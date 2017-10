Rozhovory, vizitky, kvízy. Vše, co potřebujete vědět o volbách na jednom místě

Zbývá pár dní do chvíle, než si Češi na příští čtyři roky zvolí nové vedení země. Přinášíme proto přehled všech materiálů, které Český rozhlas během posledních týdnů ke sněmovním volbám připravil. Projděte si vizitky kandidátů, rozhovory s lídry všech stran a hnutí, předvolební debaty i volební průvodce či nejrůznější kvízy. Volby 2017 přehledně Praha 14:05 17. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Češi si během nadcházejícího víkendu zvolí nové vedení země (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

O vstup do Poslanecké sněmovny se letos utká celkem 31 uskupení a přes 7500 kandidátů, tedy nejvíce v historii Česka.

Nevíte, koho volit? Projděte si audiovizitky všech lídrů v jednotlivých krajích. Politici odpovídali na stejné otázek a dostali stejný časový prostor, aby představili své vize. Na jednom místě si tak snadno můžete srovnat, kdo usiluje o vaše hlasy.

V interaktivní mapě stačí vybrat kraj, který vás zajímá. Zobrazí se vám volební vizitky kandidátů, jejichž součástí je fotka a zvuk s odpověďmi na šest stejných otázek.

Prostudovat si zde můžete také rozhovory s jednotlivými volebními lídry kandidujících subjektů. Více než třicítka politiků odpovídá na otázky moderátora Vladimíra Kroce. Co slibují a jaké jsou jejich priority?

A nejen to. Ve spolupráci se serverem Demagog.cz provedl Český rozhlas kontrolu faktů, které v rozhovorech zazněly.

Sledovat živě jste mohli sérii předvolebních debat Radiožurnálu, ve kterých se střetli lídři jednotlivých kandidujících stran. Co v diskuzích zaznělo a jak si politici obhájili své postoje? Připomeňte si to.

Nedostali jste volební lístky nebo nevíte, kam jít volit? Odpovědi na vaše dotazy najdete v podrobném volebním průvodci, v němž se dozvíte, co všechno si s sebou vzít do volební místnosti a na co si dát pozor. Průvodce přitom zodpoví i tak zvídavé otázky jako: můžu si ve volební místnosti udělat selfie s urnou? Nebo nevadí oblečení s politickými motivy?

Brouci, dinosauři a přeběhlíci

Nezapomeňte na interaktivní audiokvíz z rozhlasových archivů, který vám připomene zásadní i překvapivé okamžiky z historie voleb do Poslanecké sněmovny. Pamatujete si třeba, jakého brouka snědl bývalý lídr strany Důchodci za životní jistoty Eduard Kremlička po volbách v roce 1998 v rámci předvolební sázky? Otestujte se.

Datoví novináři Českého rozhlasu pro lepší orientaci v předvolebním klání připravili také interaktivního průvodce v kandidátkách jednotlivých stran a hnutí. Kdo má nejvzdělanější kandidáty? Kdo nejstarší? A kde je nejvíce žen?

Analýza volebních kandidátek také ukázala, jak moc se elita stran míjí se svými voliči. Analýzy kandidátek od počátku devadesátých let do letošních parlamentních voleb odhalily řadu univerzálních trendů: žen na kandidátkách volby od voleb mírně přibývá; výrazně víc jich je na kandidátkách levicových než pravicových stran; průměrný věk kandidátů pomalu roste.

Aby se politické strany mohly ve volbách do Poslanecké sněmovny ucházet o mandáty, potřebují alespoň 5 procent hlasů. Jaký má tato hranice důvod - a jak by sněmovnou zamíchala její změna nebo zrušení? Vyzkoušejte si, co udělá posun pětiprocentní hranice.

Nastavte uzavírací klauzuli:

2006

2010

2013

Volební tipovací soutěž

A jak dopadnou volby? Zkuste si tipnout v anketě. Stačí odhadnout volební zisky stran, které se podle vás dostanou do sněmovny, a vyplnit jednoduchou tabulku. Nejlepší odhady oceníme: čtyři nejpřesnější získají digitální rádio, dalších deset tipů oceníme poukazy na nákup v Radiotéce. Kdo vyhrál, se dozvíte už v pondělí 23. října 2017.

Prohlédněte si také kompletní volební programy politických stran, přehledně rozdělené do 15 témat. Největší prostor v programech pro nadcházející parlamentní volby věnují strany a hnutí tématu příjmů a podnikání, reformám ve veřejné správě a zahraniční politice. Nejméně se naopak věnují sportu, bydlení, regionálním tématům a zemědělství.

Najetím na název tématu v prvním sloupci zjistíte jeho detailní vymezení.

Podrobně jsme sledovali také financování kampaně jednotlivých stran a hnutí. Spočítali jsme například, kolik peněz kandidáti dosud v předvolebním klání utratili. Poukázali jsme i na to, že politici našli kličky, jak vyřešit třímilionový limit pro sponzory.

Zaměřili jsme se i na dodržování pravidel kampaně, což od letoška nově kontroluje Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Jako první server iROZHLAS.cz například upozornil na to, že hnutí ANO hrozí kvůli knize svého předsedy Andreje Babiše pokuta až 100 tisíc.

K tématu voleb lze na serveru iROZHLAS.cz najít i mnoho dalších textů.

Během víkendu pro vás budeme navíc volby do Poslanecké sněmovny sledovat online. Sledujte nás.