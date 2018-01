Udělal se ze mě blbeček, porážku jsem čekal, říká Hlavatý, který neobhájil křeslo v Senátu

„Já jsem to čekal. Mrzí mě to, ale žádnou křivdu necítím. Do politiky jsem nešel pro prestiž,“ hodnotí výsledek doplňujících voleb do Senátu pro iROZHLAS.cz Jiří Hlavatý (za ANO). Křeslo senátora ztratil zvolením do sněmovny, mandátu se ale vzdal. Nyní post v horní komoře neobhájil, porazil ho starosta Vrchlabí Jan Sobotka (za STAN). A kde se podle Hlavatého stala chyba? „Nevím. Novináři mi říkali, že to bylo referendum o Babišovi,“ pokračoval. Rozhovor Trutnov 21:00 13. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podnikatel Jiří Hlavatý (za ANO) v doplňovacích volbách do Senátu neobhájil mandát | Foto: Jan Zátorský/MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Co říkáte na výsledek voleb?

Pogratuloval jsem panu Sobotkovi. Volby dopadly, jak dopadly. Mrzí mě to, ale žádnou křivdu necítím. Děkuji všem, kteří mi dali hlas.

Čekal jste to? Překvapil vás tento výsledek?

Já jsem to čekal. Řada novinářů mi řekla, že to bylo referendum proti (předsedovi hnutí ANO Andreji) Babišovi, ať si z toho nic nedělám. Nevím, jestli je to i můj názor, ale všechny strany se spojily proti hnutí ANO. Já mám práce dost. Do politiky jsem nešel, abych získal prestiž politika a budoval si kariéru. Šel jsem jenom pomáhat lidem.

Váš soupeř Jan Sobotka (za STAN) získal dvakrát více hlasů. Jak si vysvětlujete, že vyhrál s takovým náskokem?

Nevím. Je pravděpodobně pro náš region přijatelnější než já.

Neuškodily vám vaše výroky, které jste pronesl poté, co jste byl zvolen poslancem?

Je to možné, ale do hlav a duší lidí nevidím. Nepitvám to. Říkám, řada novinářů mi říkala: to bylo referendum proti Babišovi, a ne proti vám, měl jste kandidovat sám za sebe.

Výroky Hlavatého Po sněmovních volbách loni na podzim, ve kterých kandidoval za hnutí ANO, se Jiří Hlavatý nechal slyšet, že nevěděl, že mu zvolením do sněmovny automaticky zaniká mandát senátora, a že by doplňovací volby do Senátu měli zaplatit voliči, kteří ho vykroužkovali. „Já jsem se nenechal zvolit poslancem. Musíte se obrátit na 4850 lidí, kteří mě vykroužkovali. A jich se zeptejte na to, aby zaplatili náklady na dodatečné volby. Ale ne mě,“ uvedl pro Aktuálně. Hlavatý se posléze bránil, že šlo o nadsázku. Doplňovací volby do Senátu na Trutnovsku vyšly na několik milionů korun.

Takže myslíte, že voliči v senátních volbách vaším nezvolením vyjádřili odpor vůči premiérovi a šéfovi hnutí ANO Babišovi, který vyhrál sněmovní volby?

Já o tom nepřemýšlím. Mně se to hlavou nehoní, výčitky nemám.

Nelitujete teď, že jste se vzdal poslaneckého mandátu?

Určitě ne. Ukázal jsem lidem, že si nenechávám žádná otevřená dvířka. Časově bych to nebyl schopen zvládnout, nedopadla mi náhrada za mě v Jutě. To se nedá časově zvládnout - vést takhle velkou firmu a být ještě poslanec. V Senátu jsem si to vyzkoušel, že to jde, byť s vypětím sil, tři roky. Takhle budu mít více času na práci, na kamarády, budu se moct práci věnovat na sto procent. Všichni se už těší na to, jak budu s kolegy a zaměstnanci spolupracovat, jak jim budu pomáhat. To je moje základní krédo, se kterým jsem i šel do Senátu.

Znovu opakuji: žádnou trpkost necítím, vítěz může být jenom jedem. Smutek tady žádný není. Teď jsem v Hannoveru se svými kolegy, prodejními manažery. Půjdeme společně na večeři, oslavíme krásný den, který jsme měli.

'Mrzelo mě, že jsem za blbečka'

Takže vy jste volby sledoval dnes v Německu?

Volby jsem nesledoval, nevolil jsem. Kdyby mi novináři nevolali, tak bych to ani nevěděl. Nejsem na tom závislý.

Takže jste nevolil ani prezidenta?

Ani prezidenta. Budu ho ale volit určitě v druhém kole.

Na podzim budou komunální volby. Uvažujete, že byste kandidoval?

Zatím nepředpokládám v současné situaci, že bych kandidoval.

Vaše podpora pro hnutí ANO nadále platí?

To uvidíme, jestli zůstanu vůbec v politice, nebo ne. Jestli se budu angažovat, nebo ne. Jsem strašně rád, že jsem tu příležitost využil a vyzkoušel jsem si to. V Senátu jsem potkal úžasné lidi.

Ptám se proto, že na kandidátku do sněmovny vás přizvalo hnutí ANO. Po zvolení poslancem jste ale ztratil mandát senátora, což jste podle svých slov nečekal. Tak jestli hnutí nedáváte za vinu, že vás na to neupozornilo.

Já jsem měl dneska asi deset telefonátů a všech novinářů jsem se ptal, jestli to věděli. A nikdo z nich to nevěděl. Všichni si mysleli, že mandát senátora končí až tím, když složím slib poslance. Takže mě mrzelo, že ze mě se udělal blbeček a hlupák.

A neuškodil vám tedy v senátních volbách právě tento moment?

Nevím. Nepřemýšlím o tom. Nechci se vracet k minulosti. Život je nádherný a já si ho budu užívat plnými doušky. Na to se těším.