kolem Green Dealu, multikulti, genderové ideologie, různá nařízení, která se promítají v podobě euronorem, které potom šikanují obyvatelstvo v občanském životě i práci.

Probereme si to podrobněji. Pokud podle vás nemáme patřit do Evropské unie, tak kam?

Evropská unie je pouze určité soustátí, to může být příště úplně jiné. Byla doba, kdy tady Evropská unie nebyla. Jsme ve střední Evropě, žijeme tady už dva tisíce let. Myslím si, že na tom není potřeba nic měnit.

Jen se ptám, kam bychom měli tedy jinam patřit?

Měli bychom patřit do nějakého konglomerátu států střední Evropy. Už jsem jmenoval Slovensko a Maďarsko. Určitě dalším partnerem je například Rakousko. Určité odstředivé tendence jsou vidět i v Chorvatsku nebo v zemích, které nejsou v Evropské unii a sousedí s tímto prostorem, třeba Srbsko.

Proč by tyto země, které jsou v Evropské unii, měly mít zájem na tom se s námi sdružovat do nějakého jiného útvaru?

Je to přirozená tendence, pokud země nechce skončit izolovaná, tak musí mít nějaké vazby do zahraničí.

Není od toho Evropská unie?

Evropská unie k tomu slouží špatně. Ona nám tvrdí, že toto má dělat, ale ta funkce se nenaplňuje.

Když jste zmínil Srbsko, tak pokud vím, to usiluje o vstup do Evropské unie. To asi nebude ten pravý partner.

Formálně usiluje, ale myslím si, že poté, co se teď znovu projevily nové odstředivé tendence a navazuje vazby například do Číny na základě toho, jak se k ní Evropská unie staví, tak si myslím, že ty přístupy nebudou až tak horké.

Myslíte, že tahle alternativa, kterou nastiňujete, by poskytla České republice podobnou prosperitu jako Evropská unie? Protože za dvacet let členství v Evropské unii Česká republika inkasovala o bilion víc korun, než do evropského rozpočtu sama dala.

To je oblíbený argument.

To je fakt.

Ano, to je fakt, a oblíbený. Už se k tomu ale nedodává, kolik jsme vyvezli v podobě dividend do západních zemí, ze kterých se nám vrací ten bilion.

Jak to myslíte? To znamená, že pokud říkáte vyvezli jsme v podobě dividend, čili míříte na ty firmy, které tady mají své dcery. Ty potom, jak říkáte vyváží divindendy. Už byste nechtěl, aby tady byl zahraniční kapitál?

Zahraniční kapitál slouží k tomu, aby zisky měli jiní, ne my. Stali jsme se levnou montovnou. To znamená, že naše životní úroveň neroste. Snažíme se pořád porovnávat například se situací v roce 1989. Měli bychom si uvědomit, že bychom měli růst, nikoli se porovnávat, zda jsme neklesli nebo zůstali alespoň na stejné úrovni.

Když mluvíte o růstu a jste také lídrem koalice a lídrem strany Moravané, která je součástí koalice, tak zrovna Moravskoslezský kraj z Evropské unie dostává značné dotace, třeba na transformaci průmyslu. Nepřišel by o to?

Průmysl se transformoval tak, že v podstatě zanikl. Na Ostravsku je plán na útlum těžby a výroby železa. Nevidím to jako pokrok dopředu.

Dobře, ale právě ten útlum by pravděpodobně nastal tak jako tak. Teď se z Evropské unie pro Moravskoslezský kraj dá necelých 19 miliard korun. Není to fajn?

Ne, není to fajn, že se tam likviduje.

Není fajn mít 19 miliard korun z Evropské unie pro Moravskoslezský kraj?

Ne, nejsou určeny pro blaho lidí. Jsou určeny na likvidaci jejich životního prostředí a pracovních podmínek.

Co tím myslíte?

To, co jsem říkal. Tam dochází k útlumu. Ostrava se vystěhovává. To je v podstatě jediné velkoměsto, které počtem obyvatel klesá. To je něco, co je potřeba vidět. Proč by se utíkalo odněkud, kde se žije dobře?

Může za to 19 miliard z Evropské unie, které je určeno na to, aby pomohlo právě s útlumem?

Není určena na pomáhání.

Teď mi ještě řekněte k dalším věcem, které jste říkal, že byste chtěl brzdit. Například, co jsem si přečetla z vašeho programu, tak odmítáte omezování práva veta. Proč není veto na překážku třeba flexibilnímu rozhodování v Evropské unii, či dokonce Evropskou unii neparalyzuje?

Evropská unie je konglomerát velmi nesourodých zemí. To znamená, že v některých zemích nemusí být rozuměno tomu, co žádají jiné země. Protože jsme tam bohužel silnější a slabší hráči, tak právo veta je jedna z mála možností, jak můžeme prosadit svou. Pokud ji nebudeme mít možnost prosadit, tak se stáváme pouze vazaly.

Někdo jiný si může prosadit svou třeba na úkor České republiky. Když jste mluvil o těch velkých firmách a dividendách, tak návrh na zavedení digitální daně, která by zajistila danění gigantických digitálních hráčů, vetovaly Irsko a Lucembursko a Česko zrovna tento návrh podporovalo.

To narážíte na to, jak se ukazuje, že Evropská unie neslouží tomu, co má.

Narážela jsem na to, jak funguje veto, které chcete udržet.

Její vlastní nástroje ji brzdí. Je to moloch, který je natolik byrokratický, že se na své byrokracii hroutí.

