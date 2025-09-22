S regulací řetězců se chceme inspirovat v zahraničí. Potřebujeme naši Biedronku, míní Štěpán z Jasanu
Český rozhlas zve k rozhovoru lídry všech politických stran, hnutí a koalic, které kandidují v letošních sněmovních volbách. Cílem je v 15 minutách představit volební program a priority, které chce dané uskupení v případě úspěchu prosazovat. O pořadí kandidátů rozhodl los. Na otázky tentokrát odpovídal předseda a zakladatel politického hnutí Jasný signál nezávislých (Jasan) Vladimír Štěpán.
Pane předsedo, řekněte tři priority, které byste rád v Poslanecké sněmovně prosazoval.
Volební program by měl řešit zásadní problémy České republiky, a to jsou zdravé, levné potraviny, levná energie, bezplatná zdravotní péče, levné domy, podpora mladé generace a valorizace důchodů.
Myslíme, že naším programem, pokud bychom se dostali do Poslanecké sněmovny, toto vyřešíme do dvou let.
V programu máte heslo: „Jídlo za rozumné ceny“ a říkáte, že se naučíme od sousedů zdanit řetězce, regulovat marže, vrátit ceny dolů. Kteří sousedé jsou pro vás v tomto inspirací?
Němci. Uvedu jednoduchý příklad: koupím jablka za 10 korun, tak ze zákona můžu přidat jenom 5 korun, takže prodávat za 15. U nás není nic regulované. Oni si stanoví cenu 70 korun, z toho dají v akci slevu 20 korun a je to za 50. Chceme zavést tu samou regulaci.
Co se týká Poláků, tak oni také zdaňují řetězce v zahraničí, mají tam tu svoji Biedronku, která jim určuje ceny na trhu. Potřebujeme založit také něco takového, aby takový řetězec stanovil úroveň cen a ostatní potom nemohli jít s cenami nahoru.
Když si uvědomíme, že drtivá většina řetězců patří zahraničním vlastníkům, tak bez nějakého zásadnějšího zásahu státu by asi úprava cen jejich produktů nebyla možná.
Ne, stát by musel zasáhnout, musel by zavést regulaci. Vždyť stačí okopírovat to, co je v Německu.
Poláci navíc řetězce, které vyvádí dividendy do zahraničí, zdaní i 90 procenty. Tyto prostředky potom poskytnou místním zemědělcům, aby přežili, ale i pekárnám a dalším drobným provozům, aby na vesnicích a městech zůstali lokální producenti.
Mezi priority, které má v programu vaše hnutí Jasan, počítáte i úpravu důchodů. Jde o jinou důchodovou reformu, než udělala vláda Petra Fialy (ODS)?
Ano, je zcela jiná. Co jsme zjistili, tak valorizace důchodů je ohrožená vzhledem k tomu, že deficit státního rozpočtu na příští rok i další roky je 300 miliard korun. Takže na to nebudou peníze.
Jsme strana, která říká: „My na to všechno vyděláme, vyděláme 500 miliard korun naším programem.“ Já to klidně podepíšu a ručím svým majetkem, když nás k tomu pustí. Na základě toho udržíme bezplatnou zdravotní péči, udržíme i daně z nemovitostí, které mají být zvýšeny až devětkrát.
Takže vy byste je nechal na stávající úrovni?
Já bych je zrušil, vždyť už to je jednou zdaněné. Vemte si, že u nás má 80 procent lidí domy a my je musíme zachránit. Když si vezmu, co se na ně řítí, emisní povolenky, daň z majetku, o které už se diskutuje.
Potom bezplatná zdravotní péče, protože tady už se diskutuje – návrh té vyhlášky už byl vydán – americký systém, což znamená, že vaše zdravotní pojištění vám pokryje jenom náklady na prohlídky. Pokud chcete něco navíc, třeba operaci, tak se musíte připojistit u nových soukromých pojišťoven, které budou založeny, a vy si to tam budete muset pojistit jako v Americe. A jaká tam bude cena, ta bude veliká.
Tady, když se čeká několik měsíců na operace, tak říkají, že musíme něco udělat, aby se nečekalo. A já jsem se zrovna včera bavil s šéfem správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny a on řekl, vybíráme 450 miliard, takže my to chceme zachovat a těch 500 miliard bychom vydělali tím, že jako energetici víme, že je tady zákon o cenách z devadesátých let.
V roce 1993, ho schválil, ne dřív schválilo Federální shromáždění a předkládal ho tehdejší ministr financí Václav Klaus.
Vy jste dobrej, to je ono. Podle něj se dá prodávat elektřina za náklady plus přiměný zisk, a to je to, co chceme. Zatím docházelo k tomu, že třeba ČEZ jako obchodník prodával přes burzu nějaké firmě na Kypru za 70, ta to prodala dál na burzu a nám se to vrátilo za 150.
Takže burza takhle nefungovala, my bychom ji vrátili, aby fungovala tak, jak by měla. Máte třeba plynovod Jamal přes Polsko, ten sloužil z Ruska jenom pro to, aby dodával plyn na burzu, aby kryl výkyvy. Měl jste základní kontrakt, aby podnikatelům nekolísaly ceny, protože u nás podnikatelé neví, jaké budou, tak bychom udělali třeba i střednědobý kontrakt na plyn. Je jedno odkud, stejně jako Zápaďáci.
Podnikatelé navíc neví, jaké budou vyhlášky, proto tady nikdo neinvestuje ze zahraniční, a proto i naši podnikatelé utíkají, nebo těžko uzavírají zakázky. Když jsem byl v Moskvě, to byla výkladní skříň základních firem. Já když jsem to viděl, tak jsem myslel, že jsem v Londýně, ty reklamy na západní zboží. Všechno tam, na co si to hrajeme.
Chodí za mnou podnikatelé a říkají: Sežeň nám ten plyn a my druhý den otevřeme sklárny a cukrovary a všechno. A proto my ho musíme sehnat, a tak seženeme 500 miliard.
Vy jste zdůraznil plyn podle ceny odkudkoliv, takže jste myslel, že klidně i z Ruska, že byste s tím neměl nějaký problém?
Dneska už nevíte, co to je. Plynovodem přes Turecko jde všechno možné, je to směska. My to máme dojednané s Maďarskem, že by to bylo koupené od nich. Tam je MOL a jiné soukromé firmy a ať to seženou tam, nebo tam, tak je to vždy mix.
Podplacené studie
Když jsme u energetiky a cen, tak vy chcete zrušit Green Deal. „Umělé zdražování, zákazy aut, nesmyslné povolenky – Jasan je smete ze stolu,“ říkáte. Jak by je smetl ze stolu?
Velmi jednoduše, stejně jako v Polsku. Poláci říkají, že jejich ústava je nadřazená právu Evropské unie, takže pro nás Green Deal neplatí. Předložte studie, že CO2 je škodlivý, žádné takové nejsou.
Ne?
To je zfalšované. Jsou zaplacené Timmermansem, on je za to žalovaný o sedm miliard euro, které zpronevěřil na to, aby zaplatil studie. My máme předního experta v Evropě, pana Pokorného, který to dělá pro celý svět.
V programu máte ještě jednu zajímavou věc – narovnání vztahů se Slovenskem, případně obnova společného státu. Máte to, pane předsedo, se Slovenskem projednané?
Ne, to nemáme projednané. Ale já jsem Slovákům dělal státní energetickou koncepci, dělal jsem jim kontrakty, ušetřil jsem jim desítky miliard korun na nákupu plynu, když dělali první desetiletý kontrakt. Takže tam mám velmi dobré osobní vztahy.
Zatím je nevyužívám, protože čekám, až Jasan zesílí, abychom trochu měli pozici. Vemte si, že třeba Slováci vůbec nebudou platit emisní povolenky. To je ta koncepce, co jsme tam dělali a včera mi ji politici odmítli, vůbec je nebudou platit. Oni to založili na plynu, kdy máte 90procentní účinnost v kotlích doma, tak jaké povolenky, na co?
Mají to postavené na jádře, vodních elektrárnách a na úsporách. A to jsem udělal jako základ. Včera to odmítli, protože lobbisti řekli, že se musí vyrábět elektřina, žádné úspory, to je orientační. Nikdy se to nedotovalo, až v posledních letech.
Tam to vzali za své. A s nimi se můžeme propojit v tom, že oni mají tohle, my máme ještě výrobní zdroje, máme jaderné zdroje, ale oni už exportují elektřinu a my máme odborníky pořád na vysoké úrovni. Je tam spousta věcí, nehledě na to, že od nich můžeme transportovat i zemní plyn a další věci.
Vy máte program protkaný energetickými tématy, i vzhledem k vaší profesi, ale s tím případným společným státem-
Ne, to jsem neříkal, společný stát.
V programu máte narovnání vztahů se Slovenskem a případně i obnova společného státu.
My nechceme Československo, my si uděláme československou smlouvu, že budeme spolu hájit zájmy v zahraniční politice nebo třeba v Green Dealu.
Takový menší Visegrád, dvoustranný.
Ale hodně úzký, jo.
Řízený odstup
Mě to zaujalo i v optice, že jinak máte v programu řízené vystoupení z Evropské unie. Pak by mě zajímalo, kdybych to vnímal jako obnovu Československa, že by museli z EU odstoupit oba dva státy. Ale to mi řekněte, ono se dá vystoupit z Evropské unie i neřízeně?
Já si myslím, že ne. Ale některé strany, jako pan Vrabel, říkají, že okamžitě vystoupí z Evropský unie. A kdo ne, tak je zločinec.
Na druhou stranu je tady parta, která říká: Vždycky Evropská unie, žijeme si krásně. My, když vidíme ten Green Deal, co se na nás řítí, emisní povolenky z domů, které nám zdražují domy o 50 až 100 tisíc, daně z majetku a jiné věci, tak podle nás máme dvě cesty – buďto se spojíme, úplně správně s Polskem, probereme vztah Green Dealu a jiné věci. Oni si požádali o prodloužení životnosti uhelných elektráren do roku 2050. My to zavřeme a nemáme náhradu.
To je diktované z Evropské unie a naše vláda k tomu bohužel ještě přidala něco navíc, tím pádem hlavní problém je naše vláda, to je pravda.
Ale řízené vystoupení je míněno tak, že my dlužíme 3,5 bilionu. Kdybychom řekli „končíme“, tak oni by řekli „rizikovej, zaplaťte nám to do měsíce.“ Přivázali nás naprosto nesmyslně, ohrozili bezpečnost, všechno to Německo. Když tam máme ropovody a někdo udělá boom jako Nord Stream, tak jsme bez ropy. Naprosto nesmyslné ohrožení bezpečnosti z politických důvodů.
Teď ty německé řetězce – my jsme soběstační z 20 procent. Máme třeba mlíko ze sta procent pro sebe, ale protože nám tady zlikvidovali provozy, tak 80 procent odvezeme do zahraničí, odkud nám to vrátí zpátky ve formě výrobků.
Neříkal jste, že pro nás by byl inspirativní model fungování řetězců v Německu?
Ne, inspirativní ne, mluvil jsem o německé regulaci. Ale jinak jsem myslel, že kdybychom vystoupili z Evropské unie, tak politika toho, jak by nás chtěli zničit, a to by chtěli, tak by řekli řemeslům, že zítra končí a na hranicích se zastaví. A my máme 20 procent.
Musíme obnovit soběstačnost, jako dělali jsme se Zdeňkem Jandejskem.
Pane předsedo, jste pro referendum o vystoupení z Evropské unie, nebo proti?
Určitě pro referendum.
Předvolební sérii 26 rozhovorů uslyšíte na Radiožurnálu a na webu iROZHLAS.cz najdete jejich přepis. Lídři kandidujících stran a hnutí v nich představí programové priority, názorové postoje a vize. Rozhovory vysíláme od 8. do 24. září ve všední dny v časech 14.00 a 14.15 na Radiožurnálu a Plusu, na webu iROZHLAS.cz pak najdete jejich přepisy pod klíčovým slovem: Rozhovor s lídrem 2025.